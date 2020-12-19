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    Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi"

    2
    2 gün
    10,6b
    2
    Çevre Birimleri
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Burak Şolt
    Video Editörü
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    Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.

    Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.            



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    EddyCue (Eddy Cue) 2 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    su evde nasil yasiyorsun ya :D direkt migren fest

    gorsel olarak da bir albenisi yok. asiri overrated bu hue isi. cok sadesinden 1-2 tani alip yansitmak lazim. fazlasi direkt minibus kafasi.
    su evde nasil yasiyorsun ya :D direkt migren fest gorsel olarak da bir albenisi yok. asiri overrated bu hue isi. cok sadesinden 1-2 tani alip yansitmak l...
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    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3 hue play ile basladim sonra 6 adet signe aldiM ledler avize box derken suan 30 bin harcadim ortalama hic bulasmayin tam bir hastalık.
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    pikalos (pega han) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    Amplightlı Philips tv alın.hiç uğraşmayın.
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    adamın1i (İsmail E. ******) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ankara pavyonu gibi olmuş.
    bu rengarek ışık işi çok kötü .
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    landmoon 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Duvara monteli 65 inch tv var , arkasına mini pc koydum.Netflix ve indirdiğim dizi ve filmleri mini pc üzerinden izliyorum

    Mini pc üzerinden izlediğim içeriklerde ,sahneye göre fonda renk değiştirmeyi en uygun maliyetle nasıl yapabilirim , neler almam gerekiyor
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    soneday (Soner Çakır) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    sarıyerden geçiyomu abey
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    SKYFALL (Gökhan ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Pc de Hue Sync uygulamasinda her ampule renk atayacagimiz bir secenek olmamasi gecekten berbat 2 yildir kullaniyorum su ozelligi pc uygulamasina getirmediler. Sadece telefondan renk ataniyor.
    Pc de var olan renkleri kullaniyorsunuz. Yanlis biliyorsam eger birisi beni uyarsin :)
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    bedava ürün alan editörleri hiç sevmem.
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    fotifoti (foti ) 1 gün ( Mesaj Silindi ) SEO19ProjectManager
    sen editör oldun da sen para mı veriyorsun?
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    cem650 2 gün ( Mesaj Silindi )
    çok para.
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    VoLTySoN (Volkan İşcan) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    3 hue play ile basladim sonra 6 adet signe aldiM ledler avize box derken suan 30 bin harcadim ortalama hic bulasmayin tam bir hastalık.
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    feylosoft (Gurhan Erkal) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    40 Yıl düşünsem bu tür aydınlatmaların alıcı bulup satılacakları aklıma gelmezdi...
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    joven 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Philips hdmı sync box işin eğlencelik kısmı her bütçeye uygun değil bütçe sorunu olmayanlara tavsiye edebilirim
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