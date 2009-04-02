Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı

Ekran kartı dünyası için beklenen gün geldi. AMD-ATi'nin uzunca bir süredir konuşulan Radeon HD 4890 modelini duyurması ve incelemelerin yayınlanmaya başlamasını takiben Nvidia da sessiz kalmayarak GeForce GTX 275 modelini duyurdu. AMD-ATi'den farklı olarak Nvidia cephesinde durum biraz daha farklı zira inceleme için hazırlanan ve yayın kuruluşlarına gönderilen GeForce GTX 275'ler haricinde henüz satışa sunulan bir kart bulunmuyor. Yani Nvidia yeni modli GeForce GTX 275'i resmi olarak duyurmasına rağmen kartın hacimli satışına muhtemelen önümüzdeki günlerde başlanacak. Peki Nvidia yeni modeli GeForce GTX 275 ile neler vaat ediyor, nasıl bir performans sergiliyor ?
GeForce GTX 275'in hazırlanış hikayesi aslında rakibi Radeon HD 4890'a göre biraz daha farklı. Zira Nvidia zaten Ocak ayında hem GeForce GTX 285 hem de GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak bu iddiasını ortaya koymuş ve gerek tek gerekse de çift GPU'lu ekran kartı pazarında liderliği ele geçirmişti. Geçtiğimiz sene Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4850 ve 4870 modellerinden sonra yüksek performans segmenti için tek grafik işlemcili yeni bir model hazırlamayan AMD-ATi'nin yeni bir model girişimi olacağına özellikle son birkaç aydır kesin gözüyle bakılırken Nvidia'nın GeForce GTX 285 sonrasında yüksek performanslı bir başka model duyurması açıkçası beklenmiyordu.
İki firma arasındaki rekabet her zaman olduğu gibi yine gelişmelerin tetikleyicisi oldu ve Radeon HD 4800 serisine yapılan fiyat indirimleri, ardından Radeon HD 4890 modeline ait detayların belirmesi sonrasında Nvidia, hem GeForce GTX 260 ve GTX 285 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak hem de rakibi AMD-ATi'nin yeni girişimine yanıtsız kalmamak için GeForce GTX 275 modeli hazırlıklarına başladı. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere GeForce GTX 275 aslında melez bir model sayılabilir. Zira bellek veri yolu ve kullanılan bellek kapasitesi açısından GeForce GTX 260 ile akrabalığı olan model, 240x paralel işlem birimiyle de GeForce GTX 285 ile yakınlık kuruyor.
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Test sonuçları Nvidia tarafından hazırlanmıştır!
Bir bakıma tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 olarak ta değerlendirilen GeForce GTX 275, saat hızları itibariyle bu tezden ayrılıyor zira kartın çalışma frekansları GeForce GTX 295 ile kıyaslandığında daha yüksek. Tasarım anlamında mevcut GeForce GTX 260/285 çizgisinde olan ve çift slot soğutu ile gelen yeni modele gerekli gücü 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su sağlıyor. Belirttiğimiz gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemci mimarisinde veya diğer detaylarında satılmakta olan mevcut modellere kıyasla herhangi bir fark bulunmazken rakibi Radeon HD 4890 bazı GPU modifikasyonlarıyla geliyor.
Nvidia GeForce GTX 275'in saat hızlarına baktığımızda ise grafik işlemcisinin 633MHz'de, paralel işlem birimlerinin 1404MHz'de ve belleklerinin de 2268MHz'de çalıştığını görüyoruz. Doku doldurma performansı 50.6 milyar/saniye olarak açıklanan kartın sağladığı bellek bant genişliği ise 127GB/saniye. Çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan GeForce GTX 275 aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojileriylede uyumlu. Çoklu ortam uygulamalarına dönük olarak PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yapabilen ekran kartı Nvidia'nın en yeni uygulamalarından birisi olan ve son kullanıcılar tarafından 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta bilinen GeForce 3D Vision desteğine de sahip.
Yüksek performans segmentindeki ekran kartları için son dönemde güç tüketim değerleri de önemli bir karşılaştırma parametresi olarak kullanılmaya başlandı. Her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem biriminden güç alan yeni ekran kartlarından Radeon HD 4890'ın maksimum güç tüketim değeri 190 Watt olarak açıklanırken bu değer haberimize konuk olan GeForce GTX 275 modelinde 219 Watt'a kadar çıkıyor ki bu değer GeForce GTX 285'e oldukça yakın. Aslında GeForce GTX 275 ile GeForce GTX 285 arasındaki yakınlık güç tüketim değerlerinden ibaret değil. İki kartın sunduğu performans değerleri aradaki fiyat farkı göz önüne alındığında kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.
