Palit, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 250 modelini kullanıma sunuyor

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Ekran kartı dünyasının lider isimlerinden Palit, Nvidia'nın GeForce GTS 250 lansmanını takiben hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Standart soğutuculu referans tasarım GeForce GTS 250 modelinden ayrı olarak tasarımda farklılaşma yoluna giden Palit'in yeni modeli, özel soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın standart soğutuculu GeForce GTS 250 modeline göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 2GB GDDR3 bellek bulunurken aynı modelin 512B/1GB GDDR3 bellekli versiyonları da hazırlanıyor.

Açıklanan detaylara göre, grafik işlem birimi 745MHz'de, paralel işlemcileri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı, PureVide HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhsyX desteği de sunan ekran kartında standart bağlantılara ek olarak HDMI konnektörü de bulunuyor.

Destek veren anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan ekran kartı, belirttiğimiz gibi özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarırken daha düşük bellek kapasitesine sahip modellerle birlikte kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.