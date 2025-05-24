Nvidia, RTX 5060 serisindeki siyah ekran sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorunu çözüm önerileri
Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorununun eski anakartlarla yaşandığını ve sorunu gidermek için ekran kartının yazılımının güncellemesi gerektiğini söylüyor. Nvidia, kullanıcıların sorunu yaşamamak için aşağıdaki adımlardan birini yapmasını öneriyor:
- Sisteminizi başlatmadan önce tamamen gücü kesin
- Anakartınızın BIOS’unu en son sürüme güncelleyin
- UEFI önyükleme modunda olduğunuzdan, Legacy/CSM modunda olmadığınızdan emin olun
- Alternatif bir grafik kaynağı (ikincil kart veya dahili kart) kullanarak önyükleme yapın
Nvidia, Legacy/CSM önyükleme modunda sorun yaşayan ve anakartı UEFI önyükleme modunu desteklemeyen kişilere gerekli VBIOS güncellemesi için ekran kartı üreticisinin destek ekibiyle iletişime geçmelerini öneriyor. RTX 5060 ekran kartı için gerekli düzeltmeleri içeren en son yazılımı yüklemenin en kolay yolu; NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool’u indirmek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir
Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...
Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük