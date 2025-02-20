Performans Rakipsiz ama Gerisi Yok | Redmagic 10 Pro İnceleme

Redmagic 10 Pro oyun severler için tasarlanmış bir akıllı telefon. Bu telefon Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş.

Redmagic 10 Pro oyun severler için tasarlanmış bir akıllı telefon. Bu telefon Snapdragon 8 Elite işlemci ile güçlendirilmiş. Redmagic 10 Pro 144Hz yenileme hızına sahip bir Amoled ekran sunuyor. İlgili telefon 7050mAh kapasiteli bataryası kapasitesi ile dikkat çekiyor. Ürün 100W hızlı şarj desteği ve 80W kutu içeriğinden çıkan adaptörü ile kısa sürede şarj olabiliyor.

Telefonun tasarımı düz ve kamera çıkıntısı bulunmuyor. Arka panelde bir X ve Redmagic logosu yer alıyor. Ayrıca RGB fan ile geliyor. Redmagic 10 Pro'nun soğutma sistemi çift katmanlı grafen ve yenilikçi sıvı metal teknolojisi ile cihazın ısısını etkili bir şekilde kontrol ediyor. Redmagic 10 Pro, oyun severler için yüksek performansıyla öne çıkıyor.

- 6.85" BOE Q9+ FHD+ Amoled 144Hz 2000nit tam ekran

- Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlem platformu

- 12GB LPDDR5X RAM / 256GB UFS 4.1 Pro depolama

- 50MP OV50E OIS ana + 50MP OV50E geniş + 2MP OV02F makro

- 16MP OV16E1Q 2.Nesil ekran altı UDC ön kamera

- 7050mAh batarya / 100W kablolu şarj, 80W adaptör

- Type-C USB 3.2 DP, 3.5mm jak, simetrik çift hoparlör

- Çift SIM 5G, Wi-Fi6, BT5.4, NFC, L1+L5 GPS

- Dokunmatik tetikler ve işlev atanabilir slider tuş

- Android 15 tabanlı Redmagic OS işletim sistemi

- Üç yıl güvenlik ve bir sürüm Android güncellemesi

- Ekran içi parmak izi okuyucu, yüz tanıma

- Aktif fanlı sıvı metal hava soğutma

- RGB aydınlatma fan, logo, işaret

- Metal iskelet, cam transparan arka kapak

- Ürün ağırlığı 229g, kalınlık 8.9mm

00:00 - Giriş

00:21 - Tasarım

02:58 - Ekran

06:21 - Performans

10:47 - Kamera

14:36 - Batarya

16:52 - Ses

18:24 - Yazılım

19:36 - Güvenlik

20:11 - Bağlantı

21:01 - Ek Detaylar

21:46 - Değerlendirme