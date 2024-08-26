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    Anlık Bildirim

    Ikea, ikinci el mobilya satışı yapılacak pazar yeri kuruyor

    Ikea, müşterilerinin birbirlerine ikinci el mobilya satabilecekleri pazar yeri kurmak için harekete geçti. Ikea, eBay, Craigslist ve Gumtree gibi şirketlerle rekabet edecek.
    IKEA Preowned ikinci el mobil satışı Tam Boyutta Gör
    İsveç merkezli perakendeci IKEA, Madrid ve Oslo’da ikinci el mobilya satışı için eşler arası bir pazar yeri olan IKEA Preowned'ı başlatacağını duyurdu.

    IKEA, ikinci el pazar yeri IKEA Preowned'ı başlatacak

    IKEA, müşterilerin birbirlerine ikinci el mobilya satabilecekleri pazar yeri ile eBay, Craigslist ve Gumtree gibi şirketlerle rekabet edecek. IKEA Preowned, satın alma ve satış platformunu küresel olarak yaygınlaştırmak amacıyla 2024 yılı sonuna kadar Madrid ve Oslo'da test edilecek.

    Yeni pazar yeri, IKEA'nın son birkaç yıldır müşterilerin kendi mobilyalarını alıp kurmak zorunda olduğu şehir dışı perakendeci olmaktan çıkıp online satışlar, şehir merkezinde mağazalar ve montaj gibi hizmetler sunan bir işletmeye dönüşmesiyle geçirdiği dönüşümün bir parçası. IKEA, müşterilerden kullanılmış mobilya satın alıp mağazada yeniden sattığı küçük bir teklif sunmuştu. Ancak yeni platform daha iddialı ve müşterilerin birbirlerine doğrudan satış yaptığı ikinci el pazarını ele almayı amaçlıyor.

    Müşteriler ürünlerinin resimlerini ve fiyatını girecek, IKEA'nın yapay zeka destekli veritabanı kendi tanıtım resimlerini ve ölçümlerini getirecek. Alıcı, mobilyayı doğrudan satıcıdan alacak ve satıcı, para veya IKEA'dan %15 bonuslu bir kupon alma seçeneğine sahip olacak. Şirket yetkililerine göre listelemeler ücretsiz olacak ancak IKEA’nın ufak ve sembolik bir ücret talep edebileceği belirtildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 1 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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