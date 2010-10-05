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Pulse Smartpen bir kalemden çok daha fazlası video inceleme

8 yıl
93,2b
1
Zamazingo
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Teknoloji hızla gelişmeye ve alışkanlıklarımızı değiştirmeye devam ediyor. Pulse Smartpen hiç umulmayan bir şeyin günlük hayatta sıkça kullandığımız tükenmez kalemlerin bilgisayar ile bir araya getirilmiş hali.

Alüminyum gövdesi ve ekranıyla standart dışı bir ürün olduğunu belli ediyor olsa da Pulse Smartpen'i kullanmaya başladığınızda not alma alışkanlıklarınızı değiştirebilecek nitelikte bir cihaz olduğunu hemen anlayacaksınız.


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1 Avatar
DH Misafiri 5 yıl
bu kalem üniversitelerde yasak arkadaşlar!kullanırsanız disiplin soruşturmasına tabi tutulursunuz.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba, Ürün Myscript yazılımı ile el yazısını word ortamına aktarabiliyor. Detaylı bilgi için www.smartpenturkiye.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
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GiderBorusu 7 yıl
Bu kalem çizim için kullanılabilir mi?Renklendirme konusunda bilgisayara aktarmak istiyorum.Renkle doldur aracıyla kullanıldığında sorun yaşanır mı?
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ONALTIKIRKALTI 8 yıl
Çok güzel, güzel olmasına da... ben bu kadar yüksek teknoloji barındıran bir şeyle bir yerlere bir şeyler yazınca, yazdıklarımı word belgesi gibi klavyeyle yazılmış hale çevirebilmesini de isterdim. el yazısı tanıma işlemi olmayınca hiçbir işe yaramaz bence... kuru kuru kaydettiğin şeyleri ekrana taşımasının dışında bir işlevi yok, zaten bilgisayara gelen dosya aynen senin yazdığın kağıdın kopyası, e madem öyle yaz yaz sonra çek fotoğrafını koy bilgisayara, ses kaydından başka ne özelliği kaldı? kesinlikle böyle bir alette olması gereken el yazısı tanıma özelliği bulunmadığı için almayı düşünmem...
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satokk 7 yıl
onaltıkırkaltı

ürün bu söylediğini yapıyor :) aslına bakarsan ürün geliştirilebilir açk bir platform bu sebeple her geçen gün yeni süprizler ile karşınıza çıkabilir. bu ürüne istanbul içinde sahip olmak isteyen var ise özel mesaj atsınlar süprizlere şimdiden hazır olmak gerek :)
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kubiilay 8 yıl
çok güzel bir kalemmiş :) İnceleme için teşekkürler
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cigocin 8 yıl
selam kalem bende var ama pc ye bağlıyorum starting diyor sonra ünlem,priz,elektrik işareti çıkıyor hiç bişr şekilde çalışmıyor napmam gerekiyor bilen varmıdır bi el atalım şu aleti sarj aletinden çıkarınca power tutşna basınca hiç bir tepki vermiyor alet
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MDCIFTCI 8 yıl
bastan sonra hepsini okudum polklinikte acayip işime yarar diye dusunuyorum
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kelimeyounu 8 yıl
Bizim gibi her öğrenciye gerekli, üstün teknoloji ürünü .. :)
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JoeyBane 8 yıl
STVxVTS

Bizim gibi her öğrenciye gerekli, üstün teknoloji ürünü .. :)



Güzel kalemmiş. Defter fiyatlarından çok beni defterin deforme olması endişelendirir.
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Hobo. 8 yıl
Kızılötesi kamerası, birde normal camera olarak kullanılabilseymiş işte o zaman tadından yenmez bi ürün olurdu.


(çok mu şey istedim?)
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DeTaXs 8 yıl
çok güzel bir kalem acaba ne kadar mesafeden sağlıklı kayıt yapılabilir ve dışarıdaki gürültüler kaydı ne derecede etkiler
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smmugler 8 yıl
tek kelime ile harika fiyatı çok fazla bi de derslerde zor olur ne de olsa laklakı seven bir milletiz elbet yanımızdaki ile muhabbetimiz olur :D
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Furkán 8 yıl
Vay be ne kalemmiş..
Gerçekten çok hoşuma gitti..
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theboy32 8 yıl
daha neler çıkar
bakalım hayretle izliyoruz
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Adam Lallana 8 yıl
Gerçekten mükemmel bir kalem.
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DH Misafiri 8 yıl
sadece yazı degil grafik yada animasyondada işe yarar
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MARGENPRICE 8 yıl
Kalemi satın aldım meraklar içerisinde bekliyorum bakalım nasıl. Üniverstede hoca lak lak konuşuyor yakalamak çok güç oluyor. Eğer işe yararsa hiç uğraşmam fotokopiyle falan alırım kendi defterini. Yeterki notlarımı yükseltmeme katkı sağlasın heheh :P
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