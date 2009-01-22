Nvidia Quadro NVS 420; Çift GPU'lu ve düşük profilli ekran kartı

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Masaüstü sistemlerde yüksek performans segmentine yönelik çift graifk işlemcili ekran kartı mücadelesi devam ededursun, Nvidia aynı prensiple profesyonel kullanıcıları hedef alan özel çözümler hazırlamaya da devam ediyor. Firmanın Quadro serisi ekran kartı ailesine kattığı NVS 20 kod adlı yeni modeli hem çift GPU'lu teknik alt yapısı hem de düşük profilli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia tarafından açıklanan resmi özelliklere göre kart üzerinde 16x paralel işlem birimi yer alıyor ve firmanın CUDA mimarisi destekleniyor. Belirttiğimiz gibi üzerinde iki adet grafik işlem birimi olan NVS 420, 2x 64-bit bellek veri yolu desteğine, her GPU için 11.2 GB/sn'lik bellek bant genişliğine, yine her GPU için 256MB olmak üzere 512MB belleğe ve aktif soğutmaya sahip.

DirectX 10, Shader Model 4.0 ve OpenGL 2.1 destekli Quadro NVS20 ile dört adet 30" (2500x1600 çözünürlüğünde) monitörün kullanılabileceği belirtilirken, aktif soğutmaya sahip olan düşük profilli kartın ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin de 40 Watt olduğu bildirilmekte. Çoklu monitör desteğiyle özellikle yeni nesil iş uygulamalarını hedef alan kartın özellikle finans sektörünü hedeflediğini söyleyebiliriz.

Nvidia'nın satışına önümüzdeki ay başlamayı planladığı Quadro NVS 420'nin yurt dışı satış fiyatı 499$ olacak.

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