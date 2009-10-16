Patriot yeni medya oynatıcısnı duyurdu: Box Office

Tam Boyutta Gör

Yüksek performanslı sistem bellekleri ve SSD depolama çözümleriyle tanınan Patriot bir yandan ülkemiz kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanırken öte taraftan yeni model çalışmalarına devam ediyor. Depolama teknolojilerinde ürün gamını farklı çözümlerle genişletmeyi hedefleyen firma, Box Office adını verdiği ürün portföyündeki ilk medya oynatıcısını duyurdu. 17.1 x 16.8 x 13.5 cm boyutlarında ve 538.2 gram ağırlığında olan medya oynatıcısı opsiyonel olarak sunulan 2.5-inç boyutundaki SSD veya HDD ile birlikte harici sürücü ya da USB belleklerdeki video dosyalarını da oynatabiliyor.

HDMI 1.3 standardıyla uyumlu olana yrıca üzerinde kompozit video bağlantılarına yer verilen Box Office isimli yeni medya oynatıcısında harici sürücü bağlantıları için üç adet USB konnektörü bulunuyor. Dolby Digital ve DTS gibi çevresel ses formatlarıyla uyumlu olan cihaz, 1080p video oynatabiliyor. MKV de dahil olmak üzere H.264, ISO, VOB, DivX, xVid, MOV ve MPEG gibi yaygın olarak kullanılan popüler video formatlarına destek veren ayrıca 10/100 Ethernet veya opsiyonel USB adaptörü ile TV üzerinden internet olanağı tanıyan Patriot Box Office, 130$'lık etiket fiyatıyla satışa sunuluyor.



Yorum Yaz Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.