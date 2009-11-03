PowerColor Radeon HD 5770 (V2) modelini duyurdu

Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, DirectX 11 destekli yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği PowerColor Radeon HD 5770 (V2), firmanın bir önceki Radeon HD 5770 modeline göre soğutucu yapısındaki farklılıkla dikkat çekmeyi başarıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan yeni modelde ayrıca 1GB GDDR5 bellek kullanılıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model aynı zamanda Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni model, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Ayrıca ATi Stream teknolojisiyle, çok amaçlı GPU yaklaşımı kapsamında kartın yüksek işlemci gücü uyumlu uygulamalarda hızlandırma için de kullanılabiliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 5770 (V2) için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.