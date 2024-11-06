Mousepad önerisi arayanlar için en iyi mousepad modelleri (2024)

- En İyi Mousepadler ✅
- 1️⃣ SteelSeries QcK Heavy XXL
- 2️⃣ Razer Firefly V2 Pro
- 3️⃣ Klasse Classic Mouse Pad
- 4️⃣ Klasse Pro
- 5️⃣ BlueForce Glowing Cool XL
- 6️⃣ Black Deer Bilek Destekli Mousepad
- 7️⃣ Steelseries Qck Prism Cloth XL
- 8️⃣ Dobaojia XXL
- 9️⃣ Wonkey office mousepad
- 🔟 Razer Goliathus Mobile
- Mousepad alırken nelere dikkat edilmeli 📌
- Yorumlar
Günümüzde ister oyun oynayın ister uzun saatler bilgisayar başında çalışın, iyi bir fare altlığı seçimi konfor ve performans açısından oldukça önemli. Özellikle oyuncular için tasarlanan geniş ve hassasiyet sağlayan oyuncu mouse pad modelleri giderek popülerleşirken kullanıcılar “hangi mousepad alınmalı?” diye soruyor. Bu rehberde, en iyi mousepad seçeneklerine göz atarak farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun mousepad önerileri sunuyoruz. İhtiyacınıza göre değişen yüzey türlerinden kaydırmaz taban seçeneklerine kadar aradığınız fare altlığını burada bulabilirsiniz!
|Marka - Model 🖱️
|Fiyat 🏷️
|SteelSeries Qck Heavy XXL
|1.175 TL
|Razer Firefly V2 Pro
|3.747 TL
|Klasse Classic Mouse Pad
|168 TL
|Klasse Pro
|369 TL
|BlueForce Glowing Cool XL
|289 TL
|Black Deer Bilek Destekli Mousepad
|139 TL
|Steelseries Qck Prism Cloth
|1.999 TL
|Dobaojia XXL
|279 TL
|Wonkey office mousepad
|99 TL
|Razer Goliathus Mobile
|395 TL
Mousepad yorumları dikkate alındığında; en iyi mousepad markaları sıralamasında SteelSeries, Razer ve Klasse öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek mousepad önerileri olarak ise SteelSeries QcK Heavy XXL, Razer Firefly V2 Prove Klasse Classic Mouse Pad modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.
1️⃣ SteelSeries QcK Heavy XXL
- Sıkı dokunmuş kumaş
- Kaymaz taban
- 900 x 400 mm
- 4 - 6 mm kalınlık
- Dayanıklı ve yıkanabilir
SteelSeries QcK Heavy XXL kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün hissiyat olarak çok kaliteli hissettiriyor. Bir de bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum ama gerçekten çok büyük. Bayıldım. Büyük bir maousepad arayanalra tavsiye ederim.
👩 Arkadaşlar bu ürün control mousepad yani mouse unuz üstünde yağ gibi akmasından ziyade daha yavaş hareket ediyor, fakat güzel şekilde oturup güzel bir hissiyat sağlıyor. Ürünün dikişleri, dokusu, kalitesi çok güzel.
2️⃣ Razer Firefly V2 Pro
- Kenardan kenara RGB aydınlatma
- 15 bölgeli Chroma aydınlatma (16,8 milyon renk ve dinamik oyun içi efektler)
- Entegre USB 2.0 bağlantı noktası
- Çıkarılabilir USB Tip C kablo
- Düşük sürtünmeli, mikro dokulu yüzey
- Kaymaz kauçuk taban
- 360 x 275 mm
- 4 mm kalınlık
Razer Firefly V2 Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Mükemmel gözüküyor. Güneş ışığı varken de güzel, karanlıkta inanılmaz derecede parlak. Mouse ve klavyeyle senkronize ettikten sonra görsel şölen oldu. Mousepadin üst yüzeyi kumaş mousepadden daha kaygan ve hissiyatı da çok iyi.
👩 Razer Basilisk V3 kullanıyorum fare resmen kendi kendine kayıyor. Tam gamerlar için tasarlanmış bir urun. Sanki bugüne kadar hiç mousepad kullanmamışım.
