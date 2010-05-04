PQI'den taşınabilir sabit disk: H551

Depolama çözümleri üreticisi PQI (Power Quotient International) yeni taşınabilir sabit disklerini duyurdu. PQI H551 adıyla üretilecek olan sabit diskler, mavi ve gri renklere sahip olacak. USB 2.0 ve USB 1.1 arabirimlerini destekleyen taşınabilir sabit diskler 119mm x 80mm x 13.2mm ölçülerine sahip. PQI'nin yeni sabit disklerinde TurboHDD USB ve Ur-Smart mobile management yazılımlarını ön yüklemeli olarak sunacağı belirtild.

PQI'nin 320 GB, 500 GB ve 640 GB kapasitlerle üreteceği H551 serisi sabit disklerin fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor