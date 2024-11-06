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    Mousepad önerisi arayanlar için en iyi mousepad modelleri (2024)

    Mousepadler konforlu bir bilgisayar deneyimi için kilit aksesuarların başında geliyor. İşte konforunuzu artıracak en iyi mousepad tavsiyeleri:                   

    Günümüzde ister oyun oynayın ister uzun saatler bilgisayar başında çalışın, iyi bir fare altlığı seçimi konfor ve performans açısından oldukça önemli. Özellikle oyuncular için tasarlanan geniş ve hassasiyet sağlayan oyuncu mouse pad modelleri giderek popülerleşirken kullanıcılar “hangi mousepad alınmalı?” diye soruyor. Bu rehberde, en iyi mousepad seçeneklerine göz atarak farklı kullanım ihtiyaçlarına uygun mousepad önerileri sunuyoruz. İhtiyacınıza göre değişen yüzey türlerinden kaydırmaz taban seçeneklerine kadar aradığınız fare altlığını burada bulabilirsiniz!

    En İyi Mousepadler ✅
    Marka - Model 🖱️ Fiyat 🏷️
    SteelSeries Qck Heavy XXL 1.175 TL
    Razer Firefly V2 Pro 3.747 TL
    Klasse Classic Mouse Pad 168 TL
    Klasse Pro  369 TL
    BlueForce Glowing Cool XL 289 TL
    Black Deer Bilek Destekli Mousepad 139 TL
    Steelseries Qck Prism Cloth 1.999 TL
    Dobaojia XXL  279 TL
    Wonkey office mousepad 99 TL
    Razer Goliathus Mobile 395 TL

    Mousepad yorumları dikkate alındığında; en iyi mousepad markaları sıralamasında SteelSeries, Razer ve Klasse öne çıkıyor. 2024’te satın alınabilecek mousepad önerileri olarak ise SteelSeries QcK Heavy XXL, Razer Firefly V2 Prove Klasse Classic Mouse Pad modelleri uygun fiyat, kalite ve olumlu kullanıcı yorumlarıyla tavsiye ediliyor.

    1️⃣ SteelSeries QcK Heavy XXL

    SteelSeries QcK Heavy XXL mousepad Tam Boyutta Gör
    En iyi mousepad SteelSeries QcK Heavy XXL mousepad, geniş yüzeyi ve ekstra kalın yapısıyla oyun ve iş kullanıcıları için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. Özellikle FPS ve MOBA gibi yüksek hassasiyet gerektiren oyunlarda, fareyi pürüzsüz ve tutarlı bir hızda hareket ettirmek isteyen oyuncular tarafından en çok tercih edilen mousepad, kalınlığı sayesinde masa yüzeyindeki düzensizlikleri telafi ederek daha dengeli bir zemin sağlıyor. Bu da uzun süreli kullanımlarda konforu artırıyor.
    • Sıkı dokunmuş kumaş
    • Kaymaz taban
    • 900 x 400 mm
    • 4 - 6 mm kalınlık
    • Dayanıklı ve yıkanabilir

    SteelSeries QcK Heavy XXL kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün hissiyat olarak çok kaliteli hissettiriyor. Bir de bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum ama gerçekten çok büyük. Bayıldım. Büyük bir maousepad arayanalra tavsiye ederim.

    👩 Arkadaşlar bu ürün control mousepad yani mouse unuz üstünde yağ gibi akmasından ziyade daha yavaş hareket ediyor, fakat güzel şekilde oturup güzel bir hissiyat sağlıyor. Ürünün dikişleri, dokusu, kalitesi çok güzel.

    2️⃣ Razer Firefly V2 Pro

    Razer Firefly V2 Pro ışıklı mousepad Tam Boyutta Gör
    Razer Firefly V2 Pro, ledli mouse pad arayanlar tarafından tercih edilen bir model. RGB arkadan aydınlatmalı oyun mouse matı, oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak tasarımıyla dikkat çekerken 15 bölgeli Chroma aydınlatma sistemi, 16,8 milyon renk ve dinamik oyun içi efektlerle tam özelleştirme imkanı sağlıyor. Ayrıca, düşük sürtünmeli mikro dokulu yüzey, hızlı kaydırma imkanı da tanıyor.
    • Kenardan kenara RGB aydınlatma
    • 15 bölgeli Chroma aydınlatma (16,8 milyon renk ve dinamik oyun içi efektler)
    • Entegre USB 2.0 bağlantı noktası
    • Çıkarılabilir USB Tip C kablo
    • Düşük sürtünmeli, mikro dokulu yüzey
    • Kaymaz kauçuk taban
    • 360 x 275 mm
    • 4 mm kalınlık

    Razer Firefly V2 Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Mükemmel gözüküyor. Güneş ışığı varken de güzel, karanlıkta inanılmaz derecede parlak. Mouse ve klavyeyle senkronize ettikten sonra görsel şölen oldu. Mousepadin üst yüzeyi kumaş mousepadden daha kaygan ve hissiyatı da çok iyi.

