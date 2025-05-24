Nvidia, RTX 5060 serisindeki siyah ekran sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

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Tam Boyutta Gör Nvidia’nın RTX 5060 ekran kartı serisinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Şirketin açıklamasına göre, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarında yeniden başlatma sırasında siyah ekran gelmesi, belirli anakartlarla (eski modellerde) uyumluluk sorunundan kaynaklanıyor.

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Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorunu çözüm önerileri

Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorununun eski anakartlarla yaşandığını ve sorunu gidermek için ekran kartının yazılımının güncellemesi gerektiğini söylüyor. Nvidia, kullanıcıların sorunu yaşamamak için aşağıdaki adımlardan birini yapmasını öneriyor:

Sisteminizi başlatmadan önce tamamen gücü kesin

Anakartınızın BIOS’unu en son sürüme güncelleyin

UEFI önyükleme modunda olduğunuzdan, Legacy/CSM modunda olmadığınızdan emin olun

Alternatif bir grafik kaynağı (ikincil kart veya dahili kart) kullanarak önyükleme yapın

Nvidia, Legacy/CSM önyükleme modunda sorun yaşayan ve anakartı UEFI önyükleme modunu desteklemeyen kişilere gerekli VBIOS güncellemesi için ekran kartı üreticisinin destek ekibiyle iletişime geçmelerini öneriyor. RTX 5060 ekran kartı için gerekli düzeltmeleri içeren en son yazılımı yüklemenin en kolay yolu; NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool’u indirmek.

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Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorunu için güncelleme yayınlandı

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