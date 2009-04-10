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Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmaları Haziran'da tamamlanabilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
10,8b
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24
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nvidia'nın GT300 GPU'su için tasarım çalışmaları Haziran'da tamamlanabilir
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AMD-ATi'nin aksine 40nm üretim sürecine geçiş konusunda henüz sessizliğini bozmayan Nvidia'nın yeni nesil GT300 GPU'su ile ilgili yeni haberler gelmeye devam ediyor. 40nm üretim teknolojisine giriş seviyesi grafik işlem birimleriyle geçiş yapmayı planlayan ve süreç içerisinde yüksek performanslı GPU'larını da bu sürece dahil etmeyi planlayan Nvidia'nın yine aynı üretim teknolojisiyle hazırlayacağı düşünülen GT300 kod adlı yeni nesil grafik işlem birimine yönelik tasarım çalışmalarının Haziran ayında tamamlanacağı belirtiliyor.

Yılın son çeyreğinde anons edilmesi beklenen GT300 GPU'su için henüz resmi herhangi bir açıklama yapılmış olmasa da DirectX 11 desteği sunacak GPU'nun aynı zamanda Nvidia'nın GDDR5 teknolojisine "merhaba" diyeceği çözüm olması da bekleniyor. Mevcut GT200 GPU'su ile kıyaslandığında radikal değişiklikler içermesi ve CUDA mimarisiyle ilgili ciddi sıçrama gerçekleştirmesi beklenen GT300 GPU'sunun güç vereceği ekran kartları için yılın son ayları işaret edilirken rakibi ise AMD-ATi'nin RV870 (DirectX 11 & 40nm) GPU'su olacak.


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Gkhannn 10 yıl
quote:
Orjinalden alıntı: K-orn
alıcam bi tane GT300 takıcam 17inc monütörde çalıştırıcam 1024x768 dx11de fps king olacam vurucam kırbaçı vurucam kırbaçı
Yarıldım gülmekten :)
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Source 10 yıl
GT300'lerden büyük beklentilerim var umarım fos çıkmazlar
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max975 10 yıl
şimdi nvidia atıden daha hızlı davranmaya çalışıyor..
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emre sönmez 10 yıl
bence ortada kesin olan hiç bir şey yok... diretx 10 da da böyle heyecanlanmıştım ama.. olayın tamamen yazılımsal olduğunu gösterdiler. şaka gibi ya :D resmen 1 hafta da xp ye adapte ettiler directx 10 u :D olur mu öyle şey ya ? madem yeni teknolojiler açısından bir fark olmayacak, neden yeni kart alıp yeni işletim sistemi kullanalım ? directx 10 için vista kuran, sistemini yenileyen bir sürü insana bir hakaretti o directx 10 fiyaskosu. umarım dx 11 için de aynı şey olmaz. ama her zaman söylediğim gibi, olay donanımda değil, yazılımda. şu anki ekran kartlarını tam performansıyla kullanabilecek oyunlar yok, tam performansını sergilemesini sağlayacak driver lar yok, ve en önemlisi tam performans kullanan oyundalarda ekran kartının hakkını verecek yazılımsal yönden kaliteli hiç bir şey yok. derme çatma oyunlar. her birinde ayrı ayrı kronik sorunlar var. (bkz: gta 4, crysis, colin mcrae rally - dirt vb.) bir oyundaki bellek kullanımı 2 hafta daha yeni bir driver la %40 oranında düşüyorsa.. bir başka oyunda bütün çözünürlüklerde aşağı yukarı aynı fps değerleri yakalanabiliyorsa.. ben nasıl inanayım crysis in sistem gereksiniminin özellikle yüksek tutulmadığına ? ya hadi bir ay olur, iki ay olur.. üç ay olur, taş çatlasa 1 yıl olur. bir oyun çıktı çıkalı bu kadar zaman geçmişken, o zamanki ekran kartlarının üstüne yeni 2 seri eklenmişken.. hala mı oyun ağır gelir bütün sistemlere ?
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Pandemic 10 yıl
Nvidia nın bu atağı ATI yi perişan edecektir bence... GDDR5 ve 512 bit bant genişliği ve artırılmış paralel işlemciler. %50 hızlı olacaktır 4890 dan bence...
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hakan kart 10 yıl
selam herkese. directx 11 farklı bir yapı içeriyor dirextx 10 kartı olanlar 11 olan oyunları oynayabilecek ama directx 10 desteğiyle. dirextx10.1 kartı olanlar oyunu directx 10.1 ile oynayacak directx 11 karta sahip olalar ise directx 11 ile doğal olarak. burada dirextx 9 - 10 farkı gibi bi durum söz konusu değil. ama directx 11 kullanabilirseniz büyük ihtimalle görüntü çok daha gizel olacak tabi oyun yazarları tesellation engine i iyi kullanabilirse ki kullnacaklarını tahmin ediyorum çünkü bi süredir daha farklı bir versiyonunu xbox 360 da kullanmaktalar. bu arada dirextx 10,1 kartı olanlar büyük ihtimalle pek çok dirextx 11 oyununu dirextx 10 destekleyen kartı olanlardan daha iyi ve daha yüksek fps lerde oynama imkanı bulacaklar. şu anda yeni çıkan 3 dirextx 10.1 oyununda bu fps farkları zaten %15 civarında olarak görünmekte. bu durumda ileriye dönük yatırım yapmak isteyenler ati kartlar alırlarsa daha akılcı olur.dirextx 10.1 directx 10 a göre bedava 4x antialiasing yapabildiği için böyle bir fark ortaya çıkıyor. dirextx 11 destekleyen oyunlar doğal olarak dirextx 10.1 destekliyor olacak. şimdiye kadar hasret kaldığımız dirextx 10.1 oyunlarına sonunda kavuşacağız.
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scutaro 10 yıl
directx11'in tesellation'ı desteklemesi oyunlarda directx10.1 ile ortak destek sunucak garantisini vermiyor en sağlamı directx11 destekli bir kart almak olucak
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01Mrt 10 yıl
ucuz çıkarmaya çaba gösterse çok daha iyi olacak bence... derdi hep en üstte olmak başka hiçbir amacı yok... basın paraları basın bakalım...
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sakiri 10 yıl
arkadaslar eger elinizde 8800 gts ve üzeri yada Direcx 10 destekli bir grafikkartiniz var ise direxct 11 test edebilirsiniz. Yapmaniz gereken sadece computerbase.de/... burda bulunan DirectX SDK März 2009 24. März 2009 Software Development Kit programi indirip yüklemek birde direcx 11 secenegi secmek. Arkadaslar bence direcxt 10 grafikkartlari direcx 11 i calistiracak. Bu arada windows 7 yüklü olmali
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: sakiri

