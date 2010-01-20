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Pardus ekibi merak edilenleri cevaplıyor!

9 yıl
124,3b
1
Diğer
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Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Ulusal Linux dağıtımı Pardus'un 2009 sürümü geliştirme ekip başkanları ile yaptığımız söyleşide Pardus hakkında bütün detayları bulacaksınız!

Teknoloji Gündemi'nin bu haftaki bölümünde konuklarım Pardus 2009 sürüm yöneticisi Onur Küçük ve Pardus 2009 Kurumsal Sürüm yöneticisi Ozan Çağlayan.

Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi de Pardus hakkında bütün sorularınıza cevap bulacaksınız.


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DH Misafiri 4 yıl
Bnde orjinal kırmızı pardus cd si var ama nasıl kurulacağını bilmiyorum bu herneyse de benim 500 gblik taşına bilir flash belleğim var el kadar :-) windows ürünlerinde 16 gnlik bile flash belleklere kurula biliyor ben peki oardusu nasık flash belleğe nasıl kurcam
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DH Misafiri 7 yıl
Bu projenin üniversitlere (tüm üniversitelere ) sıçraması gerekiyor. Tüm ünviversitelerde bir sürü bilgisayar mühendisi var. ONlara hem staj imkanı olur hem de pardus bedava bir şekilde gelişir.
Artık bu kalabalık kaynak olayı çok kullanılıyor. Bu kaynağı kullanın. Üniversitelerde her yerde parti afişleri olacağına bölye şeyler olsun. Milletin gözüne gözüne vurun ki duysun millet bu şekilde çok kişi ses duyar yani duyması
Gerekn kişiler sesi duyar.
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makavel1 9 yıl
izledim ama herşeyi anlamadım bi ara tekrar izlicem
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MURATSPLAT 9 yıl
Selam

Güzel röportaj olmuş. Pardusu yakından takip ediyorum. Önce çıktığında bunlardan bişe olmaz demiştim. Ama özellikle 2008 sürümü ile kendilerini kanıtladır. Helal olsun çocuklara. Linux dünyasının altın çocuğu olan Ubuntu'yu bile geçecekler bu gidişle. Gururduyuyorum sizlerle arkadaşlar.

Ben bir şeye çok üzülüyorum. Üniversitelerdeki Bilgisayar Mühendisliği bölümleri neden bu projeye sahip çıkmıyor anlamış değilim. Takılmışlar microsoftun kuyruğuna , microsoftda onları afyonlayıp duruyor( bedava serial vs..) Bilgisyar mühendisinin hedefi microsoft sertifikaları mı inanamıyorum.. Koca ülkenin üniversiteleri bir firmaya takılmış gidiyor. Yazıklar osun..
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oktayakgoz 9 yıl
hala anlamış değilim linuxu neden tek el yapmıyorlar. kurulum dosyaları farklı olabiliyor masaüstü programları farklı olaibliyor. insan bi bütünlük arıyor. belki pisikolojik sanki adamın elinde kalacakmış gibi bi görüntüsü var.

tamam diyeceksiniz sen alışmışsın windowsa sana öyle geliyor. yıllar sonra mac os kullandım onda öyle bi sorun yaşamadım. oldukça oturaklı bir sistem mac os. sadece bedava diye linux bana anlamsız geliyor.

bilgisayarımda 5 6 çeşit lünux var. pardusa wifi kartı kurmak için ndiswrapper ı bile komut penceresinden kurdum. yani biraz kurcala anlarsın filan demeyin bayadır kurcalıyorum.

