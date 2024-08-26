Ikea, ikinci el mobilya satışı yapılacak pazar yeri kuruyor

Tam Boyutta Gör İsveç merkezli perakendeci IKEA, Madrid ve Oslo’da ikinci el mobilya satışı için eşler arası bir pazar yeri olan IKEA Preowned'ı başlatacağını duyurdu.

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IKEA, ikinci el pazar yeri IKEA Preowned'ı başlatacak

IKEA, müşterilerin birbirlerine ikinci el mobilya satabilecekleri pazar yeri ile eBay, Craigslist ve Gumtree gibi şirketlerle rekabet edecek. IKEA Preowned, satın alma ve satış platformunu küresel olarak yaygınlaştırmak amacıyla 2024 yılı sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilecek.

Yeni pazar yeri, IKEA'nın son birkaç yıldır müşterilerin kendi mobilyalarını alıp kurmak zorunda olduğu şehir dışı perakendeci olmaktan çıkıp online satışlar, şehir merkezinde mağazalar ve montaj gibi hizmetler sunan bir işletmeye dönüşmesiyle geçirdiği dönüşümün bir parçası. IKEA, müşterilerden kullanılmış mobilya satın alıp mağazada yeniden sattığı küçük bir teklif sunmuştu. Ancak yeni platform daha iddialı ve müşterilerin birbirlerine doğrudan satış yaptığı ikinci el pazarını ele almayı amaçlıyor.

Müşteriler ürünlerinin resimlerini ve fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı kendi tanıtım resimlerini ve ölçümlerini getirecek. Alıcı, mobilyayı doğrudan satıcıdan alacak ve satıcı, para veya IKEA'dan %15 bonuslu bir kupon alma seçeneğine sahip olacak. Şirket yetkililerine göre listelemeler ücretsiz olacak ancak IKEA’nın ufak ve sembolik bir ücret talep edebileceği belirtildi.

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Ikea'da yeni dönem: İkinci el mobilya satışı yapılacak