    👩 Razer Basilisk V3 kullanıyorum fare resmen kendi kendine kayıyor. Tam gamerlar için tasarlanmış bir urun. Sanki bugüne kadar hiç mousepad kullanmamışım.

    3️⃣ Klasse Classic Mouse Pad

    Klasse Classic Mouse Pad Tam Boyutta Gör
    Uygun fiyatlı mouse altlığı arayanlar tarafından sıklıkla tercih edilen Klasse Classic Mouse Pad, oldukça geleneksel bir tasarıma sahip. 90 santimetreye 40 santimetre ebatlara sahip olan mousepadin kenarları da dikişli yapıda. Dikişli kenarlar ürünün kullanım ömrünü oldukça artırıyor. Mouse pad fiyatları göz önüne alındığında Klasse Classic, fiyatıyla ve sunduklarıyla dikkat çekiyor.
    • Dikişli kenar tasarımı
    • İnterlok kumaş yüzeyi
    • Kaymaz PU deri
    • Temizlenebilir yapı
    • 90 x 40 cm
    • 3mm kalınlık

    Klasse Classic Mouse Pad kullanıcı yorumları 💭

    👨 Masamı neredeyse tamamen kaplıyor ve yapışıyor, eski mouse padlerimde kenarlarından atma sorunu oluyordu bunun neredeyse kenarları ile temas bile kurmuyorum. Mouse gayet iyi kayıyor.

    👩 Ürün tek kelimeyle fiyat performans, yumuşak dokusu ve yüzey hissiyatı çok iyi, ölçüleri ve kalitesine bayıldım. Dikişler bileği rahatsız edecek kadar yüksek değil.

    4️⃣ Klasse Pro

    Klasse Pro Tam Boyutta Gör
    Kişiye özel mousepad arıyorsanız Klasse Pro tam da aradığınız ürün olabilir. 10 farklı model ve deseni aynı fiyattan sunan Klasse Pro’nun kenarları da dikişli. Bu da uzun kullanımda sık görülen kenar açılma sorununu engelliyor. Ürünün yüzeyi ise sık mikro dokuma kumaşa sahip. Bu da mouse hareketini daha hızlı ve pürüzsüz hale getiriyor.
    • Kaymayan kauçuk taban
    • Çift dikişli kenarlar
    • Mikro dokuma kumaş yüzeyi
    • Temizlenebilir yapı
    • 10 farklı desen tercihi
    • 90 x 40 cm ebatlar
    • 3mm kalınlık

    Klasse Pro kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün tahmin ettiğimden daha kalite çıktı. Sıfır koku ile geliyor. Yüzeyi çoğu kesimi tatmin edecek kadar kaygan. Dikişleri gayet kaliteli. Hem görsel hem de kullanış açısından beklentilerini rahat karşılar diye düşünüyorum.

    👩 Baskı kalitesi iyi, mouse gayet güzel kayıyor ve kenarlardaki dikiş kalitesi kesinlikle çok iyi. Kesinlikle fiyatını hakkeden bir ürün.

    5️⃣ BlueForce Glowing Cool XL

    BlueForce Glowing Cool XL oyuncu mousepad Tam Boyutta Gör
    En iyi oyuncu mouse pad modellerinden olan BlueForce Glowing Cool XL, kenarlarındaki RGB şeridi ile masanın üzerini bir şölen alanına çeviriyor. 7 farklı ışık efekti ve 5 renk RGB efekti sunan ürün, mikro dokulu, pürüzsüz ve dayanıklı mikrofiber yüzeye sahip. Bu da daha hassas bir yüzey sunuyor. Aydınlatmalı mousepad, bağlantısını ise 1.8 metrelik USB kablosu ile sağlıyor.
    • Dahili USB kablo (1.8 metre)
    • 7 farklı ışık efekti ve 5 renk RGB efekti
    • Mikro dokulu yüzey
    • Kauçuk kaymaz taban
    • 80 x 30 cm
    • 3 mm kalınlık

    BlueForce Glowing Cool XL kullanıcı yorumları 💭

    👨 Bir yılı geçti aldığımız ve hiçbir şey olmadı. Çok kaliteli.. Üzeri hiç leke tutmuyor bir siliyorum pırıl pırıl oluyor. Yıpranma henüz yok. Işıkları gözü rahatsız etmiyor çok kararında.

