The Platform 2'den beklenen fragman geldi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Netflix'in bugüne kadar en çok izlenen filmlerinden biri olan The Platform, yıllar sonra bir devam filmine kavuşuyor. 2019 yapımı The Platform'un merakla beklenen devam filmi, çok yakında Netflix'te izleyici ile buluşacak. The Platform 2 için tanıtım çalışmalarına başlayan Netflix, bugün filmden ilk fragmanı yayınladı. Bu ilk fragmanla birlikte filmin yayın tarihi de açıklandı.

Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği The Platform, her katında mahkumların bulunduğu kule şeklindeki bir tesiste geçiyordu. Bu kulenin tam ortasında yer alan boşluğa yerleştirilen platform, her gün üzerine yiyecekler boca edilmiş şekilde tepeden aşağıya indiriliyo, tepedekiler doya doya yerken en alttakiler açlıktan ölmeye mahkum ediliyordu. Bu alegori üzerinden sınıfsal ayrıma vurgu yapan film, bu sayede önemli bir meseleye dikkat çekmeyi başarmıştı.

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The Platform 2, 4 Ekim'de Ekrana Gelecek

Yine Galder Gaztelu-Urrutia'nın yönettiği devam filmi de bu tesiste geçiyor ama bu kez yeni karakterlerin hikâyesini anlatıyor. Netflix'in The Platform 2 için paylaştığı resmi sinopsis şöyle:

"Gizemli bir figür Platform'da yeni bir nizam kurmayı başardı. Ama cehennemde gerçekten adelet sağlanabilir mi? Ve bu adaleti kim sağlayacak?"

The Platform 2'nin oyuncu kadrosunda Milena Smith, Natalia Tena, Hovik Keuchkerian, Óscar Jaenada ve Tadashi Ito yer alıyor.

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