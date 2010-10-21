Pioneer Computers'dan Tegra 2 tabanlı ve Android işletim sistemli tablet: ePad P10

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni tableti ePad P10'u satışa sundu.

Pioneer Computers'ın satışa sunduğu ePad P10, sahip olduğu Nvidia Tegra 2 platformu ve Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çekiyor. 10.1 inç boyuta ve 1024x600 çözünürlüğe sahip olan ePad P10, kullanıcılara çoklu dokunmatik desteği de sunuyor. Pioneer Computers, ePad P10'da çift çekirdekli 1GHz SMP Cortex-A9 işlemciye, 512 MB kapasiteli RAM ve ROM'a 32 GB'ye kadar destek sunan MicroSD kart girişine, SIM kart girişine, 1.3 mp kameraya standart olarak yer vermiş. Bu standartların dışında 3G, GPS gibi bileşenler opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

ePad P10'da WiFi, Bluetooth, HDMI portu gibi bileşenler de ihmal edilmemiş. 3300 mAh'lık bataryaya sahip olcan ePad P10, 499 $'dan başlayana fiyatlarla satışa sunuldu.