3️⃣ Klasse Classic Mouse Pad
- Dikişli kenar tasarımı
- İnterlok kumaş yüzeyi
- Kaymaz PU deri
- Temizlenebilir yapı
- 90 x 40 cm
- 3mm kalınlık
Klasse Classic Mouse Pad kullanıcı yorumları 💭
👨 Masamı neredeyse tamamen kaplıyor ve yapışıyor, eski mouse padlerimde kenarlarından atma sorunu oluyordu bunun neredeyse kenarları ile temas bile kurmuyorum. Mouse gayet iyi kayıyor.
👩 Ürün tek kelimeyle fiyat performans, yumuşak dokusu ve yüzey hissiyatı çok iyi, ölçüleri ve kalitesine bayıldım. Dikişler bileği rahatsız edecek kadar yüksek değil.
4️⃣ Klasse Pro
- Kaymayan kauçuk taban
- Çift dikişli kenarlar
- Mikro dokuma kumaş yüzeyi
- Temizlenebilir yapı
- 10 farklı desen tercihi
- 90 x 40 cm ebatlar
- 3mm kalınlık
Klasse Pro kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün tahmin ettiğimden daha kalite çıktı. Sıfır koku ile geliyor. Yüzeyi çoğu kesimi tatmin edecek kadar kaygan. Dikişleri gayet kaliteli. Hem görsel hem de kullanış açısından beklentilerini rahat karşılar diye düşünüyorum.
👩 Baskı kalitesi iyi, mouse gayet güzel kayıyor ve kenarlardaki dikiş kalitesi kesinlikle çok iyi. Kesinlikle fiyatını hakkeden bir ürün.
5️⃣ BlueForce Glowing Cool XL
- Dahili USB kablo (1.8 metre)
- 7 farklı ışık efekti ve 5 renk RGB efekti
- Mikro dokulu yüzey
- Kauçuk kaymaz taban
- 80 x 30 cm
- 3 mm kalınlık
BlueForce Glowing Cool XL kullanıcı yorumları 💭
👨 Bir yılı geçti aldığımız ve hiçbir şey olmadı. Çok kaliteli.. Üzeri hiç leke tutmuyor bir siliyorum pırıl pırıl oluyor. Yıpranma henüz yok. Işıkları gözü rahatsız etmiyor çok kararında.
👩 İçinde kablosu ile geliyor. Masama direkt yapıştı, tam istediğim gibiydi boyutu. 1 haftadır kullanıyorum gözüm çok alıştı. RGB muhteşem değil ancak yeterli. Mousemi kaydırırken çok rahat ediyorum hissiyatı da bir o kadar güzel.
6️⃣ Black Deer Bilek Destekli Mousepad
- Suya dayanıklı
- Bilek desteği
- Ofis kullanımı için uygun
- Güçlendirilmiş kenarlar
- 26 cm x 21 cm ebatlar
- 1,5 cm kalınlık
Black Deer Bilek Destekli Mousepad kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün malzemesi ve üretim kalitesi çok iyi seviyede. Ancak bilek kısmında yükseklik benim kullanımım için düşük geldi. Elleri ve haliyle kolları büyük olanlar tercih ederken dikkat etmeli. Onun dışında tavsiye ederim.
👩 Bilgisayar başında çok çalıştığım için mouse kullanırken bileğim ağrıyordu iyi geldi. Çantamda her yere taşıyabiliyorum. Ergonomik, ortopedik ve ekonomik.
7️⃣ Steelseries Qck Prism Cloth XL
- Mikrofiber kaliteli yüzey
- SteelSeries Engine yazılım desteği
- 2 bölgeli RGB aydınlatma
- Discord entegrasyonu
- Kaymaz taban
- 900 x 300 mm
- 4 mm kalınlık
- Dikişli kenar
- Yıkanabilir
Steelseries Qck Prism Cloth XL kullanıcı yorumları 💭
👨 Ürün pahalı ama elit bir ürün hakkını veriyor. Ürün tek kelimeyle mükemmel SteelSeries marka olarak geçtim ürünlerindeki RGB ışıkları çok canlı mükemmel..
