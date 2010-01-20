Pardus ekibi merak edilenleri cevaplıyor!

Genel Yayın Yönetmeni
Ulusal Linux dağıtımı Pardus'un 2009 sürümü geliştirme ekip başkanları ile yaptığımız söyleşide Pardus hakkında bütün detayları bulacaksınız!
Teknoloji Gündemi'nin bu haftaki bölümünde konuklarım Pardus 2009 sürüm yöneticisi Onur Küçük ve Pardus 2009 Kurumsal Sürüm yöneticisi Ozan Çağlayan.
Kendileri ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi de Pardus hakkında bütün sorularınıza cevap bulacaksınız.
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Artık bu kalabalık kaynak olayı çok kullanılıyor. Bu kaynağı kullanın. Üniversitelerde her yerde parti afişleri olacağına bölye şeyler olsun. Milletin gözüne gözüne vurun ki duysun millet bu şekilde çok kişi ses duyar yani duyması
Gerekn kişiler sesi duyar.
Güzel röportaj olmuş. Pardusu yakından takip ediyorum. Önce çıktığında bunlardan bişe olmaz demiştim. Ama özellikle 2008 sürümü ile kendilerini kanıtladır. Helal olsun çocuklara. Linux dünyasının altın çocuğu olan Ubuntu'yu bile geçecekler bu gidişle. Gururduyuyorum sizlerle arkadaşlar.
Ben bir şeye çok üzülüyorum. Üniversitelerdeki Bilgisayar Mühendisliği bölümleri neden bu projeye sahip çıkmıyor anlamış değilim. Takılmışlar microsoftun kuyruğuna , microsoftda onları afyonlayıp duruyor( bedava serial vs..) Bilgisyar mühendisinin hedefi microsoft sertifikaları mı inanamıyorum.. Koca ülkenin üniversiteleri bir firmaya takılmış gidiyor. Yazıklar osun..
tamam diyeceksiniz sen alışmışsın windowsa sana öyle geliyor. yıllar sonra mac os kullandım onda öyle bi sorun yaşamadım. oldukça oturaklı bir sistem mac os. sadece bedava diye linux bana anlamsız geliyor.
bilgisayarımda 5 6 çeşit lünux var. pardusa wifi kartı kurmak için ndiswrapper ı bile komut penceresinden kurdum. yani biraz kurcala anlarsın filan demeyin bayadır kurcalıyorum.
şu haliyle ve çok başlılığıyla linux un win ve mac karşsıında hiç bir şansı yok. şu laf beni çok güldürdü en yaygın üçüncü işletim sistemi linux. tam bilmiyorum kullanım oranı nı ama linux sanırım %3
İlk izlenim olarak hoşuma gitti.
Denemeye devam edecem.
İyi de zaten ÇALIŞTIRAMAZSIN Windows programlarını. Linux ve Windows tamamen farklı yapılardadır. Windows programını Linux'da, Linux programını da Windows'da çalıştıramazsın. Linux'da bunu belli ölçüde mümkün kılan emülasyon yazılımları var ama hiçbir zaman %100 verimlilik mümkün değil. Bi Windows yazılımını Linux'da istiyorsan Linux'a özel sürümünü bulman gerekir. (Skype, Google Chrome, Opera gibi). Tabi her istediğini bulamazsın. Çünkü MS burada tekelciliğini estiriyor. En mantıklısı özgür yazılım olan alternatiflerini denemek.
Vidyo'yu izleyemedim arkadaşlar.
çok sağol en kısa zamanda kuracam
AsusP5QS2 anakart E8400 İşlemci ati 3600 seri ekran kartım var Pardus'ün son versiyonunu kursam donanımlarda sorun çıkarırmı?
Pardus 2009.1 ile sorunsuz kullanabilirsin. Pardus 2009 serisine uygun FGLRX sürücüsü de mevcut, donanımsal bi problem yaşayacağını düşünmüyorum