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Palit tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,7b
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18
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Palit tek PCB'li GeForce GTX 295 modelini kullanıma sunuyor
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Nvidia'nın ilk defa Ocak ayında duyurduğu yüksek performans segmentindeki en güçlü modeli olan GeForce GTX 295'in tek PCB'li yeni versiyonu için çalışma yapan üreticilerden bir diğeri de Palit oldu. Firmanın hazırladığı yeni GeForce GTX 295 modeli Japonya'da kullanıcılarla buluşuyor. Nvidia'nın hazırladığı yeni tasarımı temel alan ve herhangi bir özel tasarım detayına sahip olmayan kart, 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun çiftini kullanıyor.

Grafik işlem birimlerine ek olarak soğutucusunun altında iki adet NVIO yongası ve GPU'lar arasında köprü görevi gören NF200 çipini barındıran ekran kartı 1792MB GDDR3 bellekle geliyor. 2X 448-bit bellek veri yolu desteğine ve 2x 240 paralel işlem birimine sahip tek PCB'li yeni modelin grafik işlem birimi 576MHz'de, bellekleri ise 2016MHz'de görev yapıyor. Destek veren anakartlarda Quad SLI kurulumuna olanak tanıyan yeni model DirectX 10 ve PCIe 2.0 desteği de sunuyor.

PureVideo HD teknolojisiyle yüksek tanımlı videolar için merkezi işlem birimine yük bindirmeden GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen ekran kartı CUDA ve PhysX teknolojisinin avantajlarından da yararlanabiliyor. Üzerinde çift DVI konnektörü bulunan yeni modelin fiyatı hakkındaysa henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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eneshatipoglu 10 yıl
fx 57 acaba sorabılırmıyım 4890x2 lerle ılgılı bır somut gelısme varmı ona gore ay sonunda cıkıcak olan gtx 295 ten alıcam 9 aydır x1050 kullanmaktan bıktım :)
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sertacaygun 10 yıl
Palit de farklı markalardan birisi diğerlerine nazaran. Kart aşırı mı aşırı sade olmuş yanlız.
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TELESCOPE 10 yıl
paylaşım için teşekkürler
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fx57 10 yıl
@IhtiyarDelikanli, Radeon HD 4890 X2 gibi bir model veya GeForce GTX 295 öncesinde çıkan GeForce 9800GX2 gibi bir model tek PCB'li olsaydı dediğiniz haklı olabilirdiniz. Herkes sizin kadar konuya hakim olmayabilir. Yaptığımız haberlerle konuya yakınlar kadar ilk defa haberi olanlara kadar oldukça geniş bir yelpazede bir okuyucu kitlesine karşı sorumluyuz ;)
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allergyman 10 yıl

Orjinalden alıntı: fx57

@IhtiyarDelikanli, Radeon HD 4890 X2 gibi bir model veya GeForce GTX 295 öncesinde çıkan GeForce 9800GX2 gibi bir model tek PCB'li olsaydı dediğiniz haklı olabilirdiniz. Herkes sizin kadar konuya hakim olmayabilir. Yaptığımız haberlerle konuya yakınlar kadar ilk defa haberi olanlara kadar oldukça geniş bir yelpazede bir okuyucu kitlesine karşı sorumluyuz ;)

onu kaaleye almayın her zamanki hali
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
tek pcbli die nediye sürekli belirtiliyo ya HD4890 a da yazın ozmn tek pcbi tek pcbi annadık arkdş tek pcbi bu kart
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scutaro 10 yıl

Orjinalden alıntı: IhtiyarDelikanli

tek pcbli die nediye sürekli belirtiliyo ya HD4890 a da yazın ozmn tek pcbi tek pcbi annadık arkdş tek pcbi bu kart

Bundan öncekiler çift pcb değilmiydi tek pcb denmesinde garip birşey göremiyorum.
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Ehlika 10 yıl
Palitten ucuz bi çözüm ama tasarım yine aynı ben palitten farklı bişey beklerdim
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Cool Boy 10 yıl
GTX295'lerin tasarımı git gide bozuluyor sanırım
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: Cool Boy

GTX295'lerin tasarımı git gide bozuluyor sanırım

nesi kötü acaba?
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scutaro 10 yıl
Birte
Orjinalden alıntı: Cool Boy

GTX295'lerin tasarımı git gide bozuluyor sanırım

Bir tek soğutucu üzerindeki resim yok gerisi aynı.
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