Kim Nerede? 661 Nükleer füzyon reaktörü tam 22 dakika çalışarak tarihi bir rekora imza attı 629 Araç muayene istasyonları özelleştirme ihalesi için dünya devi teklif verdi! 364 Uygun fiyatlı iPhone 16E tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Performans Rakipsiz ama Gerisi Yok | Redmagic 10 Pro İnceleme

    Redmagic 10 Pro oyun severler için tasarlanmış bir akıllı telefon. Bu telefon Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş.                                                                            

    Redmagic 10 Pro oyun severler için tasarlanmış bir akıllı telefon. Bu telefon Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş. Redmagic 10 Pro 144Hz yenileme hızına sahip bir Amoled ekran sunuyor. İlgili telefon 7050mAh kapasiteli bataryası kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ürün 100W hızlı şarj desteği ve 80W kutu içeriğinden çıkan adaptörü ile kısa sürede şarj olabiliyor.

    Telefonun tasarımı düz ve kamera çıkıntısı bulunmuyor. Arka panelde bir X ve Redmagic logosu yer alıyor. Ayrıca RGB fan ile geliyor. Redmagic 10 Pro'nun soğutma sistemi çift katmanlı grafen ve yenilikçi sıvı metal teknolojisi ile cihazın ısısını etkili bir şekilde kontrol ediyor. Redmagic 10 Pro, oyun severler için yüksek performansıyla öne çıkıyor. 

    - 6.85" BOE Q9+ FHD+ Amoled 144Hz 2000nit tam ekran
    - Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlem platformu
    - 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 Pro depolama
    - 50MP OV50E OIS ana + 50MP OV50E geniş + 2MP OV02F makro
    - 16MP OV16E1Q 2.Nesil ekran altı UDC ön kamera
    - 7050mAh batarya / 100W kablolu şarj, 80W adaptör
    - Type-C USB 3.2 DP, 3.5mm jak, simetrik çift hoparlör
    - Çift SIM 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, L1+L5 GPS
    - Dokunmatik tetikler ve işlev atanabilir slider tuş
    - Android 15 tabanlı Redmagic OS işletim sistemi
    - Üç yıl güvenlik ve bir sürüm Android güncellemesi
    - Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma
    - Aktif fanlı sıvı metal hava soğutma
    - RGB aydınlatma fan, logo, işaret
    - Metal iskelet, cam transparan arka kapak
    - Ürün ağırlığı 229g, kalınlık 8.9mm

    00:00 - Giriş 
    00:21 - Tasarım
    02:58 - Ekran
    06:21 - Performans
    10:47 - Kamera
    14:36 - Batarya
    16:52 - Ses
    18:24 - Yazılım
    19:36 - Güvenlik
    20:11 - Bağlantı
    21:01 - Ek Detaylar
    21:46 - Değerlendirme

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum