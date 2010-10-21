Raidsonic'ten USB 3.0 destekli iki yeni disk kutusu

Komponent üreticisi RaidSonic, USB 3.0 destekli yeni disk kutularını duyurdu. IB-230StU3-G ve IB-223StU3+Wh/B model isimlerine sahip olan disk kutuları 2.5-inç boyutunda olan, SATA-II diskler ve SSD sürücüleriyle kullanılabiliyorlar. Modeline göre Alüminyum veya Polikarbon gövdeye sahip olan, 9.5mm kalınlığındaki yeni disk kutuları, SuperSpeed USB olarak bilinen USB 3.0 teknolojisi ile kullanıcılarına yüksek veri transferi hızı vaad ediyorlar. Kutuların sunduğu yüksek hızdan faydalanabilmek için USB 3.0 uyumlu bir anakarta veya dizüstü bilgisayara ihtiyaç duyulurken, teknolojinin geriye dönük olarak USB 2.0 ile de uyumlu olduğunu ancak vaad edilen yüksek süratin sadece USB 3.0 ile elde edilebileceğini hatırlatmakta fayda görüyoruz.

Raidsonic yeni disk kutularına göre modeline göre 23.90 ve 26.90 Avro seviyesindeki yurt dışı satış fiyatlarıyla kullanıma sunuyor.