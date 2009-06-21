Palit tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor

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Nvidia'nın ilk defa Ocak ayında duyurduğu yüksek performans segmentindeki en güçlü modeli olan GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonu için çalışma yapan üreticilerden bir diğeri de Palit oldu. Firmanın hazırladığı yeni GeForce GTX 295 modeli Japonya'da kullanıcılarla buluşuyor. Nvidia'nın hazırladığı yeni tasarımı temel alan ve herhangi bir özel tasarım detayına sahip olmayan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanıyor.

Grafik işlem birimlerine ek olarak soğutucusunun altında iki adet NVIO yongası ve GPU'lar arasında köprü görevi gören NF200 çipini barındıran ekran kartı 1792MB GDDR3 bellekle geliyor. 2X 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 240 paralel işlem birimine sahip tek PCB'li yeni modelin grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için merkezi işlem birimine yük bindirmeden GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı CUDA ve PhysX teknolojisinin avantajlarından da yararlanabiliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.