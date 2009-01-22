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Nvidia Quadro NVS 420; Çift GPU'lu ve düşük profilli ekran kartı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,1b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia Quadro NVS 420; Çift GPU'lu ve düşük profilli ekran kartı
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Masaüstü sistemlerde yüksek performans segmentine yönelik çift graifk işlemcili ekran kartı mücadelesi devam ededursun, Nvidia aynı prensiple profesyonel kullanıcıları hedef alan özel çözümler hazırlamaya da devam ediyor. Firmanın Quadro serisi ekran kartı ailesine kattığı NVS 20 kod adlı yeni modeli hem çift GPU'lu teknik alt yapısı hem de düşük profilli tasarımıyla dikkat çekmeyi başarıyor.

Nvidia tarafından açıklanan resmi özelliklere göre kart üzerinde 16x paralel işlem birimi yer alıyor ve firmanın CUDA mimarisi destekleniyor. Belirttiğimiz gibi üzerinde iki adet grafik işlem birimi olan NVS 420, 2x 64-bit bellek veri yolu desteğine, her GPU için 11.2 GB/sn'lik bellek bant genişliğine, yine her GPU için 256MB olmak üzere 512MB belleğe ve aktif soğutmaya sahip.

DirectX 10, Shader Model 4.0 ve OpenGL 2.1 destekli Quadro NVS20 ile dört adet 30" (2500x1600 çözünürlüğünde) monitörün kullanılabileceği belirtilirken, aktif soğutmaya sahip olan düşük profilli kartın ısıl güç tasarımının yani TDP seviyesinin de 40 Watt olduğu bildirilmekte. Çoklu monitör desteğiyle özellikle yeni nesil iş uygulamalarını hedef alan kartın özellikle finans sektörünü hedeflediğini söyleyebiliriz.

Nvidia'nın satışına önümüzdeki ay başlamayı planladığı Quadro NVS 420'nin yurt dışı satış fiyatı 499$ olacak.

Nvidia Quadro NVS 420; Çift GPU'lu ve düşük profilli ekran kartı
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XivA 10 yıl
inanılmaz birşey... nvidia tek devre çift gpu. hade hayırlısı....
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scutaro 10 yıl
Olurmu yav tek pcb'de çift gpu'lu model yapabilirmi hiç nvidia
çift pcb yapmak daha maliyetlidir ama fanatikler yine tost yapmış deyip geçerler not: bu tür kartlar için değil oyun için üretilmiş kartlar için diyorum ati'nin tek pcb yapmasının nedeni daha ucuza mal etmesidir ve kart çok büyük olduğundan kasaya sığdırmak ayrı bir sorundur gt200 gpu'larının fazla yer kaplamasından dolayı zaten tek pcb'de olması mümkün değil
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justbejust 10 yıl
nvidia sonunda quadro'yu da kırptı, 500 dolara indirdi.
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winnerS 10 yıl
4 monitör desteği olması ihtiyacı olanlara büyük bir artı
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kamikazeden 10 yıl
nvidia anlaşılan tek pcb'de iki gpuyu yanyana koyma pratikleri yapıyor,önce düşük seviye quadrolardan işe başlamış.
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bodyman700 10 yıl
@ yonex78
bu kart autocad 3dmax maya gibi profesyonel tasarım ve çizim uygulamaları için özel olarak optimize edilmiş kartlar ve evet oyun performansı düşük olur 128 bit sonuçta.
benim merak ettiğim acaba hangi programlara destek verdiği... güncel programların hepsine destek veriyorsa fx1700 e soft modladığım 8600gt nin yerini alabilir.
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gurkan113 10 yıl
quadro zaten quadrodur :D ne alaka
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huxi20 10 yıl
quadro oyun oynansın diye üretilmez zaten... :)
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petsiyehable 10 yıl
bu kartla oyun oynanmaz mario bile oynanmaz :)
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toysoLdier(V) 10 yıl

Orjinalden alıntı: HATUKAY

bu kartla oyun oynanmaz mario bile oynanmaz :)




Doğru söze ne denir


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yonex78 10 yıl
ii de bu özellikteki bir karta 499 veriyorlar normal oyuncu modellerinden farkı ne
normal bir ekran kartı çoklu ekran desteklemez mi
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