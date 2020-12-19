Parayı bastım, 5 tane aldım, peki? "Philips Hue Play incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.
Bu videoda Philips Hue Play aydınlatma sistemini anlatıyoruz. Tasarımını ve aydınlatma gücünü detaylandırıyor, kontrol yeteneklerinden bahsediyor, TV'de ve PC'de kullanımını test ediyoruz.
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gorsel olarak da bir albenisi yok. asiri overrated bu hue isi. cok sadesinden 1-2 tani alip yansitmak lazim. fazlasi direkt minibus kafasi.