Packard Bell, EasyNote M serisi yeni bilgisayarlarını duyurdu

Taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Packard Bell, EasyNote M serisi altında üreteceği dizüstü bilgisayarları tanıttı. EasyNote M serisi dizüstü bilgisayarlar, renk ve ekran boyutu çeşitliliği ile farklı kesimlere hitap ediyor. Ekran boyutlarının 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 olarak belirlendiği bilgisayar siyah, beyaz, gri ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renkte üretilecek. Packard Bell M serisi dizüstü bilgisayarlar Intel Core serisi işlemcilere sahip olacak. Sistem belleğinin maksimum 8 GB olarak belirlendiği EasyNote M serisi dizüstü bilgisayarlar, ATI veya nVidia ekran kartlarını kullanıcılara opsiyonel olarak sunuyor. Packbard Bell, yeni dizüstü bilgisayarlarında depolama alanın miktarını maksimum 640 GB olarak belirlerken optik sürücü için de kullanılara DVD veya Bluray sürücü tercihleri sunuluyor. Packbard Bell, bu bilgisayarların daha büyük ekranlarda veya televizyonlarda kullanılma olasılığı doğrultusunda HDMI ve VGA çıkışlarını da ihmal etmemiş.

Packard Bell EasyNote M serisi bilgisayarlarda "Social Networks Key" adı verilen buton ile Facebook ve Youtube gibi sitelere hızlı erişim imkanı sunan bir araç çubuğu bulunuyor.Packbard Bell'in farklı boyut ve renk seçenekleri sunan dizüstü bilgisayarlarının Mayıs ayı içinde satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlarının boyut ve donanım tercihlerine göre değişkenlik göstereceği belirtildi.