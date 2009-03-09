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Palit, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 250 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit, 2GB GDDR3 bellekli GeForce GTS 250 modelini kullanıma sunuyor
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Ekran kartı dünyasının lider isimlerinden Palit, Nvidia'nın GeForce GTS 250 lansmanını takiben hazırladığı yeni modelini kullanıma sunuyor. Standart soğutuculu referans tasarım GeForce GTS 250 modelinden ayrı olarak tasarımda farklılaşma yoluna giden Palit'in yeni modeli, özel soğutucusu ile dikkat çekecek gibi görünüyor.

Nvidia'nın standart soğutuculu GeForce GTS 250 modeline göre daha serin çalıştığı belirtilen ekran kartı, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan G92b GPU'sundan güç alıyor. 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 128x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartında 2GB GDDR3 bellek bulunurken aynı modelin 512B/1GB GDDR3 bellekli versiyonları da hazırlanıyor.

Açıklanan detaylara göre, grafik işlem birimi 745MHz'de, paralel işlemcileri 1836MHz'de ve bellekleri de 2200MHz'de görev yapan DirectX 10 destekli ekran kartı, PureVide HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabiliyor. CUDA ve PhsyX desteği de sunan ekran kartında standart bağlantılara ek olarak HDMI konnektörü de bulunuyor.

Destek veren anakartlarda çift ve üç yollu SLI kurulumlarına olanak tanıyan ekran kartı, belirttiğimiz gibi özel soğutucusuyla dikkat çekmeyi başarırken daha düşük bellek kapasitesine sahip modellerle birlikte kısa süre içerisinde raflardaki yerini alması bekleniyor.


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maviay1980 10 yıl
Windows Vista&7 64bit düşünülürse 2 gb o karta normal.512mb 8500GT Turbo cache kullanıyım 512 biostan ayarlı 512 gözüküyo vistada ama gerekirse 768 mb çalabiliyor düşünün artık 8500gt 1280mb a kadar yükseldiğini.Beğenmeyen almasın diyom yine...
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max975 10 yıl
fan çok şık olmuş..
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BeWBeWC!BeWBeW 10 yıl
Evet 2 Gb olması sadece satış stratejisi..
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Vuze 10 yıl
ilginç 2 gb gereksiz satış stratejisi diye düşünüyorum
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husNUKE 10 yıl
gtx260 bile 1gb değil, bu 2gb olsa ne olacak anlamadım
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: husNUKE

gtx260 bile 1gb değil, bu 2gb olsa ne olacak anlamadım

gtx260 zaten 1 gb olamaz 448bit bellek arabirimi kullandığından 886mb kullanıyor
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yonex78 10 yıl
aman allahım ne G92 imiş bea 100 kere gelin edip kız diye kaptırdılar beaa bu kadarını türk milleti bile yapamazdı helal olsun
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