    👩 İçinde kablosu ile geliyor. Masama direkt yapıştı, tam istediğim gibiydi boyutu. 1 haftadır kullanıyorum gözüm çok alıştı. RGB muhteşem değil ancak yeterli. Mousemi kaydırırken çok rahat ediyorum hissiyatı da bir o kadar güzel.

    6️⃣ Black Deer Bilek Destekli Mousepad

    Black Deer Bilek Destekli Mousepad Tam Boyutta Gör
    Bazen ergonomi diğer detaylardan ön planda olabiliyor. Özellikle uzun saatler boyunca bilgisayar karşısında çalışanlar için. Dolayısıyla bu kullanıcıların mousepad tercihleri de diğerlerinden farklı oluyor. Black Deer’in bilek destekli fare altlığı, turuncu, bej, gri ve siyah renk seçeneklerine sahip. Bilek desteği ise jel malzemeyle güçlendirilmiş. Firmaya göre ürün suya da dayanıklı.
    • Suya dayanıklı
    • Bilek desteği
    • Ofis kullanımı için uygun
    • Güçlendirilmiş kenarlar
    • 26 cm x 21 cm ebatlar
    • 1,5 cm kalınlık

    Black Deer Bilek Destekli Mousepad kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün malzemesi ve üretim kalitesi çok iyi seviyede. Ancak bilek kısmında yükseklik benim kullanımım için düşük geldi. Elleri ve haliyle kolları büyük olanlar tercih ederken dikkat etmeli. Onun dışında tavsiye ederim.

    👩 Bilgisayar başında çok çalıştığım için mouse kullanırken bileğim ağrıyordu iyi geldi. Çantamda her yere taşıyabiliyorum. Ergonomik, ortopedik ve ekonomik.

    7️⃣ Steelseries Qck Prism Cloth XL

    Steelseries Qck Prism Cloth XL gaming mousepad Tam Boyutta Gör
    En iyi mouse pad ve gaming kulaklık markaları arasında olan Steelseries, Qck Prism Cloth ile seviyeyi daha da yükseltiyor. Dünyanın en iyi mouse pad modeli Steelseries Qck Prism Cloth, yüzey performansında oldukça iddialı. 2 bölgeli RGB aydınlatmaya sahip olan ürün, SteelSeries Engine yazılımı ile daha da özelleştirilebiliyor. Steelseries Qck Prism Cloth aynı zamanda Discord sohbet entegrasyonuna da sahip ve bildirimleri anında iletebiliyor.
    • Mikrofiber kaliteli yüzey
    • SteelSeries Engine yazılım desteği
    • 2 bölgeli RGB aydınlatma
    • Discord entegrasyonu
    • Kaymaz taban
    • 900 x 300 mm
    • 4 mm kalınlık
    • Dikişli kenar
    • Yıkanabilir

    Steelseries Qck Prism Cloth XL kullanıcı yorumları 💭

    👨 Ürün pahalı ama elit bir ürün hakkını veriyor. Ürün tek kelimeyle mükemmel SteelSeries marka olarak geçtim ürünlerindeki RGB ışıkları çok canlı mükemmel..

    👩 2 mouse denedim, hassasiyet olarak mükemmel yağ gibi kayıyor mouselar. Işık seviyesi çok iyi isteyenler uygulama üzerinden kısabilir. Her yere eşit ışık geliyor ve dandik ışıklı mousepadler gibi misinaları ince değil. Gayet güzel fiyatının hakkını veriyor.

    8️⃣ Dobaojia XXL

    Dobaojia XXL büyük boy mousepad Tam Boyutta Gör
    Masa ölçüsünde mousepad arıyorsanız Dobaojia XXL aradığınız ürün konumunda. Hem iş hem de oyun için geniş ve konforlu bir yüzey suna Dobaojia XXL, yaz ve kış aylarında çift taraflı kullanılabiliyor. İki yüzey de de PU kayma önleyici kaplama bulunuyor. Bu da bazı mouselar için uygun olmadığı anlamına geliyor.
    • 90 x 43cm ebatlar
    • 2mm kalınlık
    • 0.53 kg
    • Şeffaf ve doğal doku
    • Çift yüzeyli
    • Su geçirmez yüzey
    • Temizlemeye uygun

    DOBAOJIA XXL kullanıcı yorumları 💭

    👨 Maalesef ki bu kalitede olan ürünler ülkemizde çok pahalı. Ürün kalitesi 10 üzerinde 10. Dokusu sünger gibi değil. Deri şeklinde. Ürünü çok başarılı buldum.

