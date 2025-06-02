Galaxy S25 serisine performans güncellemesi (Mayıs 2025)

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy S25 için Mayıs 2025 güvenlik yamasını yayınladıktan sonra büyük boyutlu yeni bir yazılım yayınladı. Yeni bir güvenlik yaması olduğunu düşünebilirsiniz ancak öyle değil. Güncelleme, birkaç hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor.

Samsung One UI 8.0 yakında geliyor: İşte beklenen yenilikler 1 gün önce eklendi

Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra cihazlara gönderilen yeni güncelleme, Mayıs 2025 güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, Galaxy S25 için S921BXXU4BYE7, Galaxy S25 Plus için S926BXXU4BYE7, Galaxy S25 Ultra için S928BXXU4BYE7 sürüm numarasına sahip. Samsung, güncellemenin hata düzeltmeleri, iyileştirilmiş cihaz kararlılığı, yeni ve iyileştirilmiş özellikler ve performans iyileştirmeleri getirdiğini söylüyor. Ancak, güncelleme notunda detay belirtilmiyor.

Galaxy S25 serisi telefonunuz varsa (S25 Edge hariç) ve Avrupa'da yaşıyorsanız, güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için; Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle menüsüne gidin. Güncelleme tamamen indirildikten sonra yükleme işlemini başlatmak için “Şimdi Yükle” düğmesine dokunun. Telefon birkaç dakika sonra yeniden başlayacaktır.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: