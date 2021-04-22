Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak

Duyurulduğu ilk dönemde görsel anlamda tatmin edememesi nedeniyle çokça eleştirilen DLSS zamanla hem daha kaliteli görüntü sunar hale geldi hem de listeye yeni yapımlar eklendi.İlginizi Çekebilir RTX 3090 Cyberpunk 2077’de 8K çözünürlükte 6.6 FPS veriyor
%70'e varan iyileşme
Nvidia paylaştığı performans verileriyle Call of Duty: Warzone DLSS desteği geleceğini duyurdu. Firmanın kendi iç testlerine göre DLSS teknolojisi oyunculara %70’e varan performans artışı sunacak.
Ayrıca Bkz. "2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı"
Call of Duty: Modern Warfare ve Black Ops Cold War-Zombies’e de gelecek DLSS teknolojisinin performans getirileri paylaşılmasa da performans artışı yolda diyebiliriz.
https://videocardz.com/newz/nvidia-enables-dlss-in-call-of-duty-warzone-and-modern-warfare Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Bu sitede günde istediğiniz kadar kazanabilirsiniz ve ÖDEME KANITLI SİTEDİR. Youtubeta bununla ilgili kanıtlı videolar var bakabilirsiniz. En azından deneyin sadece YouTube görevlerini yaparak para kazanacaksınız. Türk sitesidir. Bana inanmıyorsanız kendiniz deneyin ve görün. Günde en az 120? kazanabilirsiniz. İyi Ramazanlar İyi iftarlar