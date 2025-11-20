Giriş
    PowerColor, 2026’da GPU fiyat artışı konusunda uyardı

    PowerColor, GPU almak isteyenleri 2026’daki DRAM kaynaklı fiyat artışları öncesi uyardı. Stok kıtlığı ve AI veri merkezleri talebinin oyun GPU’larının fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor.

    PowerColor, 2026’da GPU fiyat artışı konusunda uyardı Tam Boyutta Gör
    AMD partneri PowerColor, GPU almak isteyen kullanıcıları 2026’daki olası fiyat artışları öncesinde harekete geçmeye çağırdı. Şirketin resmi subreddit sayfasında yapılan açıklamada, 2025 yıl sonu indirimlerinin yaklaştığı belirtilirken önümüzdeki yıl fiyatların artacağı uyarısı yapıldı. Bu açıklama, sektördeki birçok aktör tarafından yapılan benzer uyarılarla paralel bir tablo çiziyor.

    Ekran kartları için riskler artıyor

    Özellikle DRAM fiyatlarındaki artış GPU pazarındaki belirsizliği derinleştiriyor. DRAM fiyatları yüzde 171,8 artışla rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu bellek türü, GPU’lar başta olmak üzere akıllı telefonlar, PC’ler ve oyun konsollarında kritik bir bileşen olarak yer alıyor. Ancak Güney Koreli üreticiler Samsung ve SK Hynix, mevcut siparişlerin yalnızca yüzde 70’ini karşılayabiliyor.

    PowerColor gibi büyük AIB üreticileri bile DRAM tedarikinde sıkıntı yaşayabilir, bu da GPU’ların üretiminde gecikmelere ve beklenen gelirlerin azalmasına yol açabilir. Üreticiler ya spot piyasada yüksek fiyat riskini göze alacak ya da üretim hatlarını bekletmek zorunda kalacak. Ayrıca mevcut DRAM kıtlığı, piyasaya çıkan GPU’ların maliyetini artırarak ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

    DRAM stoklarının tamamı şu anda AI veri merkezi kurulumlarında kullanılıyor, bu da tüm piyasadaki mevcut bellek arzını tüketiyor. Korea Economic Daily’nin haberine göre, Nvidia, AMD ve diğer GPU üreticileri, orta ve üst segment oyun kartlarının üretimini azaltmayı değerlendiriyor. ASUS dahil olmak üzere Tayvanlı PC markaları da yakında piyasaya sürecekleri ürünlerinde bellek yapılandırmalarını azaltmanın yollarını araştırıyor. ASUS, DRAM fiyatlarının hızla yükselmesinden dolayı ürün portföyünde fiyat artışı olacağını ima etmiş durumda.

