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Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı

Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu. Radeon HD 4890'a rakip olarak hazırlanan ekran kartı fiyat/performansıyla GTX 285'i de vurabilir.
10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
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68
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Ekran kartı dünyası için beklenen gün geldi. AMD-ATi'nin uzunca bir süredir konuşulan Radeon HD 4890 modelini duyurması ve incelemelerin yayınlanmaya başlamasını takiben Nvidia da sessiz kalmayarak GeForce GTX 275 modelini duyurdu. AMD-ATi'den farklı olarak Nvidia cephesinde durum biraz daha farklı zira inceleme için hazırlanan ve yayın kuruluşlarına gönderilen GeForce GTX 275'ler haricinde henüz satışa sunulan bir kart bulunmuyor. Yani Nvidia yeni modli GeForce GTX 275'i resmi olarak duyurmasına rağmen kartın hacimli satışına muhtemelen önümüzdeki günlerde başlanacak. Peki Nvidia yeni modeli GeForce GTX 275 ile neler vaat ediyor, nasıl bir performans sergiliyor ?

Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı
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GeForce GTX 275'in hazırlanış hikayesi aslında rakibi Radeon HD 4890'a göre biraz daha farklı. Zira Nvidia zaten Ocak ayında hem GeForce GTX 285 hem de GeForce GTX 295 modellerini kullanıma sunarak bu iddiasını ortaya koymuş ve gerek tek gerekse de çift GPU'lu ekran kartı pazarında liderliği ele geçirmişti. Geçtiğimiz sene Haziran ayında duyurduğu Radeon HD 4850 ve 4870 modellerinden sonra yüksek performans segmenti için tek grafik işlemcili yeni bir model hazırlamayan AMD-ATi'nin yeni bir model girişimi olacağına özellikle son birkaç aydır kesin gözüyle bakılırken Nvidia'nın GeForce GTX 285 sonrasında yüksek performanslı bir başka model duyurması açıkçası beklenmiyordu.

Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı
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İki firma arasındaki rekabet her zaman olduğu gibi yine gelişmelerin tetikleyicisi oldu ve Radeon HD 4800 serisine yapılan fiyat indirimleri, ardından Radeon HD 4890 modeline ait detayların belirmesi sonrasında Nvidia, hem GeForce GTX 260 ve GTX 285 modelleri arasındaki boşluğu doldurmak hem de rakibi AMD-ATi'nin yeni girişimine yanıtsız kalmamak için GeForce GTX 275 modeli hazırlıklarına başladı. Daha önceki haberlerimizde de değindiğimiz üzere GeForce GTX 275 aslında melez bir model sayılabilir. Zira bellek veri yolu ve kullanılan bellek kapasitesi açısından GeForce GTX 260 ile akrabalığı olan model, 240x paralel işlem birimiyle de GeForce GTX 285 ile yakınlık kuruyor.

https://www.donanimhaber.com/image.aspx/images/haber/gtx275_4_dh_fx57.jpg" width="605" height="403">

Test sonuçları Nvidia tarafından hazırlanmıştır!

Bir bakıma tek grafik işlemcili GeForce GTX 295 olarak ta değerlendirilen GeForce GTX 275, saat hızları itibariyle bu tezden ayrılıyor zira kartın çalışma frekansları GeForce GTX 295 ile kıyaslandığında daha yüksek. Tasarım anlamında mevcut GeForce GTX 260/285 çizgisinde olan ve çift slot soğutu ile gelen yeni modele gerekli gücü 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'su sağlıyor. Belirttiğimiz gibi 448-bit bellek veri yolu desteğine, 240x paralel işlem birimine ve 896MB GDDR3 bellek birimine sahip olan ekran kartının grafik işlemci mimarisinde veya diğer detaylarında satılmakta olan mevcut modellere kıyasla herhangi bir fark bulunmazken rakibi Radeon HD 4890 bazı GPU modifikasyonlarıyla geliyor.

