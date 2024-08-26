Ikea, ikinci el mobilya satışı yapılacak pazar yeri kuruyor

IKEA, ikinci el pazar yeri IKEA Preowned'ı başlatacak
IKEA, müşterilerin birbirlerine ikinci el mobilya satabilecekleri pazar yeri ile eBay, Craigslist ve Gumtree gibi şirketlerle rekabet edecek. IKEA Preowned, satın alma ve satış platformunu küresel olarak yaygınlaştırmak amacıyla 2024 yılı sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilecek.
Yeni pazar yeri, IKEA'nın son birkaç yıldır müşterilerin kendi mobilyalarını alıp kurmak zorunda olduğu şehir dışı perakendeci olmaktan çıkıp online satışlar, şehir merkezinde mağazalar ve montaj gibi hizmetler sunan bir işletmeye dönüşmesiyle geçirdiği dönüşümün bir parçası. IKEA, müşterilerden kullanılmış mobilya satın alıp mağazada yeniden sattığı küçük bir teklif sunmuştu. Ancak yeni platform daha iddialı ve müşterilerin birbirlerine doğrudan satış yaptığı ikinci el pazarını ele almayı amaçlıyor.
Müşteriler ürünlerinin resimlerini ve fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı kendi tanıtım resimlerini ve ölçümlerini getirecek. Alıcı, mobilyayı doğrudan satıcıdan alacak ve satıcı, para veya IKEA'dan %15 bonuslu bir kupon alma seçeneğine sahip olacak. Şirket yetkililerine göre listelemeler ücretsiz olacak ancak IKEA’nın ufak ve sembolik bir ücret talep edebileceği belirtildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.