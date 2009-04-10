Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmaları Haziran'da tamamlanabilir

AMD-ATi'nin aksine 40nm üretim sürecine geçiş konusunda henüz sessizliğini bozmayan Nvidia'nın yeni nesil GT300 GPU'su ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine giriş seviyesi grafik işlem birimleriyle geçiş yapmayı planlayan ve süreç içerisinde yüksek performanslı GPU'larını da bu sürece dahil etmeyi planlayan Nvidia'nın yine aynı üretim teknolojisiyle hazırlayacağı düşünülen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimine yönelik tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtiliyor.
Yılın son çeyreğinde anons edilmesi beklenen GT300 GPU'su için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da DirectX 11 desteği sunacak GPU'nun aynı zamanda Nvidia'nın GDDR5 teknolojisine "merhaba" diyeceği çözüm olması da bekleniyor. Mevcut GT200 GPU'su ile kıyaslandığında radikal değişiklikler içermesi ve CUDA mimarisiyle ilgili ciddi sıçrama gerçekleştirmesi beklenen GT300 GPU'sunun güç vereceği ekran kartları için yılın son ayları işaret edilirken rakibi ise AMD-ATi'nin RV870 (DirectX 11 & 40nm) GPU'su olacak.
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Orjinalden alıntı: K-orn
alıcam bi tane GT300 takıcam 17inc monütörde çalıştırıcam 1024x768 dx11de fps king olacam vurucam kırbaçı vurucam kırbaçı
Yarıldım gülmekten :)
windows 7 kullananlar için güzel paylaşım
ben hiç bu kadar iyimser bakamıyorum ne yazıkki.
shader model 3 ün eski model kartları nasıl bıçak gibi kestiğini biliyoruz sonuçta.
Ben windows 7'yi kullanıyorum dediğin yöntemi fırsat bulunca deneyeceğim performans anlamında tesellation directx11'de önemli bir özellik olucak bunun dışında grafiksel olarak directx10'dan çok farklı olmayacağını düşünüyorum varsayım olarak directx10 kartları directx11 grafiklerini gösterebilse bile biz oyunları istediğimiz gibi yönetemeyiz microsoft ve gpu üreticeleri oyun yapımcılarına nasıl isterse o şekilde yaptırır bu arada windows 7 gerçekten övgüyü hakedicek bir os olucak vista ile alakası yok 7077 sürümünü denemelerimde yeterince hızlı ve stabil buldum henüz oyunlarda denemedim kurulumuda xp'den bile hızlı ve 2 kademede oluyor final sürümü gelince xp'ye tamamen elveda demenin zamanı gelicek
Teknoloji çıkmadığı için normaldir.. DX11'li oyunları merak ediyorum
Directx11 farklı bir yapıyada sahip olabilir directx10'nun optimize edilmiş halide olabilir ne olursa olsun eğer gt300'ler g80'lerdeki gibi performans sıçraması yaparsa yazkın zamanda directx11 destekli oyun fazla olmasa bile gtx275 gibi fiyat performans olan bir kartın yerine yaklaşık aynı fiyata daha güçlü kartları alabilmek önemli olucak aynı şey ati'nin yeni çıkaracağı kartlar içinde geçerli bekleyip görmek lazım
Valla bende öyle düşünüyorum. Hep çıkıyor hep hep. Hangi oyun için diyorum.
Ama onlar da yeni ürün çıkarmak zorundalar tabi çarkın dönmesi için. Boş duramazlar.