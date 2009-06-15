Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4770 SCS3 modelini hazırlıyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,8b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor pasif soğutmalı Radeon HD 4770 SCS3 modelini hazırlıyor
Tam Boyutta Gör

Sadece ATi tabanlı ekran kartları hazırlayan PowerColor, 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk ekran kartı olarak dikkatleri üzerine çeken Radeon HD 4770'in pasif soğutmalı yeni bir versiyonu üzerinde çalışıyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan düşük güç tüketimli RV740 GPU'sunun güç verdiği pasif soğutmalı yeni ekran kartı, PowerColor'ın SCS3 serisi altında pazara sunulacak gibi görünüyor.

Gigabyte'dan sonra pasif soğutmalı Radeon HD 4770 modelini gösteren bir diğer üreici olan PowerColor, yeni modeline ilişikin henüz herhangi bir teknik özellik açıklaması yapmış olmasa da kartın standart saat hızlarında çalışması ve 512MB GDDR5 bellekle gelmesi bekleniyor. Bakır kontakt yüzeyine sahip olan ve ısı borularıyla desteklenen soğutucu sayesinde sessiz çalışacak olan kartın özellikle HTPC'lerde kullanılması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen pasif soğutmalı Radeon HD 4770 SCS3 modelinin detayları açıklandıkça bildirmeye devam edeceğiz.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
fatihcanery 10 yıl
bu yaz hd 4770 almayı düşünüyorum,fiyatlar az daha düşse güzel olacak :) bu arada bu ekran kartının üzerine bir fan takılıp iyi overclock olur :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
K.Kahriman 10 yıl
2 aydan beri kart daha ülkemize gelmedi en az 6 ay sürer bunun ülkeye gelmesi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iscanthere 10 yıl
medya bilgisayarlarında aynı zamanda oyun oynamak isteyenler için sessiz bir alternatif olmuş
gigabyte ile aralarında rekabet olur umarım.bu arada haber için teşekkürler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim