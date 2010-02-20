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Onkyo, Nvidia ION tabanlı panel bilgisayarını satışa sunuyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Onkyo, Nvidia ION tabanlı panel bilgisayarını satışa sunuyor
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Kullanım kolaylıkları, az yer kaplamaları ve düşük güç tüketimleriyle hepsi bir arada (all in one) formundaki bilgisayarlara olan ilgi her geçen gün artıyor. İlginin artmasına paralel olarak pazardaki marka ve model çeşitliliği de sürekli gelişiyor. Japonya merkezli bilgisayar üreticilerinde Onkyo, DE411 modeli ismini taşıyan ve Nvidia ION platformunu kullanan panel bilgisayarını tanıttı.

ION platformu kapsamında 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin kullanıldığı sisteme, yüksek tanımlı (1080p) videolar için donanımsal hızlandırma desteği sunan aynı zamanda güncel pek çok oyunu belli çözünürlük ve kalite ayarlarında açabilen GeForce 9400M entegre grafik birimi eşlik ediyor. 2GB bellek kapasitesine ve depolama için 320GB kapasiteli sabit diske sahip olan 537 x 374 x 76.3~210 mm boyutlarındaki panel bilgisayar, 21.5-inç LCD panel kullanıyor ve destek sunduğu 1920 x 1080 piksel çözünürlüğü ile Full HD eğlence deneyimi sağlayabildiği belirtiliyor.

Diğer özellikleri arasında çok formatlı kart okuyucusu, 5.1 kanal yüksek tanımlı ses, Gigabit Ethernet, kablosuz iletişim için 802.11b/g WiFi, her bir 5 Watt gücünde iki adet hoparlör ve işletim sistemi olarak Windows 7 Home Premium gibi detaylara yer veriliyor. Onkyo hepsi bir arada formundaki DE411 modelini Japonya pazarında 979 dolar seviyesindeki son kullanıcı fiyatıyla satışa sunuyor.


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BLACKPONTIAC 9 yıl
ORJİNALDEN ALINTI
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yc#1 9 yıl
Böyle bir üründe kablolu fare biraz sırıtıyor.
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