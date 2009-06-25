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Pioneer ince tasarımlı yeni harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Pioneer ince tasarımlı yeni harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor
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Optik sürücü pazarının iddialı isimlerindne Pioneer, ürün gamına ince tasarımlı yeni bir harici DVD yazıcı ekliyor. Firmanın DVR-XD09J kod adını taşıyan yeni modelinin 133 x 14.8 x 133 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Ön bellek kapasitesi 2MB olarak belirlenen sürücü, PC bağlantısını USB 2.0 ara birimini üzerinden gerçekleştiriyor.

DVD-R/+R medyalara 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW/+RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x ve CD-R/CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen harici sürücü, CyberLink's Power2Go 6, InstantBurn 5, MediaShow 4 ve PowerBackup 2 yazılımlarıyla birlikte geliyor. Pioneer DVR-XD09J'nin önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.


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TELESCOPE 10 yıl
güzel haber için teşekkürler, kullanımda büyük kolaylık
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Python 10 yıl
harici güç gerektirmiyor sanırsam bu çok güzel birşey
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sertacaygun 10 yıl
DVD'yi 4, CD'yi de 8,12,16 gibi hızlarda yazdıran ben için gayet iyi rakamlar. Ama CD keşke en azından 32x olsaydı.
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gunman233 10 yıl
Gücü nereden alıyor? 2 adet usb olması gerek ya da adaptör.. Prizden güç istemeyen, böyle hafif bir dvd-rw her teknik servise lazım aslında..
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