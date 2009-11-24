Nvidia özel tasarım bilgisayarını geliri bağışlanmak üzere satışa çıkardı

AMD hız aşırtmacılar için özel olarak tasarladığı ve sadece 100 adet üreterek önceden belirtlediği profesyonel kullanıcılara yolladığı Phenom II TWKR Black Edition işlemcisinin bir örneğini eBay üzerinden satış sunarak elde ettiği geliri yaşlılara ve yardıma muhtaç olanlara himzet veren bir hayır kurumuna bağışlamıştı.
AMD'den sonra benzer bir adımı Nvidia da attı ve firma hazırladığı çok özel bir oyuncu bilgisayarını, Lösemi ve Lenfoma Birliği için eBay üzerinden satışa çıkardı. NVIDIA, Intel, Asus ve Danger Den gibi kendi alanlarında iddialı üreticilerin komponentleriyle oluşturulan ve kasası özel olarak tasarlanan bilgisayarın satışından elde edilecek tüm kazanç, gelir amacı gütmeyen kanser araştırmaları organizasyonuna bağışlanacak.
* 2 x NVIDIA GeForce GTX 295 (1050$)
* NVIDIA 3D Vision kiti (200$)
* 22" Samsung 2233RZ 3D Monitor(400$)
* Intel Core i7 975 Extreme Edition işlemci (1000$)
* Asus Rampage II Gene X58 anakart (250$)
* 12GB Crucial Ballistix Tracer DDR3 Bellek(400$)
* 2 x 256GB Crucial M225 SSD (1600$)
* 2 x 1TB Western Digital Caviar Black sürücü (200$)
* Danger Den su soğutma sistemi (750$)
* Danger Den Double Wide Tower kasa (400$)
* Smooth Creations özel boya çalışması(1000$)
* Performance PC kasa aksesuarları(350$)
* Oznium kasa ledleri (100$)
* SilverStone DA1000 güç kaynağı (300$)
* Logitech G19 klavye (200$)
* Özel NVIDIA temalı Razor Boomslang fare (150$)
* Microsoft Windows 7 x64 Ultimate Edition, TigerDirect sağlıyor(300$)
* En yeni 15 The Way It’s Meant to Be Played PC oyunu (650$)
* Özel kurulum OutoftheBoxMods tarafından yapıldı.(750$)
Sistemin tahmini yurt dışı fiyatı: 10,050$, şu an ki eBay fiyatı ise 5100$.
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Allahın izniyle satalım bu makineyi zekat olarak bayram oncesınde fakırlere dagıtacagız,
İnsallah yeni seneyede ekran kartlarımız gelıyor, artık kurbana yetısmedı , hayırlısı olsun,
-------İT MEANS TO PREY---
(artenis)
kasa tasarımı çok hoşuma gitti ama
* Performance PC kasa aksesuarları(350$)
* Oznium kasa ledleri (100$)
12GB Crucial Ballistix Tracer DDR3 Bellek(400$)
* Logitech G19 klavye (200$)
* Özel NVIDIA temalı Razor Boomslang fare (150$)
* Microsoft Windows 7 x64 Ultimate Edition, TigerDirect sağlıyor(300$)
* En yeni 15 The Way It’s Meant to Be Played PC oyunu (650$)
* Özel kurulum OutoftheBoxMods tarafından yapıldı.(750$)
Ne kadar gereksiz eklentiler ...
ram 6gb neyine yetmiyo ayrıca burada yazdıklarımda çok gereksiz çin malı bi maus klavye alır onla kullanırım everest marka 20 milyona oldu bitti işte
boyaya 1000 dolar gereksiz olabilir ama geri kalanlar için katilmiyorum. i7 975 kullanip 4gb rammi takicak adam ozmn 920 koysun oc yapsin da demek lasmdi ?
maus icinde sizi 20 milyonluk maus tatmin edebilir ancak 10 bin dolara sistem alicak adami tatmin etmiycektir. 10 bin dolarlik sistemde degil normal bir kullaniciyida o adi mauslar rahatsiz edicektir. 200 milyon mausa vermek için milyoner olmaya gerek yok
Arkadaşım haberi okumuyorsun bari en azından haber başlığını oku.''Nvidia özel tasarım bilgisayarını geliri bağışlanmak üzere satışa çıkardı'' .Nvidianın tasarladığı bi bilgisayarda rakipi Atinin kırmızı rengini kullanması saçma olurdu tahmin edebileceğin gibi.
@edim_king Sen bu kasayı 5000'inede toplarsın gazı aldınmı ama amacına hizmet etmez haberi düzgün okursan satıştan kazanılcak paranın kanser araştırma organizasyonuna bağışlanacağı belirtiliyor.
kasa oldukca abartı ama o monitor hayal kırıklıgı:/
bence nec yada samsung olmalıydı dvd surucude :)