Kim Nerede? 260 Yeni nesil Renault Clio sonunda geliyor: Tanıtım tarihi açıklandı 251 Dengeler değişti: Akıllı saatlerin lideri artık Apple değil 142 iPhone 17 serisinin muhtemel fiyatları ortaya çıktı
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Teknik Olarak En İyi Katlanabilir Telefon | Oppo Find N5 İnceleme

    Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni ve üst düzey modellerden biri olarak öne çıkıyor.                                             

    Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni modellerden biri olarak öne çıkıyor. Telefon yalnızca 8,93 mm kalınlığı ve açıldığında 4,21 mm ölçüsüne ulaşan kalınlığı beraberinde 229 g ağırlığa sahip olmasıyla öne çıkıyor.

    Find N5, menteşe sistemi ve IPX9 sertifikalarıyla dayanıklılığı artırılmış. İçte 8,12 inç QXGA+ AMOLED bulunurken dış kısımda 6,62 inç AMOLED ekran yer alıyor. Her ikisi de 120 Hz yenileme hızına ve 2000 nit üstü parlaklığa ulaşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alan model 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla geliyor. 5600 mAh silikon karbon bataryası 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj destekliyor. 

    Kamera tarafında Hasselblad iş birliği yer alan ürün 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP geniş açı barındırıyor. Oppo Find N5, uzun güncelleme desteği ince ve sağlam tasarımı yüksek batarya kapasitesi yanında parlak ekranıyla rakiplerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

    00:00 - Giriş
    00:22 - Tasarım
    02:05 - Ekran
    04:08 - Performans
    05:28 - Kamera
    07:41 - Batarya
    09:20 - Ses
    09:41 - Yazılım
    10:32 - Güvenlik
    10:49 - Bağlantı
    11:52 - Değerlendirme
    12:47 - Kapanış

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum