Pioneer ince tasarımlı yeni harici DVD yazıcısını kullanıma sunuyor

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Optik sürücü pazarının iddialı isimlerindne Pioneer, ürün gamına ince tasarımlı yeni bir harici DVD yazıcı ekliyor. Firmanın DVR-XD09J kod adını taşıyan yeni modelinin 133 x 14.8 x 133 mm boyutlarında ve 240 gram ağırlığında olduğu açıklandı. Ön bellek kapasitesi 2MB olarak belirlenen sürücü, PC bağlantısını USB 2.0 ara birimini üzerinden gerçekleştiriyor.

DVD-R/+R medyalara 8x, DVD-R/+R DL ve DVD-RW/+RW medyalara 6x, DVD-RAM'lere 5x ve CD-R/CD-RW'lere 24x hızında kayıt yapabilen harici sürücü, CyberLink's Power2Go 6, InstantBurn 5, MediaShow 4 ve PowerBackup 2 yazılımlarıyla birlikte geliyor. Pioneer DVR-XD09J'nin önümüzdeki ay satışa sunulması beklenirken fiyatı ise açıklanmadı.