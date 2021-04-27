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    Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi

    RTX Ampere ile Nvidia hacimli performans artışı sunarken ışın izleme performansı da mutlu eder düzeye geldi. Oyuncu dizüstüleri de Nvidia Ampere ile donanmaya başladı.
    27 Nisan 2021, 14:00 (9 sa.)
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    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    GPU devi Turing’in ardından gelen Ampere mimarisiyle hacimli performans artışı sundu. Yeni kartların saf rasterleştirme performansına ek olarak öne çıktığı başlıksa Ray Tracing.

    Ray Tracing ile birlikte 3 boyutlu oyunlarda yeni bir aşamaya geçildi. Gerçek zamanlı ışın izlemeyi mümkün hale getiren teknik sayesinde ışık odaklı efektler daha gerçekçi simüle edilebiliyor. Bu da oyuncuya daha gerçekçi yansımalar, etkileyici gölgeler ve aydınlatma olarak yansıyor.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    Yeni nesil RT çekirdekleri ilk nesile kıyasla daha becerikli olmaları sayesinde daha düşük performans kaybı ile Ray Tracing’in tadı çıkarılabiliyor. Üstelik ikinci nesil DLSS’in katkısıyla bu kaybı telafi edip FPS artışı yakalamak bile mümkün.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    Yeni nesil Tensor çekirdekleri daha gelişmiş yapısı ve ikinci nesil DLSS sayesinde oyunlar daha düşük çözünürlükte çizilip ekrana doğal çözünürlükte yükseltiliyor. Yapay zeka tabanlı işlem sonucunda daha detaylı bir görüntü elde etmek dahi mümkün.

    Nvidia Ray Tracing ve DLSS destekli oyunlar listesini gün geçtikçe genişletmeye devam ederken bir yandan da yapay zeka tabanlı işlemlerden sorumlu Tensor Core’ların oyunculara sağladıklarını da genişletmeye devam ediyor.

    Nvidia Broadcast ile canlı yayınlar ya da pandeminin de etkisiyle sık kullanmaya başladığımız sesli/görüntülü görüşmelerde arka plan sesleri gidermeyi amaçlıyor. Arka plan gürültüsü için kullanılan filtrelerin ses kalitesine olumsuz etkisinin olmasının yanı sıra tam bir çözüm olmayışı yapay zeka destekli Nvidia Broadcast’ın öne çıkarıyor.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Nvidia Broadcast ile yayıncılar yeşil perde olmaksızın sanal arka plan belirleyebileceği gibi otomatik çerçeveleme özelliği sayesinde kameranızın sizin hareketlerinizi takip etmesini sağlayabilirsiniz.

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    RTX Ampere’den güç alan Monster oyuncu dizüstüleri tüm bu teknolojilerden mobilken de faydalanmanızı sağlıyor.

    T5 V20.2

    Intel Core i7-10870H’ın RTX 3060’a eşlik ettiği T5 V20.2, 16 GB DDR4 2933 MHz RAM’le desteklenmiş bir oyuncu dizüstüsü. Samsung imzalı 512 GB NVMe SSD’ye yer verilen modelde 15.6’’ ebatında 2560x1440 çözünürlükteki 165 Hz IPS mat ekran konumlandırılmış.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    165 Hz panelin oyunlarda deneyimi zenginleştirmesi amaçlanırken dizüstünün hoparlörleri THX Spatial Audio ile desteklenmiş. 64 GB’a kadar yükseltilebilen RAM ve 2 SSD slotu ile yükseltmeye açık olan model bağlantı imkanları tarafında da Intel Wi-Fi 6 desteği sunulmuş.

    Tulpar T5 V21.5.1 15.6’’

    Tulpar T5 V21.5.1 15.6’’ ise RTX 3070 ile Core i7-10875H’in kombine edildiği bir seçenek. 16 GB DDR4-2933 MHz RAM’le gelen dizüstüde Intel’in 1 TB kapasiteli 660p SSD’sine yer verilmiş. 2560x1440 çözünürlüğe sahip 165 Hz IPS panel sRGB skalasının %100’ünü kapsarken 4 bölge aydınlatmalı klavye dizüstünün görselliğine katkıda bulunuyor.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    Yükseltme imkanlarının devam ettiği modelde işlemci tarafında sıvı metal kullanıldığının altını çizelim. Alümünyum-Magnezyum alaşımı kasa da dizüstünün ısı dağıtımına katkıda bulunurken aynı zamanda sağlamlık başlığına da katkı sağlamış.

