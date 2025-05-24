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    Nvidia, RTX 5060 serisindeki siyah ekran sorununu gideren güncellemeyi yayınladı

    Nvidia, bazı RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartı kullanıcılarının yaşadığı siyah ekran sorununun neden kaynaklandığına ilişkin açıklamada bulundu ve yazılım güncelleme aracını sundu.

    Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorunu çözümü Tam Boyutta Gör
    Nvidia’nın RTX 5060 ekran kartı serisinde yeni bir sorun ortaya çıktı. Şirketin açıklamasına göre, RTX 5060 ve RTX 5060 Ti ekran kartlarında yeniden başlatma sırasında siyah ekran gelmesi, belirli anakartlarla (eski modellerde) uyumluluk sorunundan kaynaklanıyor.

    Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorunu çözüm önerileri

    Nvidia RTX 5060 siyah ekran sorununun eski anakartlarla yaşandığını ve sorunu gidermek için ekran kartının yazılımının güncellemesi gerektiğini söylüyor. Nvidia, kullanıcıların sorunu yaşamamak için aşağıdaki adımlardan birini yapmasını öneriyor:

    • Sisteminizi başlatmadan önce tamamen gücü kesin
    • Anakartınızın BIOS’unu en son sürüme güncelleyin
    • UEFI önyükleme modunda olduğunuzdan, Legacy/CSM modunda olmadığınızdan emin olun
    • Alternatif bir grafik kaynağı (ikincil kart veya dahili kart) kullanarak önyükleme yapın

    Nvidia, Legacy/CSM önyükleme modunda sorun yaşayan ve anakartı UEFI önyükleme modunu desteklemeyen kişilere gerekli VBIOS güncellemesi için ekran kartı üreticisinin destek ekibiyle iletişime geçmelerini öneriyor. RTX 5060 ekran kartı için gerekli düzeltmeleri içeren en son yazılımı yüklemenin en kolay yolu; NVIDIA GPU UEFI Firmware Update Tool’u indirmek.

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    gun 1 gün önce

    Yol eğlencesi için süper çocuklar iyi eğlenir

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    Barış Manço 1 gün önce

    Belki işe yarar uzun yol için ama klasik müzik filan...

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    turkelvis 3 gün önce

    Klasik müzik çalıyormuş, Angaranın bağlarını isterük

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