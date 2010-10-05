Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme

Teknoloji hızla gelişmeye ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Pulse Smartpen hiç umulmayan bir şeyin günlük hayatta sıkça kullandığımız tükenmez kalemlerin bilgisayar ile bir araya getirilmiş hali.

Alüminyum gövdesi ve ekranıyla standart dışı bir ürün olduğunu belli ediyor olsa da Pulse Smartpen'i kullanmaya başladığınızda not alma alışkanlıklarınızı değiştirebilecek nitelikte bir cihaz olduğunu hemen anlayacaksınız.