Öncelikle şunu belirtelim, hacim satışına önümüzdeki günlerde başlanacak olan GeForce GTX 275 için belirlenen fiyat 249$ yani kart GeForce GTX 285'den yaklaşık olarak 100$ daha ucuz bir fiyatla raflardaki yerini alacak. TechPowerUp ve Guru3D sitelerinin yayımladığı GeForce GTX 275 incelemelerine göre, yeni model hem Radeon HD 4890 hem de GeForce GTX 285 için ciddi tehlike unsuru oluşturacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de GeForce GTX 275'i masaya yatıracağız ve Radeon HD 4890 ile girişeceği performans düellosunu sizler için analiz edeceğiz. Kısaca ifade etmek gerekirse önümüzdeki günlerde 200-250$ seviyesi ekran kartı arenasında hayli sert bir çekişme yaşanacak!
İlk test sonuçları; TechPowerUp - Guru3D
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_275_us.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Phsyx desteği olan oyunlarda durum budur.
Nvidia'nın salladığı falan yok.
Eğer tüm oyunlar Phsyx destekli olsa 9600GT bile yer yer HD4890 in eline verebilecek kapasitede bir kart demek istemiş.
Haklı da...
Bu testler nvidia yanlısı görünebilir yarın birgün DH test yapacak yine burada adım gibi eminim kaos çıkacak yok efendim Nvidia size paramı verdi ? Yok hep Nvidia yüksek gösteriyosunuz.Bu adamlar yarı Tanrı varlıklar değil kartları ellerine ulaşınca biçimden biçime sokmuyor.Ben bir sorayım Ati kullanan arkadaşlar siz Ati den para veya kupon mu alıyorsunuz da durmadan böyle bir izdiham ve muhalefet yaratılma çabası var.Her iki üreticide işini yapıyor ha emin olun Nvidia bana para vermedi verse zaten ancak ekran kartı verir onu da halen parayla satın alıyorum.Sonuçta ne kadar burada çene döksek te Nvidia ve Ati halen üretiyorlar o nedenle bence olanı biteni biraz izleyip öyle davranmak lazım.Kartlar tarih olacak doğru ama bir kart her kullanıcı için 1 senede tarih olmaz herkesin maddi gücü süper değil kimimiz low da oynardık sonradan kart aldık High yüzü gördük.Sevgim ve saygılarımla
Promity 02.04.2009 Saat: 15:09
Ahh nvidia şu dümencilikten vazgeçmiyorsun. Sonra AMD-İNTEL seni kenara atınca ağlıyorsun. Dürüst ol önce. Bi kere 4890 gtx280 ayarına gelmiş,sen 275i 280in altına koymuşsun altınada 4890ıkoymuşun. Hem 4890iyiyim diyorsun hemde 285in altındayım diyorsun. Nasıl iş anlamadık. gtx275 eğer 4890 ı geçerse 285i yakalamış sayılır yada geçer.
Kardeş sunumda gtx280 yer alıyor mu?demekki gtx280 performansı veren bir kart gtx275 ki,oraya yer kalmamış 280 için.Zaten gtx 280 unutuldu nerdeyse.gtx 275 her nekadar model adı düşük olsa da 280den aşağı kalır bir kart değil.Aynen mesela ati tarafında hd 4750 çıkacak yakında .Onda da 4830 ile 4850 arasında olduğunu hem amdnin sunumlarında hem de test ile gördük.Halbuki model olarak düşük görünüyor!! ancak sonradan çıkmış ve hd 4830un yerini alması beklenen bir kart. Bunda da benzer bir durum sözkonusu.Zaten bit-bellek haricinde son derece benzer yapıda ve performansda 285 ile.Öyleyse 280 ile de hemen hemen aynı performası sağlaması mümkün.
tas patlasa 375 lira verrim,islerine gelirse,
yani hem ucuz hem performanslı gidip bi tane 9600gt alıp yeni aldığım 4830'u değiştirmek istiyorum,
nasıl olur sizce
Kılavuzu nvidia olanın kredi kartında taksit eksik olmaz.
Not: sadece şaka