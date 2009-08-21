Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nvidia'nın GeForce 210 modeli Ekim ayında kullanıma sunuluyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,9b
1
8
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Nvidia'nın GeForce 210 modeli Ekim ayında kullanıma sunuluyor
Tam Boyutta Gör

65nm, 55nm ve 40nm üretim teknolojilerine rakibi AMD-ATi'den sonra geçiş yapabilen Nvidia, dizüstü bilgisayarlar için hazırladığı GeForce 200 serisi mobil grafik çözümlerinden sonra masaüstü sistemler için hazırladığı grafik kartlarında da 40nm üretim teknolojisini yaygın olarak kullanmaya başlıyor. Her ne kadar firma OEM üreticileri için 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan bazı modelleri için çalışmalarına başlamış olsa da Uzakdoğu kaynaklı bazı haberlere göre son kullanıcıların beğenisine sunulacak 40nm ekran kartlarının, Windows 7 lansmanından önce Ekim ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Hem Nvidia hem de Nvidia tarafından hazırlanan grafik işlem üniteleri için hacimli üretim yapan Tayvan merkezli TSMC firmasının 40nm için verimlilik sorunlarını aşmaya başlaması ile birlikte 40nm çözümlerine hız veren Nvidia'nın Ekim ayında kullanıma sunacağı ilk model GeForce 210 olacak gibi görünüyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT218 GPU'sunun güç vereceği GeForce 210 modelinin giriş seviyesine konumlandırılması beklenirken üretici tercihine göre GDDR2 veya GDDR3 bellekler ile donatılabileceği ayrıca DirectX 10.1 ve Shader Model 4.1 desteği sunacağı da gelen haberler arasında.

Nvidia'nın yine 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve güncel GPU mimarisini temel alan GeForce GT230 çözümünün ve yeni nesil GT300 GPU'sunun ise son çeyrekte lanse edilebileceği belirtilirken isimlendirme noktasında GTX, GT ve G gibi uzantıları kaldırarak sadece GeForce + model numarası (GeForce 210 gibi) kullanacağı da bildirilmekte.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tolgá 10 yıl
G92b forever
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Radical_Dreamer 10 yıl
Ekim ayında yeni bir ekran kartı almayı düşünüyorum. ati 9700 pro efsanesinden sonra bir kaç ati kartı kullansamda pek bir tat alamadım. Hep nvidia driver ve performans olarak bana daha iyi geldi. Ancak nvidia nedense hızlı olmasına rağmen bu son zamanlarda teknolojiyi geriden takip eder oldu. Buda benim sinirimi bouzuyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
g92b gpusunun 40nm sini dx11 desteklisini yapsınlar ortalık yıkılır gene
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
toysoLdier(V) 10 yıl
Allah Allah, GT300'ün piyasaya sürülmesi ertelendikçe erteleniliyor, onun yerine piyasaya GT218 GPU'lu kartlar sürülüyor. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu =S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim