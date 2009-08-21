Nvidia'nın GeForce 210 modeli Ekim ayında kullanıma sunuluyor

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65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD-ATi'den sonra geçiş yapabilen Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 200 serisi mobil grafik çözümlerinden sonra masaüstü sistemler için hazırladığı grafik kartlarında da 40nm üretim teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başlıyor. Her ne kadar firma OEM üreticileri için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bazı modelleri için çalışmalarına başlamış olsa da Uzakdoğu kaynaklı bazı haberlere göre son kullanıcıların beğenisine sunulacak 40nm ekran kartlarının, Windows 7 lansmanından önce Ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Hem Nvidia hem de Nvidia tarafından hazırlanan grafik işlem üniteleri için hacimli üretim yapan Tayvan merkezli TSMC firmasının 40nm için verimlilik sorunlarını aşmaya başlaması ile birlikte 40nm çözümlerine hız veren Nvidia'nın Ekim ayında kullanıma sunacağı ilk model GeForce 210 olacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun güç vereceği GeForce 210 modelinin giriş seviyesine konumlandırılması beklenirken üretici tercihine göre GDDR2 veya GDDR3 bellekler ile donatılabileceği ayrıca DirectX 10.1 ve Shader Model 4.1 desteği sunacağı da gelen haberler arasında.

Nvidia'nın yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve güncel GPU mimarisini temel alan GeForce GT230 çözümünün ve yeni nesil GT300 GPU'sunun ise son çeyrekte lanse edilebileceği belirtilirken isimlendirme noktasında GTX, GT ve G gibi uzantıları kaldırarak sadece GeForce + model numarası (GeForce 210 gibi) kullanacağı da bildirilmekte.