    👩 Ürün masaya ayrı bir hava katıyor, malzeme kalitesinin çok kaliteli olduğu söylenemez ama rahat ve kullanışlı. Temizlemesi de kolay. Kahve vs dökerseniz direk gidip yıkayabilirsiniz. Fiyat performans ürünü diye biliriz. Oyun oynuyorsanız bunun üzerine uygun bir pad de alabilirsiniz.

    9️⃣ Wonkey office mousepad

    Wonkey office mousepad Tam Boyutta Gör
    Işıklı ve şekilli mousepad aramayanlar, tek isteği standart, geleneksel bir mousepad olanlar için Wonkey office mousepad biçilmiş kaftan. Ofis ve ev kullanımı için uygun olan ürün, interlok kumaştan imal ediliyor. Ayrıca vegan PU kaymaz alt tabana da sahip. Optik, Kablolu, Kablosuz, Mekanik ve Lazer Mouse gibi tüm mouse tipleri ile optimum şekilde çalışabiliyor.
    • Tüm fare tipleri ile uyumlu
    • Kokusuz ve temizlenebilir
    • İnterlok kumaş
    • PU kaymaz taban
    • 27x23 cm
    • 3 mm kalınlık

    Wonkey office mousepad kullanıcı yorumları 💭

    👨 Her sırt çantama olacak şekilde birkaç tane aldım. Laptop veya tablet gözünde duruyor. Bir yere gittiğimde zeminle alakalı problem yaşamıyorum ve mouse'ın altı çizilmiyor. Oldukça kaliteli. 1 yıldan uzun zaman oldu herhangi bir yıpranma belirtisi henüz göremedim.

    👩 Minimalist ofis ortamı/masası için çok ideal bir ürün. Bir ay kadar oldu alalı sanırım, çok memnunum. Neleri merak edersiniz bilemiyorum ama inceliği iyi, üstteki kumaş çıkmadı, kumaş mouse uyumu iyi, alt tarafın masaya yapışması da güzel seviyede.

    🔟 Razer Goliathus Mobile

    Razer Goliathus Mobile özel tasarım mousepad Tam Boyutta Gör
    Fiyatına göre en kaliteli mouse pad modellerinden birisi olan Razer Goliathus Mobile, maksimum hareketlilik için ince ve esnek bir yapı sunuyor. Hem hız, hem kontrol için kaliteli bir yüzeye sahip olan ürünün alt tarafında ise kaymaz kauçuk taban yer alıyor. Desenli ön yüzeyi de aynı zamanda masanın atmosferine olumlu katkıda bulunuyor.
    • Desenli yüzey
    • Kauçuk kaymaz alt taban
    • Tüm fareler ile uyumlu
    • Dikdörtgen şekil
    • 1.5 mm incelik
    • 215 mm x 270 mm

    Razer Goliathus Mobile kullanıcı yorumları 💭

    👨 Arkadaşlar ürün gerçekten çok hoş oldu. 8000hz Razer mouse için aldım. Düşük dpi değerlerinde hassas hareketler yapabiliyorsunuz. Fps oyunları için özellikle tavsiye ederim.

    👩 Ürünün dokusu ve malzemesi çok kaliteli, mouse harika hareket ediyor, en önemlisi diğer ürünler de ki koku yok. Başta hissiyatı garip gelmişti sanırım ucuz mouse pad'lere alıştığım için. Razer’dan vazgeçmem altındaki kaymaz doku, ağırlık ve dikişleri mükemmel.

    En iyi mousepad önerileri listemizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. En çok tercih edilen mousepad modelleri ile geniş bir kullanıcı kitlesi için tavsiyelerde bulunurken fiyatları da çeşitli tuttuk. Böylece her bütçeye uygun ürünleri bulabilirsiniz. Oyuncu mouse pad arıyorsanız bu ürünlere efsane cuma indirimlerinde çok daha cazip fiyatlarla sahip olabilirsiniz.

    Mousepad alırken nelere dikkat edilmeli 📌

    Mousepad alırken nelere dikkat edilmeli? Tam Boyutta Gör
    Mousepad alırken boyut, yüzey malzemesi, kaymaz taban, kalınlık, su geçirmezlik, kolay temizlik, aydınlatma gibi özelliklere dikkat etmek gerekiyor. İhtiyacınıza ve bütçenize göre dayanıklı ve konforlu bir model seçmek için bu faktörleri göz önünde bulundurun:
    • Boyut
    • Yüzey malzemesi
    • Alt taban malzemesi
    • Kalınlık
    • Su geçirmezlik ve temizlik kolaylığı
    • Özelleştirme ve aydınlatma
    • Dayanıklılık

    En İyi Mousepad Önerileri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 4812

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 5 gün önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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