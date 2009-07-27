PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4890 modelini duyurdu

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları kullanıcılar tarafından merakla beklenedursun, üreticiler güncel çözümler için artık son hazırlıklarını yaparak Eylül ayı ile birlikte yeniden haretklenmesi beklenen pazarda stoklarını eritmeyi hedefliyorlar. AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve geçtiğimiz günlerde düşük güç tüketiml Go! Green serisi ekran kartlarını duyuran PowerColor, yüksek performans segmenti için yeni bir model daha hazırladı. Firmanın Radeon HD 4890 tabanlı yeni modeli özellikle kullanılan özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen DirectX 10.1 destekli ekran kartının kullanılan özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modellere kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan yeni model ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.