Nvidia GeForce GTX 275'in saat hızlarına baktığımızda ise grafik işlemcisinin 633MHz'de, paralel işlem birimlerinin 1404MHz'de ve belleklerinin de 2268MHz'de çalıştığını görüyoruz. Doku doldurma performansı 50.6 milyar/saniye olarak açıklanan kartın sağladığı bellek bant genişliği ise 127GB/saniye. Çift ve üç kartlı SLI kurulumlarına olanak tanıyan GeForce GTX 275 aynı zamanda CUDA ve PhysX teknolojileriylede uyumlu. Çoklu ortam uygulamalarına dönük olarak PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı video hızlandırma yapabilen ekran kartı Nvidia'nın en yeni uygulamalarından birisi olan ve son kullanıcılar tarafından 3 boyutlu gözlük teknolojisi olarak ta bilinen GeForce 3D Vision desteğine de sahip.

Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı
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Yüksek performans segmentindeki ekran kartları için son dönemde güç tüketim değerleri de önemli bir karşılaştırma parametresi olarak kullanılmaya başlandı. Her ikisi de 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan grafik işlem biriminden güç alan yeni ekran kartlarından Radeon HD 4890'ın maksimum güç tüketim değeri 190 Watt olarak açıklanırken bu değer haberimize konuk olan GeForce GTX 275 modelinde 219 Watt'a kadar çıkıyor ki bu değer GeForce GTX 285'e oldukça yakın. Aslında GeForce GTX 275 ile GeForce GTX 285 arasındaki yakınlık güç tüketim değerlerinden ibaret değil. İki kartın sunduğu performans değerleri aradaki fiyat farkı göz önüne alındığında kullanıcıların dikkatini çekecek gibi görünüyor.

Nvidia, GeForce GTX 275 modelini duyurdu ve ilk testler yayımlandı
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Öncelikle şunu belirtelim, hacim satışına önümüzdeki günlerde başlanacak olan GeForce GTX 275 için belirlenen fiyat 249$ yani kart GeForce GTX 285'den yaklaşık olarak 100$ daha ucuz bir fiyatla raflardaki yerini alacak. TechPowerUp ve Guru3D sitelerinin yayımladığı GeForce GTX 275 incelemelerine göre, yeni model hem Radeon HD 4890 hem de GeForce GTX 285 için ciddi tehlike unsuru oluşturacak gibi görünüyor. Donanım Haber olarak biz de GeForce GTX 275'i masaya yatıracağız ve Radeon HD 4890 ile girişeceği performans düellosunu sizler için analiz edeceğiz. Kısaca ifade etmek gerekirse önümüzdeki günlerde 200-250$ seviyesi ekran kartı arenasında hayli sert bir çekişme yaşanacak!

İlk test sonuçları; TechPowerUp - Guru3D


http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_275_us.html Yorum Yaz
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CoreXXX 10 yıl
nvidia ne güzel kendi testlerini yapmış,atide yapıyor aynısını tabiki,ama nvidia biraz abartmışmı ne, aynı zamanda kendisi açıklıyor gtx275 hd4890 ın rakibidir diye ama yayınladığı testlerde 2 katı performanslı göstermiş, bu durumda kendi kendini yalanlayan bi firma olmuş,tabi bazı kullanıcılar bu testlere inanmıyor değil, ne diyelim
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Fettah34 10 yıl
Testlerde ne gariplik var da bu kadar tepki aldı anlamadım.
Phsyx desteği olan oyunlarda durum budur.
Nvidia'nın salladığı falan yok.

Eğer tüm oyunlar Phsyx destekli olsa 9600GT bile yer yer HD4890 in eline verebilecek kapasitede bir kart demek istemiş.
Haklı da...

