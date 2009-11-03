Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor Radeon HD 5770 (V2) modelini duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,2b
1
54
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

PowerColor Radeon HD 5770 (V2) modelini duyurdu
Tam Boyutta Gör

Ekran kartı üretiminde AMD-ATi'nin önde gelen iş ortaklarından PowerColor, DirectX 11 destekli yeni bir modelini daha kullanıma sunuyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Juniper XT GPU'sunun güç verdiği PowerColor Radeon HD 5770 (V2), firmanın bir önceki Radeon HD 5770 modeline göre soğutucu yapısındaki farklılıkla dikkat çekmeyi başarıyor.

Çift slot tasarıma sahip olan yeni ekran kartı, 128-bit bellek veri yolu desteğine ve 800x paralel işlem birimine sahip. Grafik işlem ünitesi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan yeni modelde ayrıca 1GB GDDR5 bellek kullanılıyor. Destek veren anakartlarda Crossfire X kurulumuna olanak tanıyan yeni model aynı zamanda Eyefinity teknolojisini de destekliyor.

Unified Video Decoder 2.0 özelliği ile yüksek tanımlı videolar (1080p) için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma yapabilen yeni model, çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörleriyle geliyor. Ayrıca ATi Stream teknolojisiyle, çok amaçlı GPU yaklaşımı kapsamında kartın yüksek işlemci gücü uyumlu uygulamalarda hızlandırma için de kullanılabiliyor.

Önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen PowerColor Radeon HD 5770 (V2) için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 9 yıl
Boşta 18W Yük altında 108W tüketen/ 128Bit 1024MB GDDR5 Kullanan (GDDR3+256BIT = GDDR5+128BIT) Daha az ısınan ve PSU terfisi istemeyen bir ekran kartını neden çekemiyorsunuz anlamıyorum. 1967 Mustang 320 yapıyor ama maalesef dönmüyor araba kontrol yok. HD4870 hızlı bir çekirdek ama ısı/güç tüketimi gibi eksileri var. 5770 ise orta segmentte ki bu serinin üst segmenti 5970'dir. 5770 = 4830'dur... Karşılaştırma yapacaksanız 5970 le 4870x2'i falan kıyaslayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IgorStravinsky 9 yıl
Şu kartları değerlendirirken bir tek performansına bakmak ne kadar mantıklı acaba?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisina 10 yıl
yahu ben nvidia daha iyi demedim ki
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisina 10 yıl
benim kafama takılan bir konu. hadi 5770 ile gtx260 oyunlarda eşit performans veriyor diyelim. (ki ben gtx260 a yetişebileceğine inanmıyorum) bu iki kart arasında görüntü kalitesi açısından bi fark yok mu? kullanılan malzemeleri aynı kalitede mi? hangisi daha uzun ömürlü? hangisi daha sessiz, hangisi daha az güç tüketiyor? bozulduğunda hangisi sorununuzu çabucak hallediyor? vs.... yani bi kart oyunlarda 2-3 kare daha iyi oynatıyormuş, haydaaa hucüm o karta mantığıyla mı alışveriş edicez? kaldı ki her insanın değişik kriterleri vardır. mesela ben fanı ses çıkaran, çok ısınan kartı hiç sevmem, çok güç harcasa sorun etmem. ya da driver sorunu olan, sık sık hata raporu veren bi kart istemem. stabil ve sorunsuz çalışmalı.bir kaç kare yavaş da olsa. AA ve AF kalitesi iyi olmalı.

sonuçta şu kart kesinlikle daha iyidir demeden önce neye göre daha iyi diye sormak lazım diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 10 yıl

pisina

benim kafama takılan bir konu. hadi 5770 ile gtx260 oyunlarda eşit performans veriyor diyelim. (ki ben gtx260 a yetişebileceğine inanmıyorum) bu iki kart arasında görüntü kalitesi açısından bi fark yok mu? kullanılan malzemeleri aynı kalitede mi? hangisi daha uzun ömürlü? hangisi daha sessiz, hangisi daha az güç tüketiyor? bozulduğunda hangisi sorununuzu çabucak hallediyor? vs.... yani bi kart oyunlarda 2-3 kare daha iyi oynatıyormuş, haydaaa hucüm o karta mantığıyla mı alışveriş edicez? kaldı ki her insanın değişik kriterleri vardır. mesela ben fanı ses çıkaran, çok ısınan kartı hiç sevmem, çok güç harcasa sorun etmem. ya da driver sorunu olan, sık sık hata raporu veren bi kart istemem. stabil ve sorunsuz çalışmalı.bir kaç kare yavaş da olsa. AA ve AF kalitesi iyi olmalı.

sonuçta şu kart kesinlikle daha iyidir demeden önce neye göre daha iyi diye sormak lazım diyorum.

