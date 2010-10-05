Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme

Genel Yayın Yönetmeni
Teknoloji hızla gelişmeye ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Pulse Smartpen hiç umulmayan bir şeyin günlük hayatta sıkça kullandığımız tükenmez kalemlerin bilgisayar ile bir araya getirilmiş hali.
Alüminyum gövdesi ve ekranıyla standart dışı bir ürün olduğunu belli ediyor olsa da Pulse Smartpen'i kullanmaya başladığınızda not alma alışkanlıklarınızı değiştirebilecek nitelikte bir cihaz olduğunu hemen anlayacaksınız.
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ürün bu söylediğini yapıyor :) aslına bakarsan ürün geliştirilebilir açk bir platform bu sebeple her geçen gün yeni süprizler ile karşınıza çıkabilir. bu ürüne istanbul içinde sahip olmak isteyen var ise özel mesaj atsınlar süprizlere şimdiden hazır olmak gerek :)
Güzel kalemmiş. Defter fiyatlarından çok beni defterin deforme olması endişelendirir.
bakalım hayretle izliyoruz