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stradosphere 10 yıl
Ati taraftarı çokmuş cidden gerçi bu konumda bir hak veriyorum her ne kadar Nvidia kullanıcısı olsam da.Oyunlar ile Nvidia ortak iştiraklerde bulunuyorlar;fakat bu Nvidia nın suçu veya kazıklığı olarak algılanmamalı Nvidia sadece ekran kartımı üretiyor ? Bu adamların cirosu ne kadar ? Bunların hiçbiri elimizde olan bilgiler değil yani Nvidia 3 kağıtçı oluyor da Ati babamızın oğlu mu ? Ati bütçeyi geliştiremediyse Nvidia da buna sebepse buna ne denir,RAKİP !!
Bu testler nvidia yanlısı görünebilir yarın birgün DH test yapacak yine burada adım gibi eminim kaos çıkacak yok efendim Nvidia size paramı verdi ? Yok hep Nvidia yüksek gösteriyosunuz.Bu adamlar yarı Tanrı varlıklar değil kartları ellerine ulaşınca biçimden biçime sokmuyor.Ben bir sorayım Ati kullanan arkadaşlar siz Ati den para veya kupon mu alıyorsunuz da durmadan böyle bir izdiham ve muhalefet yaratılma çabası var.Her iki üreticide işini yapıyor ha emin olun Nvidia bana para vermedi verse zaten ancak ekran kartı verir onu da halen parayla satın alıyorum.Sonuçta ne kadar burada çene döksek te Nvidia ve Ati halen üretiyorlar o nedenle bence olanı biteni biraz izleyip öyle davranmak lazım.Kartlar tarih olacak doğru ama bir kart her kullanıcı için 1 senede tarih olmaz herkesin maddi gücü süper değil kimimiz low da oynardık sonradan kart aldık High yüzü gördük.Sevgim ve saygılarımla
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selman1435 10 yıl
ya bu gtx 275 in video incelemesi gelse de dh ye izlesek çok kafa karıştırıcı bir durum acaba hangi kartları geride bırakmış olacak veya hangi kartlar onu geçecek çok mereak edilen bi konu bu.bu arada emeğinize sağlık bilgi için
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Maturax 10 yıl
amma çok atici varmış dhde anlamadım gitti tam bir taraftar ruhu ile savunuyorlar atiyi, ati yaptığı testlerde nasıl nvidiayı yükseklerde göstermiyor ise nvidiada aynı şekilde yapıyor, her iki firma içinde tersi olamaz zaten.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
GTX 275 GTX 285 GTX 295.. bu kartlar 2009 bitmeden 8800 ULTRA, GX2 gibi rezil olacaklar.
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Yeur 10 yıl
Daha çok çıkarırsın Nvidia nereye kadar çıkar çıkar...
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575m 10 yıl
Nvidia ne yazsa yalan olur zaten!!..Bana çok da şaşırtıcı gelmedi bu testler.Yok fizik açıktı,yok nvidia optimizeli oyunlardı falan,hikaye ..Nvidiaya optimize olmayan kaç tane oyun varki..Şimdi eşit olsunlar diye piyasadaki birkaç tane ati uyumlu oyunu mu öne sürecekler.Bunu zaten Ati kendi sunumunda yapacaktır,Nvidiadan beklemeyin.Herkes malını en iyi şekilde lanse etmek ister.Atinin elinde fizik yoksa Nvidianın suçu mu bu?.Atide yok biz de kapatıp öyle mi test edelim desinler.Elinde Nvidia kartı olup da fizik destekli oyunlarda fizik efektini açmayacak olan var mı? Ati Nvidianın physics desteğini paylaştığı günlerde yeşil ışık yakmalıydı.İntelin eteğinde dolaşmamalıydı öyle.Bugüne eşit şartlarda yarışıyor olacaktı.Nvidia ipi ele alıyor yeniden.Fiyatlar eşit olursa hiç şansı yok.Olsa olsa benim gibi bikaç gönülsevere kalır işi.Bu arada hd 4890ı kötülediğim sanılmasın.Sonuçta uğraşılmış, emek verilmiş bir kart güç tüketim özelliği ve oc kapasitesi olumlu özellikleri.
Promity 02.04.2009 Saat: 15:09
Ahh nvidia şu dümencilikten vazgeçmiyorsun. Sonra AMD-İNTEL seni kenara atınca ağlıyorsun. Dürüst ol önce. Bi kere 4890 gtx280 ayarına gelmiş,sen 275i 280in altına koymuşsun altınada 4890ıkoymuşun. Hem 4890iyiyim diyorsun hemde 285in altındayım diyorsun. Nasıl iş anlamadık. gtx275 eğer 4890 ı geçerse 285i yakalamış sayılır yada geçer.
Kardeş sunumda gtx280 yer alıyor mu?demekki gtx280 performansı veren bir kart gtx275 ki,oraya yer kalmamış 280 için.Zaten gtx 280 unutuldu nerdeyse.gtx 275 her nekadar model adı düşük olsa da 280den aşağı kalır bir kart değil.Aynen mesela ati tarafında hd 4750 çıkacak yakında .Onda da 4830 ile 4850 arasında olduğunu hem amdnin sunumlarında hem de test ile gördük.Halbuki model olarak düşük görünüyor!! ancak sonradan çıkmış ve hd 4830un yerini alması beklenen bir kart. Bunda da benzer bir durum sözkonusu.Zaten bit-bellek haricinde son derece benzer yapıda ve performansda 285 ile.Öyleyse 280 ile de hemen hemen aynı performası sağlaması mümkün.
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DownClock01 10 yıl
Eğer cidden 9600 gt 4890'ı geçiyorsa dağlara taşlara vururum kendimi



