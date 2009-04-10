Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmaları Haziran'da tamamlanabilir

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AMD-ATi'nin aksine 40nm üretim sürecine geçiş konusunda henüz sessizliğini bozmayan Nvidia'nın yeni nesil GT300 GPU'su ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine giriş seviyesi grafik işlem birimleriyle geçiş yapmayı planlayan ve süreç içerisinde yüksek performanslı GPU'larını da bu sürece dahil etmeyi planlayan Nvidia'nın yine aynı üretim teknolojisiyle hazırlayacağı düşünülen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimine yönelik tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtiliyor.

Yılın son çeyreğinde anons edilmesi beklenen GT300 GPU'su için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da DirectX 11 desteği sunacak GPU'nun aynı zamanda Nvidia'nın GDDR5 teknolojisine "merhaba" diyeceği çözüm olması da bekleniyor. Mevcut GT200 GPU'su ile kıyaslandığında radikal değişiklikler içermesi ve CUDA mimarisiyle ilgili ciddi sıçrama gerçekleştirmesi beklenen GT300 GPU'sunun güç vereceği ekran kartları için yılın son ayları işaret edilirken rakibi ise AMD-ATi'nin RV870 (DirectX 11 & 40nm) GPU'su olacak.