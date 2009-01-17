Palit GeForce GTX 285 modelini kullanıma sundu

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Özellikle Sonic serisi ekran kartlarıyla popüler olan Palit, GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu temel alıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni model, yerini alacağı GeForce GTX 280'e kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi vaat ediyor.

Palit tarafından önümüzdeki günlerde Sonic modelinin hazırlanması da ihtimaller dahilinde yer alan model, Nvidia'nın referans tasarımını ve standart saat hızlarını koruyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1GB GDDR3 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan kartın paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de çalışıyor.

Çift slot soğutucu kullanan ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ekran kartı, SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. DirectX 10 desteğiyle gelen ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartın ısıl güç tasarımı 183 Watt olarak belirlenmiş. Palit'in GeForce GTX 285 tabanlı yeni modeli 327 Avro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da satışa sunuldu.