Senin kafan biraz karışık arkadaşım.
1.Hd5770 260gtx'e yetişiyor.
2.Görüntü kalitesine dair tüm farklar hd5770 lehine. Shader model 5.0, dx11 aklıma gelenler.
3.Kullanılan malzemeler aynı, ekran kartlarının hammaddeleri değişmiyor arkadaşım. Teknolojinin gelişmişliği hariç aynı.
3.Uzun ömür yeni üründe olur.
4.Az güç tüketen/sessiz/fan sesi çıkartmayan/ısınmayan özelliklerini sıralıyorsun ama çok güç harcasa da sorun etmem diyorsun. Taksimle az önce ayırdığım tüm iyi özellikler hd5770 lehine gözüküyor;çünkü daha az güç tüketiyor ve tüm o özellikler birbiriyle alakalı. Güç tüketmeyen kart, ısınmaz.
5.Daha iyi olan karta haydaa diye hucum edeceksin tabi arkadaşım aynı fiyata daha iyi ürünse. Diğer tüm alışverişlerinde de böyle yapmıyor musun?
6.Aa ve af kalitesi ati kartlarda daha iyi, daha çok seçenek var. Önceden belki Nvidia'da transparan aa var diye içim gidiyordu itiraf ediyorum, ama bu kartlarda transparan aa da var. Kalitede böylece eşitken, Ati kartlarda daha yüksek filtreler mevcut.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AMIGAMania 10 yıl
Tıpkı cep telefonu üreticilerinin ve compact fotoğraf makine üreticilerinin megapixel pompalaması gibi olmuş bu bit hikayesi. Cahillik başa bela....
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pisina 10 yıl
şu anda alınacak kartlar listesinde olmaması gereken bi kart.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sulo61gun 10 yıl
bazı arkadaşların anlamadığı bişey var
bi insan "isterse V5 çıkartsınlar 128 bit karta 320-350 tl verilmez " dediğinde bu işten anlamayan biri bu yazıyı gördüğünde ne düşünür sizce.ben söyliyim 256 bit olan her kart 128 bit olan her karttan iyidir.peki durum böyle midir tabiki değildir. ha o zaman cümleleri yazarken daha dikkatli yazalım.128bit bu kartı sınırlamış 256 bit olsa çok daha iyi performans verirdi demek veya bu kartın performansı parasını haketmiyor demek başka şey "128 bit karta 320-350 tl verilmez" başka ve yanlış birşey.zamanındaki mb olayına çevirdiniz bu bit olayını da.adam ilk mesajında direk 128bitse yaramaz deyip kestirip atıyo yani saçmalıyo.performansı hakkında bi yorum yok direk bitine yorum yapıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cengizhan72 10 yıl
Bunca tartışmadan sonra donanımhaner,bizleri bitler ve pireler hakkında aydınlatırlar umarım.:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Agent_777 10 yıl
Arkadashlar burda bi yanlish anlashilma var qaliba. Gidipte HD5770-i ilk cikishindaki HD4770-le qiyaslamayiniz lutfen. HD4770 mudhish bi kartdi ilk ciktiginda neden? Cunki HD4800 serisinde ilk 40 nm kartdi ve GPU-su gucluydu hatta OC-le kart ucuyodu. Crossfire-de en iyi f/p kartdi. Ama HD5770 sadece HD5800 serisinin zayiflatilmishi yani HD4770 gibi verebilecegi uzellik yok. Bence karti 35 nm yapsaydilar belki. ama ben sahsen derim ki bu karti alicagima gidip de HF5850 alirim.
Fermi buyuk ihtimalle ish dunyasi ici cikicak. Tabi oyun pazari da unutulmayacaq ama uzuntuyle soylemeliyim ki fiyati hic de uyqun olucaga benzemiyo. Ama bence teknolojiye yeni bir nefes getirecek
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kumandan 10 yıl

