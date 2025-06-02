Galaxy S25 serisine performans güncellemesi (Mayıs 2025)

Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra cihazlara gönderilen yeni güncelleme, Mayıs 2025 güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, Galaxy S25 için S921BXXU4BYE7, Galaxy S25 Plus için S926BXXU4BYE7, Galaxy S25 Ultra için S928BXXU4BYE7 sürüm numarasına sahip. Samsung, güncellemenin hata düzeltmeleri, iyileştirilmiş cihaz kararlılığı, yeni ve iyileştirilmiş özellikler ve performans iyileştirmeleri getirdiğini söylüyor. Ancak, güncelleme notunda detay belirtilmiyor.
Galaxy S25 serisi telefonunuz varsa (S25 Edge hariç) ve Avrupa'da yaşıyorsanız, güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için; Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle menüsüne gidin. Güncelleme tamamen indirildikten sonra yükleme işlemini başlatmak için “Şimdi Yükle” düğmesine dokunun. Telefon birkaç dakika sonra yeniden başlayacaktır.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz
Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!