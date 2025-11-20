PowerColor, 2026’da GPU fiyat artışı konusunda uyardı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör AMD partneri PowerColor, GPU almak isteyen kullanıcıları 2026’daki olası fiyat artışları öncesinde harekete geçmeye çağırdı. Şirketin resmi subreddit sayfasında yapılan açıklamada, 2025 yıl sonu indirimlerinin yaklaştığı belirtilirken önümüzdeki yıl fiyatların artacağı uyarısı yapıldı. Bu açıklama, sektördeki birçok aktör tarafından yapılan benzer uyarılarla paralel bir tablo çiziyor.

Ekran kartları için riskler artıyor

Özellikle DRAM fiyatlarındaki artış GPU pazarındaki belirsizliği derinleştiriyor. DRAM fiyatları yüzde 171,8 artışla rekor seviyelere ulaşmış durumda. Bu bellek türü, GPU’lar başta olmak üzere akıllı telefonlar, PC’ler ve oyun konsollarında kritik bir bileşen olarak yer alıyor. Ancak Güney Koreli üreticiler Samsung ve SK Hynix, mevcut siparişlerin yalnızca yüzde 70’ini karşılayabiliyor.

PowerColor gibi büyük AIB üreticileri bile DRAM tedarikinde sıkıntı yaşayabilir, bu da GPU’ların üretiminde gecikmelere ve beklenen gelirlerin azalmasına yol açabilir. Üreticiler ya spot piyasada yüksek fiyat riskini göze alacak ya da üretim hatlarını bekletmek zorunda kalacak. Ayrıca mevcut DRAM kıtlığı, piyasaya çıkan GPU’ların maliyetini artırarak ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileyecek.

DRAM stoklarının tamamı şu anda AI veri merkezi kurulumlarında kullanılıyor, bu da tüm piyasadaki mevcut bellek arzını tüketiyor. Korea Economic Daily’nin haberine göre, Nvidia, AMD ve diğer GPU üreticileri, orta ve üst segment oyun kartlarının üretimini azaltmayı değerlendiriyor. ASUS dahil olmak üzere Tayvanlı PC markaları da yakında piyasaya sürecekleri ürünlerinde bellek yapılandırmalarını azaltmanın yollarını araştırıyor. ASUS, DRAM fiyatlarının hızla yükselmesinden dolayı ürün portföyünde fiyat artışı olacağını ima etmiş durumda.