👩 2 mouse denedim, hassasiyet olarak mükemmel yağ gibi kayıyor mouselar. Işık seviyesi çok iyi isteyenler uygulama üzerinden kısabilir. Her yere eşit ışık geliyor ve dandik ışıklı mousepadler gibi misinaları ince değil. Gayet güzel fiyatının hakkını veriyor.
8️⃣ Dobaojia XXL
- 90 x 43cm ebatlar
- 2mm kalınlık
- 0.53 kg
- Şeffaf ve doğal doku
- Çift yüzeyli
- Su geçirmez yüzey
- Temizlemeye uygun
DOBAOJIA XXL kullanıcı yorumları 💭
👨 Maalesef ki bu kalitede olan ürünler ülkemizde çok pahalı. Ürün kalitesi 10 üzerinde 10. Dokusu sünger gibi değil. Deri şeklinde. Ürünü çok başarılı buldum.
👩 Ürün masaya ayrı bir hava katıyor, malzeme kalitesinin çok kaliteli olduğu söylenemez ama rahat ve kullanışlı. Temizlemesi de kolay. Kahve vs dökerseniz direk gidip yıkayabilirsiniz. Fiyat performans ürünü diye biliriz. Oyun oynuyorsanız bunun üzerine uygun bir pad de alabilirsiniz.
9️⃣ Wonkey office mousepad
- Tüm fare tipleri ile uyumlu
- Kokusuz ve temizlenebilir
- İnterlok kumaş
- PU kaymaz taban
- 27x23 cm
- 3 mm kalınlık
Wonkey office mousepad kullanıcı yorumları 💭
👨 Her sırt çantama olacak şekilde birkaç tane aldım. Laptop veya tablet gözünde duruyor. Bir yere gittiğimde zeminle alakalı problem yaşamıyorum ve mouse'ın altı çizilmiyor. Oldukça kaliteli. 1 yıldan uzun zaman oldu herhangi bir yıpranma belirtisi henüz göremedim.
👩 Minimalist ofis ortamı/masası için çok ideal bir ürün. Bir ay kadar oldu alalı sanırım, çok memnunum. Neleri merak edersiniz bilemiyorum ama inceliği iyi, üstteki kumaş çıkmadı, kumaş mouse uyumu iyi, alt tarafın masaya yapışması da güzel seviyede.
🔟 Razer Goliathus Mobile
- Desenli yüzey
- Kauçuk kaymaz alt taban
- Tüm fareler ile uyumlu
- Dikdörtgen şekil
- 1.5 mm incelik
- 215 mm x 270 mm
Razer Goliathus Mobile kullanıcı yorumları 💭
👨 Arkadaşlar ürün gerçekten çok hoş oldu. 8000hz Razer mouse için aldım. Düşük dpi değerlerinde hassas hareketler yapabiliyorsunuz. Fps oyunları için özellikle tavsiye ederim.
👩 Ürünün dokusu ve malzemesi çok kaliteli, mouse harika hareket ediyor, en önemlisi diğer ürünler de ki koku yok. Başta hissiyatı garip gelmişti sanırım ucuz mouse pad'lere alıştığım için. Razer’dan vazgeçmem altındaki kaymaz doku, ağırlık ve dikişleri mükemmel.
En iyi mousepad önerileri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. En çok tercih edilen mousepad modelleri ile geniş bir kullanıcı kitlesi için tavsiyelerde bulunurken fiyatları da çeşitli tuttuk. Böylece her bütçeye uygun ürünleri bulabilirsiniz. Oyuncu mouse pad arıyorsanız bu ürünlere efsane cuma indirimlerinde çok daha cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz.
Mousepad alırken nelere dikkat edilmeli 📌
- Boyut
- Yüzey malzemesi
- Alt taban malzemesi
- Kalınlık
- Su geçirmezlik ve temizlik kolaylığı
- Özelleştirme ve aydınlatma
- Dayanıklılık
En İyi Mousepad Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 4812Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über