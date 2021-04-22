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    Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak

    GPU devi süper ölçekleme teknolojisini yeni oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. DLSS’in hacimli performans artışı getirdiği son yapım popüler çok oyunculu Call of Duty: Warzone oldu.
    22 Nisan 2021, 18:20 (Güncellendi, 55 dk.)
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    Ekran Kartı
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak
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    Duyurulduğu ilk dönemde görsel anlamda tatmin edememesi nedeniyle çokça eleştirilen DLSS zamanla hem daha kaliteli görüntü sunar hale geldi hem de listeye yeni yapımlar eklendi.

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    %70'e varan iyileşme

    Nvidia paylaştığı performans verileriyle Call of Duty: Warzone DLSS desteği geleceğini duyurdu. Firmanın kendi iç testlerine göre DLSS teknolojisi oyunculara %70’e varan performans artışı sunacak.

    Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak
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    Ayrıca Bkz. "2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı"

    Call of Duty: Modern Warfare ve Black Ops Cold War-Zombies’e de gelecek DLSS teknolojisinin performans getirileri paylaşılmasa da performans artışı yolda diyebiliriz.



    https://videocardz.com/newz/nvidia-enables-dlss-in-call-of-duty-warzone-and-modern-warfare
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    mekanikk.g 2 saat önce

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    frostburn 7 saat önce

    buna nasıl çorba parası vereceğiz?

    FerdosParadise 1 gün önce

    Sayın Nvidia işini bilir..

    necoinside 1 gün önce

    Aha yeni seks robotu.

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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    napervasız 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) en beğenilen usengecherif
    süper zeka. dlss sadece rtx kartlara geldi,seninki gtx.
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
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    UnicornKnight (Onur Aksu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    GTX 1XXX serisi kartlar ile DLSS açabileceğini zannedenleri de gördüm, tam oldu.
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    U usengecherif (murat topcu) 1 sa. ( Mesaj Silindi ) UnicornKnight
    eski kartları öldürüyorlar aynı performansı alamıyorum diyorum güzel kardeşim bi ölçün biçin eski fpsin neydi şimdiki ne oldu dlss açmadan ondan bahsediyorum
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    H34RTL3SS (yakup yakupoğlu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    gtx 10xx serisini de içeriyormu peki bu
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    0LDB0Y (Emre Emre) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    az önce denedim görüntü çamur gibi oldu
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    U usengecherif (murat topcu) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    nereye sunucak az önce denedim ana menüde 90 civarlarında dolaşması gereken fps 65lerde seyrediyor tamam ekran kartı düşük gtx 1060 6gb var ama o kadar da kötü değil. milleti kerizlicekler fpsleri düşürüp dlss açıyoruz fps artıyor ayağına
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    napervasız 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) usengecherif
    süper zeka. dlss sadece rtx kartlara geldi,seninki gtx.
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