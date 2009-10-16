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Patriot yeni medya oynatıcısnı duyurdu: Box Office

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Patriot yeni medya oynatıcısnı duyurdu: Box Office
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Yüksek performanslı sistem bellekleri ve SSD depolama çözümleriyle tanınan Patriot bir yandan ülkemiz kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanırken öte taraftan yeni model çalışmalarına devam ediyor. Depolama teknolojilerinde ürün gamını farklı çözümlerle genişletmeyi hedefleyen firma, Box Office adını verdiği ürün portföyündeki ilk medya oynatıcısını duyurdu. 17.1 x 16.8 x 13.5 cm boyutlarında ve 538.2 gram ağırlığında olan medya oynatıcısı opsiyonel olarak sunulan 2.5-inç boyutundaki SSD veya HDD ile birlikte harici sürücü ya da USB belleklerdeki video dosyalarını da oynatabiliyor.

HDMI 1.3 standardıyla uyumlu olana yrıca üzerinde kompozit video bağlantılarına yer verilen Box Office isimli yeni medya oynatıcısında harici sürücü bağlantıları için üç adet USB konnektörü bulunuyor. Dolby Digital ve DTS gibi çevresel ses formatlarıyla uyumlu olan cihaz, 1080p video oynatabiliyor. MKV de dahil olmak üzere H.264, ISO, VOB, DivX, xVid, MOV ve MPEG gibi yaygın olarak kullanılan popüler video formatlarına destek veren ayrıca 10/100 Ethernet veya opsiyonel USB adaptörü ile TV üzerinden internet olanağı tanıyan Patriot Box Office, 130$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.

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OverClocK1ng 10 yıl
Aynen katılıyorum kardeşim. Altyazılarda sapıtma yapmasın. 3 veya mümkünse 4 satır altyazıyı desteklesin, film yüklemesi hızlı olsun bunlar önemli.
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haQQo 10 yıl
çok tipsiz bir alete benziyor.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
türkçe altyazı türkçe ara menü devamlı frimware update ile yeni formatları destekleme.. ve menü geçişleerindeki hızı merak konusu gerisi fasa fiso hepsinde var ztn
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