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    Anlık Bildirim

    Galaxy S25 serisine performans güncellemesi (Mayıs 2025)

    Samsung, Galaxy S25 serisi için One UI 8 betayı sürdürürken, One UI 7'de kalanlar için güncellemeler yayınlıyor. Mayıs 2025 güncellemesinden sonra cihazın performansını artıracak güncelleme geldi.

    samsung galaxy s25 büyük güncelleme mayıs 2025 Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S25 için Mayıs 2025 güvenlik yamasını yayınladıktan sonra büyük boyutlu yeni bir yazılım yayınladı. Yeni bir güvenlik yaması olduğunu düşünebilirsiniz ancak öyle değil. Güncelleme, birkaç hata düzeltmesi ve performans iyileştirmesi getiriyor.

    Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra cihazlara gönderilen yeni güncelleme, Mayıs 2025 güvenlik yamasını içeriyor. Güncelleme, Galaxy S25 için S921BXXU4BYE7, Galaxy S25 Plus için S926BXXU4BYE7, Galaxy S25 Ultra için S928BXXU4BYE7 sürüm numarasına sahip. Samsung, güncellemenin hata düzeltmeleri, iyileştirilmiş cihaz kararlılığı, yeni ve iyileştirilmiş özellikler ve performans iyileştirmeleri getirdiğini söylüyor. Ancak, güncelleme notunda detay belirtilmiyor.

    Galaxy S25 serisi telefonunuz varsa (S25 Edge hariç) ve Avrupa'da yaşıyorsanız, güncelleme gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Bunu yapmak için; Ayarlar - Yazılım güncellemesi - İndir ve Yükle menüsüne gidin. Güncelleme tamamen indirildikten sonra yükleme işlemini başlatmak için “Şimdi Yükle” düğmesine dokunun. Telefon birkaç dakika sonra yeniden başlayacaktır.

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    Mikro otomobil Türkiye'de satışa sunuluyor

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    300k lik araba 1m e satilacak. Kimse almaz

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    turkelvis 4 gün önce

    Kapısı bildiğin normal araçların motor kaputu olarak bilinen yerden yani önden açılıyor!

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