şu haliyle ve çok başlılığıyla linux un win ve mac karşsıında hiç bir şansı yok. şu laf beni çok güldürdü en yaygın üçüncü işletim sistemi linux. tam bilmiyorum kullanım oranı nı ama linux sanırım %3
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REDKAYA 9 yıl
Video ile alakasız birşey paylaşmak istiyorum oldum olası şuan hatırladığım DH ve HaberTürk'ün kullandığı şu video player ne kadar kullanışlı değilse onu seçmişsiniz. Ses açıp kapatılınca mouse'a kıtlenıyor mouse'u sola cektımmı sesı kısıyor oraya dokunmadıgım halde. Tam ekrandan cıkıldıgında cerceve kayboluyor. Bu sorun bir tek bende değil herkeste öyle sanırım
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Guest-6F17B5B5B 9 yıl
Herkesin bağlantısı sağlam değil, video yu izlemek istiyorum ama 5 dakikası 10 dakikada indi, bölümlere ayırabilir misiniz ya da kaliteyi düşürün ya da upload edin bir yere indirip izleyelim
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euctro 9 yıl
Deneme amaçlı bilgisayara ikinci işletim sistemi olarak kurdum.
İlk izlenim olarak hoşuma gitti.
Denemeye devam edecem.
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DH Misafiri 9 yıl
Arkadaşlar Pardus 2007 kurdum. Çok zevksiz geldi. Xp daha güzel. Zor olan .exe çalıştırmak. Ve oyunsuz bişey. Ram çok kullanıyor. Beklediğim gibi deilll...
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marvinous 9 yıl
DH Misafiri

Arkadaşlar Pardus 2007 kurdum. Çok zevksiz geldi. Xp daha güzel. Zor olan .exe çalıştırmak. Ve oyunsuz bişey. Ram çok kullanıyor. Beklediğim gibi deilll...


İyi de zaten ÇALIŞTIRAMAZSIN Windows programlarını. Linux ve Windows tamamen farklı yapılardadır. Windows programını Linux'da, Linux programını da Windows'da çalıştıramazsın. Linux'da bunu belli ölçüde mümkün kılan emülasyon yazılımları var ama hiçbir zaman %100 verimlilik mümkün değil. Bi Windows yazılımını Linux'da istiyorsan Linux'a özel sürümünü bulman gerekir. (Skype, Google Chrome, Opera gibi). Tabi her istediğini bulamazsın. Çünkü MS burada tekelciliğini estiriyor. En mantıklısı özgür yazılım olan alternatiflerini denemek.
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SoundCarMan 9 yıl
Pardus 64 Bit Çıkınca Denicem Merak ettim.
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brnk 9 yıl
Ben de geçmeyi düşünüyorum arkadaşlar gts250'yi felan satacam. Ve 1 gb ramide satmayı düşünüyorum. Sistem yanda ki gibi kalacak. Sistem yeter mi pardusa. Ayrıca yükledikten sonra her hangi bir driver yüklememe gerek var mı ? Anakart driveri vs.

Vidyo'yu izleyemedim arkadaşlar.
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siLahsz 9 yıl

selam,video için teşekkür:)
AsusP5QS2 anakart E8400 İşlemci ati 3600 seri ekran kartım var Pardus'ün son versiyonunu kursam donanımlarda sorun çıkarırmı?
Pardus 2009.1 ile sorunsuz kullanabilirsin. Pardus 2009 serisine uygun FGLRX sürücüsü de mevcut, donanımsal bi problem yaşayacağını düşünmüyorum

çok sağol en kısa zamanda kuracam
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siLahsz 9 yıl
selam,video için teşekkür:)
AsusP5QS2 anakart E8400 İşlemci ati 3600 seri ekran kartım var Pardus'ün son versiyonunu kursam donanımlarda sorun çıkarırmı?
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marvinous 9 yıl

siLahsz

selam,video için teşekkür:)
AsusP5QS2 anakart E8400 İşlemci ati 3600 seri ekran kartım var Pardus'ün son versiyonunu kursam donanımlarda sorun çıkarırmı?


Pardus 2009.1 ile sorunsuz kullanabilirsin. Pardus 2009 serisine uygun FGLRX sürücüsü de mevcut, donanımsal bi problem yaşayacağını düşünmüyorum
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