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PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4890 modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor özel tasarımlı yeni Radeon HD 4890 modelini duyurdu
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartları kullanıcılar tarafından merakla beklenedursun, üreticiler güncel çözümler için artık son hazırlıklarını yaparak Eylül ayı ile birlikte yeniden haretklenmesi beklenen pazarda stoklarını eritmeyi hedefliyorlar. AMD-ATi tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün iddialı isimlerinden birisi olan ve geçtiğimiz günlerde düşük güç tüketiml Go! Green serisi ekran kartlarını duyuran PowerColor, yüksek performans segmenti için yeni bir model daha hazırladı. Firmanın Radeon HD 4890 tabanlı yeni modeli özellikle kullanılan özel tasarım soğutucusu ile dikkat çekmeyi başarıyor.

AMD-ATi'nin 55nm üretim teknolojisiyle hazırladığı RV790 GPU'sundan güç alan yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine, 1GB GDDR5 bellek kapasitesine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 3900MHz'de görev yapan yani standart saat hızlarıyla gelen DirectX 10.1 destekli ekran kartının kullanılan özel soğutucu sayesinde referans tasarımlı modellere kıyasla hem daha sessiz hem de daha serin çalıştığı belirtiliyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna da olanak tanıyan yeni model ayrıca yüksek tanımlı video hızlandırma desteği de sunabiliyor.

Çift DVI ve HDTV konnektörleriyle donatılan yeni modelin önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.


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bbbbbbbbbbbbbbburak 10 yıl
görünüşü dandik ama ..
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theyapici 10 yıl
kapak mapak hikaye ısıyı atıyor mu o önemli zaten kasanın içine kamea koyup bakmicam
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aorhan20 10 yıl
powercolor genelde basit görünümlü kartlar üretir diye biliyorum ondan boyle kıytırıkve ucuz duruyordur kapak
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MegaWolt38 10 yıl
Powercolor'un yakından başka soğutuculu modelini gördüm, o kapak çok uyduruk duruyor. Asus, sapphire veya gigabyte vs. gibi olamaz.
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IhtiyarDelikanli 10 yıl
ati nin stok soğutucuyu almaktansa bu iyidir.. lanet olsun atinin stok soğutucularını tasarlayana üretenede ürettirenede..
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sinanozk 10 yıl
yine de vapor-x ya da toxic modelleri daha iyi duruyolar.his de bir an evvel ıceq4 modellerini çıkarsa iyi olacak...
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t3 10 yıl
Eskiden bu tip ekran kartları çok daha büyük ve görkemli duruyolardı.Simdi kuçulticem diye iyice kötü görünümlü ekran kartları çıktı piyasaya...
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apollonx 10 yıl
Büyük olunca noluyorki, kasaya sığdırmak büyük bir dert, hele kartın ucuna birde hdd denk gelirse uğraş dur. Hatta küçücük olsun ekran kartları yer bile kaplamasın. Bu kartta bu soğutucuya rağmen standart hızlarla gelmesi garip, oc kapasitesi nasıl acaba?
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