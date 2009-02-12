Nvidia: Ion tabanlı ilk nettop, Haziran'dan önce gelebilir

Tam Boyutta Gör

Nvidia maliyet odaklı kompakt bilgisayarlar için hazırladığı Ion platformunda adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Intel'in Atom işlemci ailesini DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GeForce 9400M yonga setiyle bir araya getiren Nvidia'nın bu girişimi son olarak Microsoft'un WHQL programını geçmesi ve onay almasıyla gündeme gelmişti.

Nvidia'nın yonga seti operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi Drew Henry'nin yaptığı açıklamaya göre, Ion platformunu temel alan ilk nettop yani masaüstünü hedef alan maliyet odaklı mini-bilgisayar, Haziran ayından önce lanse edilebilir. Henüz üretici firmanın adı telaffuz edilmiş olmasa da yeni nettop modelinin yurt dışında 299$'lık fiyat seviyesinden kullanıma sunulabileceği üzerinde duruluyor.

Satılmakta olan netbook ve nettop modellerine güç veren Atom platformuna kıyasla Ion ile aynı fiyat seviyesinde çok daha yüksek performans sunacağını, CUDA gibi özel teknolojileri de nettop sistemler ile tanıştıracağını belirten Nvidia, yeni platformuna oldukça güveniyor. Öte yandan Drew Henry, VIA ile işbirliği çerçevesinde Nano işlemcili ve düşük maliyetli PC projesinin düşünüldüğünü de belirtti