Agent_777

Arkadashlar burda bi yanlish anlashilma var qaliba. Gidipte HD5770-i ilk cikishindaki HD4770-le qiyaslamayiniz lutfen. HD4770 mudhish bi kartdi ilk ciktiginda neden? Cunki HD4800 serisinde ilk 40 nm kartdi ve GPU-su gucluydu hatta OC-le kart ucuyodu. Crossfire-de en iyi f/p kartdi. Ama HD5770 sadece HD5800 serisinin zayiflatilmishi yani HD4770 gibi verebilecegi uzellik yok. Bence karti 35 nm yapsaydilar belki. ama ben sahsen derim ki bu karti alicagima gidip de HF5850 alirim.

Fermi buyuk ihtimalle ish dunyasi ici cikicak. Tabi oyun pazari da unutulmayacaq ama uzuntuyle soylemeliyim ki fiyati hic de uyqun olucaga benzemiyo. Ama bence teknolojiye yeni bir nefes getirecek


Can you speak Türkçe ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tbederli 10 yıl

Agent_777

Arkadashlar burda bi yanlish anlashilma var qaliba. Gidipte HD5770-i ilk cikishindaki HD4770-le qiyaslamayiniz lutfen. HD4770 mudhish bi kartdi ilk ciktiginda neden? Cunki HD4800 serisinde ilk 40 nm kartdi ve GPU-su gucluydu hatta OC-le kart ucuyodu. Crossfire-de en iyi f/p kartdi. Ama HD5770 sadece HD5800 serisinin zayiflatilmishi yani HD4770 gibi verebilecegi uzellik yok. Bence karti 35 nm yapsaydilar belki. ama ben sahsen derim ki bu karti alicagima gidip de HF5850 alirim.

Fermi buyuk ihtimalle ish dunyasi ici cikicak. Tabi oyun pazari da unutulmayacaq ama uzuntuyle soylemeliyim ki fiyati hic de uyqun olucaga benzemiyo. Ama bence teknolojiye yeni bir nefes getirecek



şef, yazılarında türkçe krakterleri bilerek mi kullanmıyorsun ?
bence kullanmayı denemelisin.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
5770 de harbi çuvalladı ati. ama isteyerek yaptı tabiki beceremedi demiyoruz ama en az 4870 perf vermeliydi. d11 de geçmişmiş iyide 4870 dx11 kartı değilki sen normal skorara bak nasıl çakıyo 4870? insanlar boşunahayal kırıklığna uğramadı olmadı 5770 olmadıııı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Timeguard 10 yıl
hatanın en büyüğü sen 800 SHADER yapıyorsun madem remden kısma da barı yeni nesil olmasının bir anlamı olsun rakip olmayınca böle oldu iste orta seviye yalan oldu.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sendomi 10 yıl
piyasadaki kartlara ve performanslarına bakıp kartın fiyatının pahalı olduğunu söylemek bence yanlış yeni bir kart için normal ilk çıktığında zaten belli fiyatın altında olması beklenemez her defasında söylüyorum geçen sene 4850 350t^l'den piyasaya giriş yaptı ona pahalı dendimi o zaman pek hatırlamıyorum ama birkaç ay bekleyin fiyatı düşer diyeceğim ama fermiyi geçtim bu 40nm'deki sorunlardan dolayı fiyatının düşeceğini pek zannetmiyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cavador 10 yıl
bence kart pahalı dx10-11 arasında görsel bi fark yok , 9la 10 arasında varmı o bile mechul , 10dan 11e gecerken artık resmen sadece arasında perf. farkı olucak denildi ama 4890 a o.c. la dahi gecemiyor hani nerde kaldı bunun performansı yada f/p sı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sgnr 10 yıl
Neden verilmesin 128bit karta o para kart işini görüyorsa veri yolu genişliği çok önemli değil yolda şişme olmuyorsa.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19158 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
powercolor, gddr5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Football Manager 2010 Lansmanı Röportajı 10 yıl ZOTAC Mini PC MAG test masasında Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim