Nvidia GT300 GPU'sunun hacimli satışı 2010'u bulabilir

DirectX 11 destekli ekran kartlarını Eylül ayında lanse etmeye hazırlanan AMD-ATi'nin aksine Nvidia cephesinde yeni nesil çözümlerin sene sonunu bulacağı, muhtemel lansman tarihinin ise Kasım ayı olabileceği konuşuluyor. Hatırlanacağı üzere Nvidia, GeForce 8800 serisinin Kasım 2006'da, 65nm üretim teknolojisine geçiş sürecindeki en önemli hamlelerden birisi olan G92 GPU'sunu ise Ekim 2007 tarihinde duyurmuştu. Bu süreçten farklı olarak GT200 tabanlı GeForce GTX 200 serisi ekran kartlarını Haziran 2008'de duyuran firmanın, 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 11 destekli yeni nesil GT300 GPU'sunu ve GTX 300 (?) serisi ekran kartlarını Kasım sonu gibi duyurabileceği, hacimli satışın ise önümüzdeki yılı bulabileceği söyleniyor.
GT300 GPU'suyla birlikte radikal tasarım değişikliklerine gitmesi ve çoklu veri paralelliği sağlayan çok çevrimli komut (MIMD) mimarisine geçmesi beklenen firmanın aynı zamanda CUDA teknolojisiyle ilgili yenilikler sunması ve işlem gücünü ciddi şekilde arttırması bekleniyor. Zira bilindiği üzere Intel de 2010 ile birlikte oyuna dahil olacak ve Larrabee kod adını verdiği yeni ekran kartı projesi ile ilk etapta Nvidia'nın lider olduğu ve yüksek kar marjlarına ulaştığı profesyonel görsel işlem pazarını hedef alacak. Hazırladığı GPU mimarilerini masaüstü ekran kartları kadar Quadro ve Tesla serisi profesyonel grafik çözümlerinde de kullanan Nvidia işte bu sebepten ötürü GT300'ün tasarım çalışmalarına büyük önem veriyor.
Tasarım çalışmaları bir süre önce tamamlanan ve A1 silikonunun üretildiği belirtilen GT300 GPU'sunun teknik özellikleri hakkında henüz herhangi bir doğrulama gelmiş olmasa da uzunca bir süredir 512-bit bellek veri yolu desteğine, 512x paralel işlem birimine, GDDR5 bellek teknolojisine ve 280GB/sn'ye ulaşan bellek bant genişliğine sahip olabileceği üzerinde duruluyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Simdi bir diğer nokta cidden bant genişliği güzel ve daima otoban örnegi verilir. O otobandaki aracları veri olarak sayıp seritleri bit, arac hızını ise bellek hızı olarak sayarsak ortaya ne cıkar:?:
Arac sayısı coksa ve serit sayısı bol araclarda hızlı gider ve yol kaliteli yapımda olup cukur falan olmadan kazasız ulasılırsa cok fazla arac ulasım yapar.
Serit az ama arac hızları cok cok yüksekse yine ne kadar arac olursa olsun hızlı varırlar her seferde 1 tane iletilir ama 2. veri hemen ardından gelmis olur ve sanki yine cok serit varmıs gibi hissettirir.
Serit cok ama aracların hızları düsükse yine varırlar ve tek seferde daha cok veri iletilir.
Serit az ve aracların hızları düsükse hem iletilen veri sayısı hemde verilerin ulasması gecikir bu da sorun yaratır.
Bir de yolda engebeler varsa birden kücük bir kaza sonucu olusan tıkanma hic veri iletilememesine ve bu durumda isin durmasına ya da iptaline neden olur. (Isınma sonucu oyunun kapanması bilgisayarın kilitlenmesi.)
okudugunuz durumlar sonucu olusacakların herbiriyle bagdastırılabilir tablo cıkıyor bit-bellek hızı olayı icin.
Son olarak Dx11:
Dx11 geldigi zaman artık grafiksel yönden fazla bir artı getirmiycektir yani getirmesini ben fazla beklemiyorum cünkü oyunlarda bu kalitenin artması [toz duman efekti icin] ya kaplama ya da bilesen hesaplamasına baglı olur. bu durumda pc güclü olmak zorunda eh bu da dx10 cıkısındaki olayları yasatır ama bu kadar ayrıntı biraz daha rahat atlatılır ki benim o beklentim bile yok. Dx11 performans icin iyilestirme yapar mı? İlk ekran kartlarından beklentim fazla olmaz cünkü dahili sistemleri kullanmak icin [multi threading tessellation falan] yeterince gelismis olmıycaklar. is sürücülere kalır artık...
Bir +'mız olucak o da Windows 7. Vistada sadece kullanılabildiginden oyunların cogunda vista yüzünden bellek az olan pc lerde sorun yasanıyordu ama beklenen gibi olursa W7 de oyun oynamak daha rahat olucaktır.
2900xt de 512 bitti bence atinin 5 serisi muhamma ne cıkacağı bellideyil
28.07.2009 Saat: 10:21
Nvidia, yine hayvani birşey yapıp dayıyacak fiyatı... Ati ise Nvidia'ya yetişmeye çalışacak, daha cazip fiyatlarla kart satacak. Ben bu hikayeyi biryerlerde yine görmüştüm
ati zaten en iyisini yapmaya degil herkesin alabilecegi bütcesi zayıf olanların da oyun oynayabilecegi f\p kartlar üretiyor.stratejisi de bu şekilde amd ye geçtikten sonra x2 lerlede rakibinin güçlü gpu suna cevap veriyor hemde daha iyi fiyatlarla
Zamanında 2900xt ler vardı hatırlayın onları , gtx 300 de böyle olmaz umarım.
Ben bu nvidia dan tırsmaya başladım artık ısıtıp ısıtıp önümüze koymaya çalısıyorlar yemekleri , yada esas yemek için zaman kazanıyorlar
Haber için tesekkürler.
o vakit ati geç kalip sonra toparlanana kadar akla karayi seçmişti (4800 serisine kadar da toparlanamadi) şimdi nvidia geç kalacak.
her ne kadar dx11 destekli oyun yok zaten gereksiz vb dense de, pazar bu işi oyle görmüyor. ayrica dx11 işi dx10 gibi olmayabilir. neyse umuyorum nvidia çok fazla köşeye sıkışmaz rekabet devam eder, 200 - 250 dolara alabileceğim üst seviye bir karta 350 dolar vermek zorunda birakilmak istemem. (bkz nvidia'nın gtx 260 için yaptiği ati hd4800'leri piyasa sürmeden onceki fiyatlandirma - ati de firsat bulsa farkli bir politika izlemez çünkü)