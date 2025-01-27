Linux nedir, nasıl kullanılır, komutlar neler? Ubuntu ISO indirme & kurulumu

Hızlı Ubuntu (Linux) kurulumu için adımlar:

Ubuntu ve Linux Mint , en popüler Linux dağıtımlarıdır. Bazı Linux dağıtımları daha teknik, deneyimli kullanıcılar için tasarlanmıştır. Programlama ve oyuncular için farklı Linux dağıtımları vardır. Tercih ettiğiniz Linux dağıtımını seçtikten sonra kurulum dosyalarını içeren bir disk görüntü dosyası olan ISO dosyasını indirin .

2️⃣ Önyüklenebilir kurulum medyası oluşturun

Tam Boyutta Gör İndirdiğiniz Linux sistemini başlatmak, denemek ve kurmak için ISO dosyasından önyüklenebilir kurulum ortamı oluşturmanız gerekir.

Bunu yapmanın birkaç yolu vardır. Yazılabilir bir DVD'niz ve optik sürücünüz varsa, Windows'taki "Disk görüntüsünü yazdır" işlevini kullanarak ISO dosyasını diske yazdırabilirsiniz. Ancak, bunun yerine muhtemelen USB sürücü kullanmak isteyeceksiniz. USB sürücüler DVD'lerden daha hızlıdır ve USB portuna sahip herhangi bir bilgisayarda çalışır, optik sürücüye gerek yoktur.

Windows'ta önyüklenebilir Linux USB sürücüsü oluşturmak için ihtiyacınız olanlar şunlardır:

Tercih ettiğiniz Linux dağıtımı için ISO dosyası

Ücretsiz Rufus yazılımı

En az 4 GB boyutunda USB sürücü

Linux kurulumu için Rufus programını tercih edebilirsiniz. Rufus’u başlatın ve başlamak için USB flash sürücünüzü bilgisayarınıza takın. İlk olarak, "Device" kutucuğunda USB sürücünüzü seçin. İkinci olarak, "Select" butonuna tıklayın ve indirdiğiniz ISO dosyasını gösterin. Üçüncü olarak, USB sürücüsünü oluşturmak için "Start" butonuna tıklayın.

Birkaç uyarı görebilirsiniz. Varsayılan seçenekleri kabul edin. Ek dosyalar indirmeniz istenirse "Yes"e tıklayın ve ISO olarak yazmanız istenirse "Ok"a tıklayın. Son olarak, Rufus'un USB sürücünüzdeki tüm dosyaları sileceği konusunda uyarılacaksınız. Önemli dosyaları yedeklediğinizden emin olun ve devam etmek için Ok’a tıklayın.

Rufus, USB yükleyici sürücünüzü oluşturacak ve pencerenin altında ilerleme çubuğunun dolduğunu göreceksiniz. "Ready" yazan yeşil çubuk olduğunda, işlemi tamamlamak için “Close"a tıklayabilirsiniz.