Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi"

Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.

Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.