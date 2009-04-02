Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı

Ekran kartı dünyası için beklenen gün geldi. AMD-ATi'nin uzunca bir süredir konuşulan Radeon HD 4890 modelini duyurması ve incelemelerin yayınlanmaya başlamasını takiben Nvidia da sessiz kalmayarak GeForce GTX 275 modelini duyurdu. AMD-ATi'den farklı olarak Nvidia cephesinde durum biraz daha farklı zira inceleme için hazırlanan ve yayın kuruluşlarına gönderilen GeForce GTX 275'ler haricinde henüz satışa sunulan bir kart bulunmuyor. Yani Nvidia yeni modli GeForce GTX 275'i resmi olarak duyurmasına rağmen kartın hacimli satışına muhtemelen önümüzdeki günlerde başlanacak. Peki Nvidia yeni modeli GeForce GTX 275 ile neler vaat ediyor, nasıl bir performans sergiliyor ?

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GeForce GTX 275'in hazırlanış hikayesi aslında rakibi Radeon HD 4890'a göre biraz daha farklı. Zira Nvidia zaten Ocak ayında hem GeForce GTX 285 hem de GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak bu iddiasını ortaya koymuş ve gerek tek gerekse de çift GPU'lu ekran kartı pazarında liderliği ele geçirmişti. Geçtiğimiz sene Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4850 ve 4870 modellerinden sonra yüksek performans segmenti için tek grafik işlemcili yeni bir model hazırlamayan AMD-ATi'nin yeni bir model girişimi olacağına özellikle son birkaç aydır kesin gözüyle bakılırken Nvidia'nın GeForce GTX 285 sonrasında yüksek performanslı bir başka model duyurması açıkçası beklenmiyordu.

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İki firma arasındaki rekabet her zaman olduğu gibi yine gelişmelerin tetikleyicisi oldu ve Radeon HD 4800 serisine yapılan fiyat indirimleri, ardından Radeon HD 4890 modeline ait detayların belirmesi sonrasında Nvidia, hem GeForce GTX 260 ve GTX 285 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak hem de rakibi AMD-ATi'nin yeni girişimine yanıtsız kalmamak için GeForce GTX 275 modeli hazırlıklarına başladı. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere GeForce GTX 275 aslında melez bir model sayılabilir. Zira bellek veri yolu ve kullanılan bellek kapasitesi açısından GeForce GTX 260 ile akrabalığı olan model, 240x paralel işlem birimiyle de GeForce GTX 285 ile yakınlık kuruyor.

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Test sonuçları Nvidia tarafından hazırlanmıştır!

Bir bakıma tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 olarak ta değerlendirilen GeForce GTX 275, saat hızları itibariyle bu tezden ayrılıyor zira kartın çalışma frekansları GeForce GTX 295 ile kıyaslandığında daha yüksek. Tasarım anlamında mevcut GeForce GTX 260/285 çizgisinde olan ve çift slot soğutu ile gelen yeni modele gerekli gücü 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su sağlıyor. Belirttiğimiz gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemci mimarisinde veya diğer detaylarında satılmakta olan mevcut modellere kıyasla herhangi bir fark bulunmazken rakibi Radeon HD 4890 bazı GPU modifikasyonlarıyla geliyor.

Nvidia GeForce GTX 275'in saat hızlarına baktığımızda ise grafik işlemcisinin 633MHz'de, paralel işlem birimlerinin 1404MHz'de ve belleklerinin de 2268MHz'de çalıştığını görüyoruz. Doku doldurma performansı 50.6 milyar/saniye olarak açıklanan kartın sağladığı bellek bant genişliği ise 127GB/saniye. Çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan GeForce GTX 275 aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojileriylede uyumlu. Çoklu ortam uygulamalarına dönük olarak PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yapabilen ekran kartı Nvidia'nın en yeni uygulamalarından birisi olan ve son kullanıcılar tarafından 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta bilinen GeForce 3D Vision desteğine de sahip.

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Yüksek performans segmentindeki ekran kartları için son dönemde güç tüketim değerleri de önemli bir karşılaştırma parametresi olarak kullanılmaya başlandı. Her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem biriminden güç alan yeni ekran kartlarından Radeon HD 4890'ın maksimum güç tüketim değeri 190 Watt olarak açıklanırken bu değer haberimize konuk olan GeForce GTX 275 modelinde 219 Watt'a kadar çıkıyor ki bu değer GeForce GTX 285'e oldukça yakın. Aslında GeForce GTX 275 ile GeForce GTX 285 arasındaki yakınlık güç tüketim değerlerinden ibaret değil. İki kartın sunduğu performans değerleri aradaki fiyat farkı göz önüne alındığında kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

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Öncelikle şunu belirtelim, hacim satışına önümüzdeki günlerde başlanacak olan GeForce GTX 275 için belirlenen fiyat 249$ yani kart GeForce GTX 285'den yaklaşık olarak 100$ daha ucuz bir fiyatla raflardaki yerini alacak. TechPowerUp ve Guru3D sitelerinin yayımladığı GeForce GTX 275 incelemelerine göre, yeni model hem Radeon HD 4890 hem de GeForce GTX 285 için ciddi tehlike unsuru oluşturacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de GeForce GTX 275'i masaya yatıracağız ve Radeon HD 4890 ile girişeceği performans düellosunu sizler için analiz edeceğiz. Kısaca ifade etmek gerekirse önümüzdeki günlerde 200-250$ seviyesi ekran kartı arenasında hayli sert bir çekişme yaşanacak!

İlk test sonuçları; TechPowerUp - Guru3D





http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_275_us.html