Nvidia özel tasarım bilgisayarını geliri bağışlanmak üzere satışa çıkardı

AMD hız aşırtmacılar için özel olarak tasarladığı ve sadece 100 adet üreterek önceden belirtlediği profesyonel kullanıcılara yolladığı Phenom II TWKR Black Edition işlemcisinin bir örneğini eBay üzerinden satış sunarak elde ettiği geliri yaşlılara ve yardıma muhtaç olanlara himzet veren bir hayır kurumuna bağışlamıştı.

AMD'den sonra benzer bir adımı Nvidia da attı ve firma hazırladığı çok özel bir oyuncu bilgisayarını, Lösemi ve Lenfoma Birliği için eBay üzerinden satışa çıkardı. NVIDIA, Intel, Asus ve Danger Den gibi kendi alanlarında iddialı üreticilerin komponentleriyle oluşturulan ve kasası özel olarak tasarlanan bilgisayarın satışından elde edilecek tüm kazanç, gelir amacı gütmeyen kanser araştırmaları organizasyonuna bağışlanacak.

* 2 x NVIDIA GeForce GTX 295 (1050$)

* NVIDIA 3D Vision kiti (200$)

* 22" Samsung 2233RZ 3D Monitor(400$)

* Intel Core i7 975 Extreme Edition işlemci (1000$)

* Asus Rampage II Gene X58 anakart (250$)

* 12GB Crucial Ballistix Tracer DDR3 Bellek(400$)

* 2 x 256GB Crucial M225 SSD (1600$)

* 2 x 1TB Western Digital Caviar Black sürücü (200$)

* Danger Den su soğutma sistemi (750$)

* Danger Den Double Wide Tower kasa (400$)

* Smooth Creations özel boya çalışması(1000$)

* Performance PC kasa aksesuarları(350$)

* Oznium kasa ledleri (100$)

* SilverStone DA1000 güç kaynağı (300$)

* Logitech G19 klavye (200$)

* Özel NVIDIA temalı Razor Boomslang fare (150$)

* Microsoft Windows 7 x64 Ultimate Edition, TigerDirect sağlıyor(300$)

* En yeni 15 The Way It’s Meant to Be Played PC oyunu (650$)

* Özel kurulum OutoftheBoxMods tarafından yapıldı.(750$)

Sistemin tahmini yurt dışı fiyatı: 10,050$, şu an ki eBay fiyatı ise 5100$.

