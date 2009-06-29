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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ekran kartı; GeForce GTS 250M

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'dan dizüstü bilgisayarlar için yeni ekran kartı; GeForce GTS 250M
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Kısa bir süre önce 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı DirectX 10.1 destekli GeForce 200M serisi mobil grafik işlemcilerini duyuran Nvidia'da yeni model çalışmaları son sürat devam ediyor. Firma sadece isim değişikliğinden ibaret olmasına karşın masaüstü yükseksatış başarısı elde eden GeForce GTS 250'den sonra GeForce GTS 250M modelini hazırlıyor.

Dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan GeForce GTS 250M, DirectX 10.1 desteği sunacak ve GDDR5 bellek teknolojisini kullanacak. Grafik işlem birimi 500MHz'de ve bellekleri de 3200MHz'de görev yapacak olan mobil grafik işlem çözümü, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 1250MHz'de çalışan 96x paralel işlem birimine sahip olacak.

Nvidia'nın yüksek satış başarısı beklendiği GeForce GTS 250M'nin bir önceki mobil GPU jenerasyonuna kıyasla Mirror's Edge ve Sacred 2 gibi güncel oyunlarda %50'ye varan oranlarda daha hızlı olacağı belirtiliyor. Isıl güç tasarımı (TDP) 28 Watt olarak belirlenen GeForce GTS 250M'nin önümüzdeki haftalarda satışa sunulması bekleniyor.


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IhtiyarDelikanli 10 yıl
nvidia GDDR5.. çok şey bekliyorum umarım hüsran yaşatmaz
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escape0121 10 yıl
nihayet nvidia"da GDDR5"te
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Cool Boy 10 yıl
128-bit işi bozmuş ama ramler GDDR5 olduğu için oyunlar da kullanıcıları yine de memnun eder...
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