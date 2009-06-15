PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4770 SCS3 modelini hazırlıyor

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Sadece ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon HD 4770'in pasif soğutmalı yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan düşük güç tüketimli RV740 GPU'sunun güç verdiği pasif soğutmalı yeni ekran kartı, PowerColor'ın SCS3 serisi altında pazara sunulacak gibi görünüyor.

Gigabyte'dan sonra pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelini gösteren bir diğer üreici olan PowerColor, yeni modeline ilişikin henüz herhangi bir teknik özellik açıklaması yapmış olmasa da kartın standart saat hızlarında çalışması ve 512MB GDDR5 bellekle gelmesi bekleniyor. Bakır kontakt yüzeyine sahip olan ve ısı borularıyla desteklenen soğutucu sayesinde sessiz çalışacak olan kartın özellikle HTPC'lerde kullanılması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen pasif soğutmalı Radeon HD 4770 SCS3 modelinin detayları açıklandıkça bildirmeye devam edeceğiz.