    Tulpar T7 V20.3 17.3’’

    Tulpar T7 V20.3 ise T5 V20.2 ile aynı detaylara sahip olmasına karşın 17.3’’ ebatındaki daha büyük panelle farklılaşıyor. 1080p çözünürlüğündeki IPS panel 144 Hz tazeleme hızına sahipken dizüstünün ağırlığı 2.3 kg seviyesinde tutulmuş.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    Tulpar T7 V21.6.1 17.3’’

    Tulpar T7 V21.6.1 RTX Ampereli oyuncu dizüstülerinin amiral gemisi olarak listelenmiş durumda. Core i7-10875H ve RTX 3070’e yer verilen dizüstü 16 GB DDR4-2933 MHz RAM ve 1 TB Intel 660p ile geliyor. 5.1 GHz’e yükselen işlemci için sıvı metal termal macun uygulanan modelde Alüminyum-magnezyum alaşım kasaya yer verilmiş.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
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    4 bölge aydınlatmalı RGB klavyenin sağladığı görselliğin kasa altındaki aydınlatma şeritiyle daha yukarılara taşındığı kasa 2.3 kg ağırlığında. 17.3’’ IPS panelin konumlandırıldığı dizüstü 2560x1440 çözünürlükte 165 Hz tazeleme hızını deneyimlemenizi sağlıyor.

    Oyun deneyiminizi katlayacak 4 dizüstü bilgisayar tavsiyesi
    Tam Boyutta Gör

    Ayrıca Bkz. "Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak"

    Son olarak tüm Monster modellerinin ömür boyu ücretsiz bakım garantisiyle geldiğinin altını çizelim. Ayrıca yeni Monster’ıyla oynayamadığı oyun olanlar için ilk 15 gün para iadesi imkanı da sunuluyor.



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    al-ozaria (özer ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herhangi bir Monster yetkilisi okur diye yazıyorum.

    Fiyatlar konusunda;

    ASUS ile MSI'a endeksli şekilde değilde, Monster'ın ilk piyasa girdiği zamanlardaki oyuncu odaklı, rekabetçi stratejisinde ilerlemesini temenni ederim.
    Herhangi bir Monster yetkilisi okur diye yazıyorum. Fiyatlar konusunda; ASUS ile MSI'a endeksli şekilde değilde, Monster'ın ilk piyasa girdiği za...
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    Yanıtla +18
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    Sp!deR (M ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    O fiyata MSI veya ASUS alırım.
    Yanıtla +5
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    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    İ7 10870h alev atıyor.



    Monster artık ryzen getir
    Yanıtla +1
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    K Kerim5100 (Kerim Ş.) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    E hani Advertorial yazmıyor xD
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    S SaveMartha 50 dk. ( Mesaj Silindi )
    Keşke cihazların temizinden thermal throttle yediğini ve 15 inç tasarımındaki modellerdeki anakartın üzerinde hiçbir geliştirme yapmadan 17 inç olan modelde de kullanıldığını yazsaydın sayın haber editörü.
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    ssbrutality (Okan Günaydın) 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    Monster hea?
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    Sp!deR (M ) 8 sa. ( Mesaj Silindi )
    O fiyata MSI veya ASUS alırım.
    Yanıtla +5
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    al-ozaria (özer ) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Herhangi bir Monster yetkilisi okur diye yazıyorum.

    Fiyatlar konusunda;

    ASUS ile MSI'a endeksli şekilde değilde, Monster'ın ilk piyasa girdiği zamanlardaki oyuncu odaklı, rekabetçi stratejisinde ilerlemesini temenni ederim.
    Yanıtla +18
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    M mustafa.kerem 9 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Hiç birine param yetmesede güzel cihazlar alıcısına hayırlı olsun :)
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    A ANIL.K 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amd model düşünmüyorlar mı?
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    MetalWave (serdar günaydın) 7 sa. ( Mesaj Silindi ) ANIL.K
    düşünmeleri için aldıkları üreticinin amd üretmesi gerekir. onların elinde olan birşey değil
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    N nuksws_99 (dasasd ) 5 sa. ( Mesaj Silindi ) ANIL.K
    su an amd islemci bulmalari cok zor, onceki 4800lerde lenovo toplu alim yaptigi icin 5800lerin ilk alicilari onlar. Stok sikintisi bitecek anlasma olacak daaa hikaye.
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