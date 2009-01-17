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Palit GeForce GTX 285 modelini kullanıma sundu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,2b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit GeForce GTX 285 modelini kullanıma sundu
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Özellikle Sonic serisi ekran kartlarıyla popüler olan Palit, GeForce GTX 285 modelini duyurdu. Firmanın yeni ekran kartı, Nvidia'nın 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı GT200b GPU'sunu temel alıyor. Yüksek performans segmenti için hazırlanan yeni model, yerini alacağı GeForce GTX 280'e kıyasla daha yüksek performans ve daha düşük güç tüketimi vaat ediyor.

Palit tarafından önümüzdeki günlerde Sonic modelinin hazırlanması da ihtimaller dahilinde yer alan model, Nvidia'nın referans tasarımını ve standart saat hızlarını koruyor. 512-bit bellek veri yolu desteğine ve 240x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartı 1GB GDDR3 bellek ile donatılmış. Grafik işlemcisi 648MHz'de görev yapan kartın paralel işlem birimleri 1476MHz'de ve bellekleri de 2484MHz'de çalışıyor.

Çift slot soğutucu kullanan ve PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ekran kartı, SLI ve Triple SLI kurulumlarına da olanak tanıyor. DirectX 10 desteğiyle gelen ve PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma da yapabilen kartın ısıl güç tasarımı 183 Watt olarak belirlenmiş. Palit'in GeForce GTX 285 tabanlı yeni modeli 327 Avro'dan başlayan fiyatlarla Avrupa'da satışa sunuldu.


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Spoon! 10 yıl
Palit Fiyata Oynayan Bir Firma Oldugu İcin Diger Firmalara Göre Fiyatı Daha Düsük Olacaktır, Diye Düsünüyorum
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yenerbalcı 10 yıl
GIGABYTE 1GB GF 285 GTX DVI GDDR3 512BIT .....TC fiyatı : 436 usd + kdv
firmanın güvenilir olup olmadığını bilmiyorum
sezbilgisayar.com/...
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After_Dark 10 yıl
Bu fiyata Biraz tuzlu olmuş.Tabiki bizim ülkenizde:(
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gordon01 10 yıl
Türkiye'ye 350€ civarında gelse $ çevirisen gene 400$'ın üzerinde oluyor :(
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alito 10 yıl
atinin 3 tanesine filan eşit degil! nvidia driver avantajını kullanıyor birçok oyun anlaşmalı olarak nvidia sürücülerini destekler o yüzden birçok oyun nvidia sürücü modüllerinde az performansa mükemmel sonuçlar verirler. eğer ati oyun şirketleriyle anlaşma sağlayabilirse tek çekirdekli 4870 bile crysis gibi bir oyunu en üst seviyede oynatabilir ve gtx 285 e bile kafa tutabilir. genel mesele sürücü desteğidir.
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c4timer 10 yıl
paralel işlem birimleri şu an ki gpu modellerinde nvidia ve atinin baya fark gösteriyor, pclabs ta bununla ilgili güzel bir makale vardı, tavsiye ederim, fikir sahibi olmadan bilgi sahibi olmayalım..
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XivA 10 yıl
nvidia sevmem ama sen paralell işlem sayısını napacaksın ki? program yazıyorsunda cevap mı veremeyecek kart :) yiğidi öldür hakkını yeme. hemen hemen nvidia nın 1 sp si ati nin 3 tanesine eşit.
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sampiyon bilo 10 yıl

Orjinalden alıntı: XivA

nvidia sevmem ama sen paralell işlem sayısını napacaksın ki? program yazıyorsunda cevap mı veremeyecek kart :) yiğidi öldür hakkını yeme. hemen hemen nvidia nın 1 sp si ati nin 3 tanesine eşit.

Ben fiyatına göre konuşuyorum.Tabikide 240x paralel işlem sayısı az değil.Ama 327 Avro'yu TL'ye çevirip birde üstüne KDV filan ekle.O zaman haklı olduğumu görürsün.
Allah'ın 4670'inde bile 320 tane var.
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sampiyon bilo 10 yıl
327 Avro'luk bu üst seviye kart için 240x paralel işlemci pek az olmuş.[>:]
183 Watt gayet iyi bir değer.

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