Nvidia GT300 GPU'sunun hacimli satışı 2010'u bulabilir

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DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde yeni nesil çözümlerin sene sonunu bulacağı, muhtemel lansman tarihinin ise Kasım ayı olabileceği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce 8800 serisinin Kasım 2006'da, 65nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki en önemli hamlelerden birisi olan G92 GPU'sunu ise Ekim 2007 tarihinde duyurmuştu. Bu süreçten farklı olarak GT200 tabanlı GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarını Haziran 2008'de duyuran firmanın, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunu ve GTX 300 (?) serisi ekran kartlarını Kasım sonu gibi duyurabileceği, hacimli satışın ise önümüzdeki yılı bulabileceği söyleniyor.

GT300 GPU'suyla birlikte radikal tasarım değişikliklerine gitmesi ve çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komut (MIMD) mimarisine geçmesi beklenen firmanın aynı zamanda CUDA teknolojisiyle ilgili yenilikler sunması ve işlem gücünü ciddi şekilde arttırması bekleniyor. Zira bilindiği üzere Intel de 2010 ile birlikte oyuna dahil olacak ve Larrabee kod adını verdiği yeni ekran kartı projesi ile ilk etapta Nvidia'nın lider olduğu ve yüksek kar marjlarına ulaştığı profesyonel görsel işlem pazarını hedef alacak. Hazırladığı GPU mimarilerini masaüstü ekran kartları kadar Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerinde de kullanan Nvidia işte bu sebepten ötürü GT300'ün tasarım çalışmalarına büyük önem veriyor.

Tasarım çalışmaları bir süre önce tamamlanan ve A1 silikonunun üretildiği belirtilen GT300 GPU'sunun teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da uzunca bir süredir 512-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine, GDDR5 bellek teknolojisine ve 280GB/sn'ye ulaşan bellek bant genişliğine sahip olabileceği üzerinde duruluyor.