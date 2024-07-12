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    Anlık Bildirim

    The Platform 2'den beklenen fragman geldi

    Netflix'in en çok izlenen filmlerinden biri olan The Platform'un beş yıl sonra gelen devam filminden ilk fragman yayınlandı. The Platform 2, 4 Ekim'de Netflix'te izleyici ile buluşacak.
    The Platform 2 fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri olan The Platform, yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. 2019 yapımı The Platform'un merakla beklenen devam filmi, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak. The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı. Bu ilk fragmanla birlikte filmin yayın tarihi de açıklandı.

    Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği The Platform, her katında mahkumların bulunduğu kule şeklindeki bir tesiste geçiyordu. Bu kulenin tam ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen platform, her gün üzerine yiyecekler boca edilmiş şekilde tepeden aşağıya indiriliyo, tepedekiler doya doya yerken en alttakiler açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu alegori üzerinden sınıfsal ayrıma vurgu yapan film, bu sayede önemli bir meseleye dikkat çekmeyi başarmıştı.

    The Platform 2, 4 Ekim'de Ekrana Gelecek

    Yine Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği devam filmi de bu tesiste geçiyor ama bu kez yeni karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Netflix'in The Platform 2 için paylaştığı resmi sinopsis şöyle:

    "Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"

    The Platform 2'nin oyuncu kadrosunda Milena Smith, Natalia Tena, Hovik Keuchkerian, Óscar Jaenada ve Tadashi Ito yer alıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 gün önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 gün önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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