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Pioneer Computers'dan Tegra 2 tabanlı ve Android işletim sistemli tablet: ePad P10

Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni tableti ePad P10'u satışa sundu.
8 yıl
12,7b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Pioneer Computers'dan Tegra 2 tabanlı ve Android işletim sistemli tablet: ePad P10
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Avustralya merkezli bilgisayar üreticisi Pioneer Computers, Nvidia Tegra 2 tabanlı yeni tableti ePad P10'u satışa sundu.

Pioneer Computers'ın satışa sunduğu ePad P10, sahip olduğu Nvidia Tegra 2 platformu ve Froyo kod adlı Android 2.2 işletim sistemiyle dikkat çekiyor. 10.1 inç boyuta ve 1024x600 çözünürlüğe sahip olan ePad P10, kullanıcılara çoklu dokunmatik desteği de sunuyor. Pioneer Computers, ePad P10'da çift çekirdekli 1GHz SMP Cortex-A9 işlemciye, 512 MB kapasiteli RAM ve ROM'a 32 GB'ye kadar destek sunan MicroSD kart girişine, SIM kart girişine, 1.3 mp kameraya standart olarak yer vermiş. Bu standartların dışında 3G, GPS gibi bileşenler opsiyonel olarak tercih edilebilecek.

ePad P10'da WiFi, Bluetooth, HDMI portu gibi bileşenler de ihmal edilmemiş. 3300 mAh'lık bataryaya sahip olcan ePad P10, 499 $'dan başlayana fiyatlarla satışa sunuldu.

Pioneer Computers'dan Tegra 2 tabanlı ve Android işletim sistemli tablet: ePad P10
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DH Misafiri 8 yıl
ben bunu nasil ala bilirim bana yardim edin
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Batuist 8 yıl
bence fiyatların biraz daha düşmesi gerek.. böylesi cihazlar bizim ülkemize girerlerken vergisiydi dağıtıcı satıcı karıydı derken fiyatlar resmen uçuyor.. cihazın maliyetinin 10 katı kadar insanlar para vermek zorunda kalıyor..
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drxx 8 yıl
bu özellikler için fiyat bence çok makul eşdeğer özelliklere sahip hp - samsung vb. markaların 600- 700 $ dan kapı açıyorlar
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