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emre sönmez 10 yıl
ya dalga mı geçiyo bunlar :D 9600gt 4890 ı geçmiş :D vay be :P önce 4670 i geçtiğini kesin olarak göstersin de.. kademe kademe 4890 a kadar yolu var :D Nvidia uyan artık ya :D insanları bu kadar kandırdıktan sonra, yaptığın testin güvenilirliği konusunda nasıl bu kadar kendinden eminsin ? hangi yüzle yayınlıyosun bu testleri ? anlaşılır gibi değil. DH nin kendi test sonuçları gelmeden benim için 4870 hala gtx275 ten daha iyi bi kart. crysis ve company of heroes la olmaz bu iş. diğer bütün oyunlarda ati üstünlüğünü belirgin bir şekilde gösterirken bir iki anlaşmalı oyunla insanların gözünü boyamak Nvidia nın sahtekarlık hanesine eklenen bir çizik daha demek. başka hiç bir anlam ifade etmiyor.
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emre sönmez 10 yıl
ya dalga mı geçiyo bunlar :D 9600gt 4890 ı geçmiş :D vay be :P önce 4670 i geçtiğini kesin olarak göstersin de.. kademe kademe 4890 a kadar yolu var :D Nvidia uyan artık ya :D insanları bu kadar kandırdıktan sonra, yaptığın testin güvenilirliği konusunda nasıl bu kadar kendinden eminsin ? hangi yüzle yayınlıyosun bu testleri ? anlaşılır gibi değil. DH nin kendi test sonuçları gelmeden benim için 4870 hala gtx275 ten daha iyi bi kart. crysis ve company of heroes la olmaz bu iş. diğer bütün oyunlarda ati üstünlüğünü belirgin bir şekilde gösterirken bir iki anlaşmalı oyunla insanların gözünü boyamak Nvidia nın sahtekarlık hanesine eklenen bir çizik daha demek. başka hiç bir anlam ifade etmiyor.
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sfrr 10 yıl
Bana fiyatını soyle,sana kim oldugunu soleyeyim :D
tas patlasa 375 lira verrim,islerine gelirse,
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rmemis 10 yıl
Hocam yorumları okudum ve 9600gt fiyatlarına baktım,

yani hem ucuz hem performanslı gidip bi tane 9600gt alıp yeni aldığım 4830'u değiştirmek istiyorum,

nasıl olur sizce















Kılavuzu nvidia olanın kredi kartında taksit eksik olmaz.

Not: sadece şaka
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