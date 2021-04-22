Nvidia DLSS, Call of Duty Warzone’a geldi: %70 performans artışı sunacak

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Duyurulduğu ilk dönemde görsel anlamda tatmin edememesi nedeniyle çokça eleştirilen DLSS zamanla hem daha kaliteli görüntü sunar hale geldi hem de listeye yeni yapımlar eklendi.

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%70'e varan iyileşme

Nvidia paylaştığı performans verileriyle Call of Duty: Warzone DLSS desteği geleceğini duyurdu. Firmanın kendi iç testlerine göre DLSS teknolojisi oyunculara %70’e varan performans artışı sunacak.

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Ayrıca Bkz. "2 AMD EPYC 7763 ile Cinebench dünya rekoru kırıldı: Intel %52 geride kaldı"

Call of Duty: Modern Warfare ve Black Ops Cold War-Zombies’e de gelecek DLSS teknolojisinin performans getirileri paylaşılmasa da performans artışı yolda diyebiliriz.

https://videocardz.com/newz/nvidia-enables-dlss-in-call-of-duty-warzone-and-modern-warfare

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