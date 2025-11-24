Giriş
    AMD ekran kartlarına zam geliyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak

    AMD, artan maliyetler nedeniyle GPU ürünlerinde en az yüzde 10 fiyat artışı yapacak. ASUS, Gigabyte ve PowerColor gibi partnerlerin bilgilendirildiği belirtiliyor.

    AMD ekran kartlarına zam geliyor: Fiyatlar yüzde 10 artacak Tam Boyutta Gör

    AMD, ekran kartı fiyatlarını en az yüzde 10 artıracağını iş ortaklarına bildirdi. Artışın, özellikle DRAM fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle tüm ürün yelpazesini kapsadığı belirtiliyor. Aktarılanlara göre ASUS, Gigabyte ve PowerColor gibi büyük iş ortakları bu gelişmeden haberdar edildi.

    Fiyat artışı kapıda

    Bir süre önce Nvidia ve AMD’nin, yükselen DRAM maliyetleri nedeniyle özellikle tüketici odaklı GPU modellerinde fiyat artışı planladığı gündeme gelmişti. Günümüzde Nvidia, AMD ve Intel, tüketici sınıfı ekran kartlarında GDDR bellekler kullanıyor. Nvidia, en yeni GDDR7 teknolojisinden faydalanırken, AMD ve Intel GDDR6 çözümlerini tercih ediyor. GDDR6, GDDR7 kadar performanslı olmasa da maliyet açısından avantaj sağlayarak daha yüksek VRAM kapasitelerini uygun fiyatla sunmayı mümkün kılıyor.

    Ancak DRAM arzındaki sıkışıklık, özellikle yapay zeka alanındaki yüksek talep nedeniyle ciddi bir tıkanıklık yaratıyor. Ayrıca bellek üreticilerinin yeni üretim hatları açmak yerine üretimi azaltması, fiyat baskısını daha da artırıyor. Önceki raporlar, DRAM fiyatlarının yıllık yüzde 172 artış gösterdiğini ve bu temel bileşenin maliyetlerini rekor seviyeye taşıdığını ortaya koymuştu. DRAM, GPU, akıllı telefon, PC ve konsol gibi cihazlar için kritik öneme sahip.

    UDN’nin raporuna göre, ASUS, Gigabyte ve PowerColor başta olmak üzere AMD’nin büyük tedarikçileri ve partnerleri fiyat artışından bilgilendirildi. Önümüzdeki haftalarda bu markaların ekran kartlarında fiyatların yükselmesi bekleniyor.

