QuickTime 7.6.6 güncellemesi yayınlandı

Apple, QuickTime 7.6.6 güncellemesini yayınlandı. Apple, Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ve Mac OS X Leopard kullanıcıların bir süredir yaşadığı problemleri ortadan kaldıran QuickTime güncellemesini yayınladı. Yayınlanan güncelleme ile h.263 içeriklerinin oynatılmasındaki bazı sorunların ve 16 adet güvelik açığının kapatıldığı belirtildi. Mac OS X kullanıcıları için de verilen bilgiye göre Mac OS X 10.6.3 güncellemesi dahilinde QuickTime 7.6.6 güncellemesi verildi. Yani bu güncellemeyi yapan kullanıcıların QuickTİme 7.6.6 güncellemesi otomatik olarka gerçekleştirilmiş oluyor. QuickTime 7.6.6 güncellemesini Windows kullanıcıları buradan indirebilirler. Mac OS X Leopard kullanıcıları ise güncellemeye buradan ulaşabilir.

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