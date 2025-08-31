Teknik Olarak En İyi Katlanabilir Telefon | Oppo Find N5 İnceleme

Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni modellerden biri olarak öne çıkıyor. Telefon yalnızca 8,93 mm kalınlığı ve açıldığında 4,21 mm ölçüsüne ulaşan kalınlığı beraberinde 229 g ağırlığa sahip olmasıyla öne çıkıyor.
Find N5, menteşe sistemi ve IPX9 sertifikalarıyla dayanıklılığı artırılmış. İçte 8,12 inç QXGA+ AMOLED bulunurken dış kısımda 6,62 inç AMOLED ekran yer alıyor. Her ikisi de 120 Hz yenileme hızına ve 2000 nit üstü parlaklığa ulaşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alan model 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla geliyor. 5600 mAh silikon karbon bataryası 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj destekliyor.
Kamera tarafında Hasselblad iş birliği yer alan ürün 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP geniş açı barındırıyor. Oppo Find N5, uzun güncelleme desteği ince ve sağlam tasarımı yüksek batarya kapasitesi yanında parlak ekranıyla rakiplerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.
00:00 - Giriş
00:22 - Tasarım
02:05 - Ekran
04:08 - Performans
05:28 - Kamera
07:41 - Batarya
09:20 - Ses
09:41 - Yazılım
10:32 - Güvenlik
10:49 - Bağlantı
11:52 - Değerlendirme
12:47 - Kapanış