arkadaslar eger elinizde 8800 gts ve üzeri yada Direcx 10 destekli bir grafikkartiniz var ise direxct 11 test edebilirsiniz. Yapmaniz gereken sadece computerbase.de/... burda bulunan DirectX SDK März 2009 24. März 2009 Software Development Kit programi indirip yüklemek birde direcx 11 secenegi secmek. Arkadaslar bence direcxt 10 grafikkartlari direcx 11 i calistiracak. Bu arada windows 7 yüklü olmali

windows 7 kullananlar için güzel paylaşım
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Zero Limit 10 yıl

Orjinalden alıntı: sakiri

arkadaslar eger elinizde 8800 gts ve üzeri yada Direcx 10 destekli bir grafikkartiniz var ise direxct 11 test edebilirsiniz. Yapmaniz gereken sadece computerbase.de/... burda bulunan DirectX SDK März 2009 24. März 2009 Software Development Kit programi indirip yüklemek birde direcx 11 secenegi secmek. Arkadaslar bence direcxt 10 grafikkartlari direcx 11 i calistiracak. Bu arada windows 7 yüklü olmali


ben hiç bu kadar iyimser bakamıyorum ne yazıkki.
shader model 3 ün eski model kartları nasıl bıçak gibi kestiğini biliyoruz sonuçta.
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: sakiri

arkadaslar eger elinizde 8800 gts ve üzeri yada Direcx 10 destekli bir grafikkartiniz var ise direxct 11 test edebilirsiniz. Yapmaniz gereken sadece computerbase.de/... burda bulunan DirectX SDK März 2009 24. März 2009 Software Development Kit programi indirip yüklemek birde direcx 11 secenegi secmek. Arkadaslar bence direcxt 10 grafikkartlari direcx 11 i calistiracak. Bu arada windows 7 yüklü olmali

Ben windows 7'yi kullanıyorum dediğin yöntemi fırsat bulunca deneyeceğim performans anlamında tesellation directx11'de önemli bir özellik olucak bunun dışında grafiksel olarak directx10'dan çok farklı olmayacağını düşünüyorum varsayım olarak directx10 kartları directx11 grafiklerini gösterebilse bile biz oyunları istediğimiz gibi yönetemeyiz microsoft ve gpu üreticeleri oyun yapımcılarına nasıl isterse o şekilde yaptırır bu arada windows 7 gerçekten övgüyü hakedicek bir os olucak vista ile alakası yok 7077 sürümünü denemelerimde yeterince hızlı ve stabil buldum henüz oyunlarda denemedim kurulumuda xp'den bile hızlı ve 2 kademede oluyor final sürümü gelince xp'ye tamamen elveda demenin zamanı gelicek
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sertacaygun 10 yıl
40nm. için neden giriş seviyesi kartları ilk olarak düşünüyorlar ?
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sadtneverdie 10 yıl
Olmayan oyunlara güzel ekran kartları :)
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Source 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

Olmayan oyunlara güzel ekran kartları :)

Teknoloji çıkmadığı için normaldir..
DX11'li oyunları merak ediyorum
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scutaro 10 yıl
Orjinalden alıntı: sadtneverdie

Olmayan oyunlara güzel ekran kartları :)

Directx11 farklı bir yapıyada sahip olabilir directx10'nun optimize edilmiş halide olabilir ne olursa olsun eğer gt300'ler g80'lerdeki gibi performans sıçraması yaparsa yazkın zamanda directx11 destekli oyun fazla olmasa bile gtx275 gibi fiyat performans olan bir kartın yerine yaklaşık aynı fiyata daha güçlü kartları alabilmek önemli olucak aynı şey ati'nin yeni çıkaracağı kartlar içinde geçerli bekleyip görmek lazım
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_Dominic_Toretto_ 10 yıl

Orjinalden alıntı: sadtneverdie

Olmayan oyunlara güzel ekran kartları :)


Valla bende öyle düşünüyorum. Hep çıkıyor hep hep. Hangi oyun için diyorum.

Ama onlar da yeni ürün çıkarmak zorundalar tabi çarkın dönmesi için. Boş duramazlar.
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