Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri

Packard Bell, EasyNote M serisi yeni bilgisayarlarını duyurdu

Packard Bell, EasyNote M serisi yeni bilgisayarlarını duyurdu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
10,2b
1
6
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Taşınabilir bilgisayar üreticilerinden Packard Bell, EasyNote M serisi altında üreteceği dizüstü bilgisayarları tanıttı. EasyNote M serisi dizüstü bilgisayarlar, renk ve ekran boyutu çeşitliliği ile farklı kesimlere hitap ediyor. Ekran boyutlarının 14 inç, 15.6 inç ve 17.3 olarak belirlendiği bilgisayar siyah, beyaz, gri ve kırmızı olmak üzere 4 farklı renkte üretilecek. Packard Bell M serisi dizüstü bilgisayarlar Intel Core serisi işlemcilere sahip olacak. Sistem belleğinin maksimum 8 GB olarak belirlendiği EasyNote M serisi dizüstü bilgisayarlar, ATI veya nVidia ekran kartlarını kullanıcılara opsiyonel olarak sunuyor. Packbard Bell, yeni dizüstü bilgisayarlarında depolama alanın miktarını maksimum 640 GB olarak belirlerken optik sürücü için de kullanılara DVD veya Bluray sürücü tercihleri sunuluyor. Packbard Bell, bu bilgisayarların daha büyük ekranlarda veya televizyonlarda kullanılma olasılığı doğrultusunda HDMI ve VGA çıkışlarını da ihmal etmemiş.

Packard Bell EasyNote M serisi bilgisayarlarda "Social Networks Key" adı verilen buton ile Facebook ve Youtube gibi sitelere hızlı erişim imkanı sunan bir araç çubuğu bulunuyor.Packbard Bell'in farklı boyut ve renk seçenekleri sunan dizüstü bilgisayarlarının Mayıs ayı içinde satışa sunulacağı belirtilirken, fiyatlarının boyut ve donanım tercihlerine göre değişkenlik göstereceği belirtildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
bende bu pc yi alalı20gün kadar oldu vatan bil.aldım gerçekten çok kullanışlı herkese tavsiye ederim bana alma demişlerdi ama bu fiyatı kaçıramam dedim iyikide almışım elektronik eşya biraz şans işi sanırım benm şansım yaver gitti
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
şu an türkiyede satışta,bimeks'te gördüm.fiyatları da gayet makul..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 9 yıl
Su an bu maili Packard Bell'den yazıyorum, 2 yılın üzerinde saat gibi calısmakta,bir kez bile sorun cıkarmadı!..ısınma sorunu diye bir sey yok,sessiz ve gercekten beni ikna etmeyi basardı...yine bir lep top alsam hiç düşünmem yine PBell alırım,kaldıkı bu modelleri de cok şık ve güven veriyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
gokhan-ka 9 yıl
Şu an türkiyede satışta..bimeks'te gördüm.fiyatıda gayet iyiydi..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 9 yıl
Resimdekiler ise çok şık duruyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kittyhunter 9 yıl
Güzel duruyorlar..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 9 yıl Samsung'un 3D LCD TV'lerini denedik! Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
İmamoğlu yine mantıklı cevaplarla trolleri
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor
DonanımHaber
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim