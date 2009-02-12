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Nvidia: Ion tabanlı ilk nettop, Haziran'dan önce gelebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia: Ion tabanlı ilk nettop, Haziran'dan önce gelebilir
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Nvidia maliyet odaklı kompakt bilgisayarlar için hazırladığı Ion platformunda adım adım mutlu sona yaklaşıyor. Intel'in Atom işlemci ailesini DirectX 10 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen GeForce 9400M yonga setiyle bir araya getiren Nvidia'nın bu girişimi son olarak Microsoft'un WHQL programını geçmesi ve onay almasıyla gündeme gelmişti.

Nvidia'nın yonga seti operasyonlarından sorumlu genel yöneticisi Drew Henry'nin yaptığı açıklamaya göre, Ion platformunu temel alan ilk nettop yani masaüstünü hedef alan maliyet odaklı mini-bilgisayar, Haziran ayından önce lanse edilebilir. Henüz üretici firmanın adı telaffuz edilmiş olmasa da yeni nettop modelinin yurt dışında 299$'lık fiyat seviyesinden kullanıma sunulabileceği üzerinde duruluyor.

Satılmakta olan netbook ve nettop modellerine güç veren Atom platformuna kıyasla Ion ile aynı fiyat seviyesinde çok daha yüksek performans sunacağını, CUDA gibi özel teknolojileri de nettop sistemler ile tanıştıracağını belirten Nvidia, yeni platformuna oldukça güveniyor. Öte yandan Drew Henry, VIA ile işbirliği çerçevesinde Nano işlemcili ve düşük maliyetli PC projesinin düşünüldüğünü de belirtti


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01Mrt 10 yıl
bunun sadece kartını satsalar ya hemen alırım valla...
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bbuzol 10 yıl
Birde buna bir tv kartı takılınca canavar gibi tv pc olur gerçekten.
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max975 10 yıl
vaybe sanki kutu gibi...
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