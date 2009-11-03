PowerColor Radeon HD 5770 (V2) modelini duyurdu

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, DirectX 11 destekli yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği PowerColor Radeon HD 5770 (V2), firmanın bir önceki Radeon HD 5770 modeline göre soğutucu yapısındaki farklılıkla dikkat çekmeyi başarıyor.
Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan yeni modelde ayrıca 1GB GDDR5 bellek kullanılıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model aynı zamanda Eyefinity teknolojisini de destekliyor.
Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni model, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Ayrıca ATi Stream teknolojisiyle, çok amaçlı GPU yaklaşımı kapsamında kartın yüksek işlemci gücü uyumlu uygulamalarda hızlandırma için de kullanılabiliyor.
Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 5770 (V2) için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.
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sonuçta şu kart kesinlikle daha iyidir demeden önce neye göre daha iyi diye sormak lazım diyorum.
Senin kafan biraz karışık arkadaşım.
1.Hd5770 260gtx'e yetişiyor.
2.Görüntü kalitesine dair tüm farklar hd5770 lehine. Shader model 5.0, dx11 aklıma gelenler.
3.Kullanılan malzemeler aynı, ekran kartlarının hammaddeleri değişmiyor arkadaşım. Teknolojinin gelişmişliği hariç aynı.
3.Uzun ömür yeni üründe olur.
4.Az güç tüketen/sessiz/fan sesi çıkartmayan/ısınmayan özelliklerini sıralıyorsun ama çok güç harcasa da sorun etmem diyorsun. Taksimle az önce ayırdığım tüm iyi özellikler hd5770 lehine gözüküyor;çünkü daha az güç tüketiyor ve tüm o özellikler birbiriyle alakalı. Güç tüketmeyen kart, ısınmaz.
5.Daha iyi olan karta haydaa diye hucum edeceksin tabi arkadaşım aynı fiyata daha iyi ürünse. Diğer tüm alışverişlerinde de böyle yapmıyor musun?
6.Aa ve af kalitesi ati kartlarda daha iyi, daha çok seçenek var. Önceden belki Nvidia'da transparan aa var diye içim gidiyordu itiraf ediyorum, ama bu kartlarda transparan aa da var. Kalitede böylece eşitken, Ati kartlarda daha yüksek filtreler mevcut.
bi insan "isterse V5 çıkartsınlar 128 bit karta 320-350 tl verilmez " dediğinde bu işten anlamayan biri bu yazıyı gördüğünde ne düşünür sizce.ben söyliyim 256 bit olan her kart 128 bit olan her karttan iyidir.peki durum böyle midir tabiki değildir. ha o zaman cümleleri yazarken daha dikkatli yazalım.128bit bu kartı sınırlamış 256 bit olsa çok daha iyi performans verirdi demek veya bu kartın performansı parasını haketmiyor demek başka şey "128 bit karta 320-350 tl verilmez" başka ve yanlış birşey.zamanındaki mb olayına çevirdiniz bu bit olayını da.adam ilk mesajında direk 128bitse yaramaz deyip kestirip atıyo yani saçmalıyo.performansı hakkında bi yorum yok direk bitine yorum yapıyor
Fermi buyuk ihtimalle ish dunyasi ici cikicak. Tabi oyun pazari da unutulmayacaq ama uzuntuyle soylemeliyim ki fiyati hic de uyqun olucaga benzemiyo. Ama bence teknolojiye yeni bir nefes getirecek
Can you speak Türkçe ?
şef, yazılarında türkçe krakterleri bilerek mi kullanmıyorsun ?
bence kullanmayı denemelisin.