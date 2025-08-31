Teknik Olarak En İyi Katlanabilir Telefon | Oppo Find N5 İnceleme

Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni ve üst düzey modellerden biri olarak öne çıkıyor.

Oppo Find N5, katlanabilir telefon pazarında dikkat çeken en yeni modellerden biri olarak öne çıkıyor. Telefon yalnızca 8,93 mm kalınlığı ve açıldığında 4,21 mm ölçüsüne ulaşan kalınlığı beraberinde 229 g ağırlığa sahip olmasıyla öne çıkıyor.

Find N5, menteşe sistemi ve IPX9 sertifikalarıyla dayanıklılığı artırılmış. İçte 8,12 inç QXGA+ AMOLED bulunurken dış kısımda 6,62 inç AMOLED ekran yer alıyor. Her ikisi de 120 Hz yenileme hızına ve 2000 nit üstü parlaklığa ulaşıyor. Gücünü Qualcomm Snapdragon 8 Elite işlemciden alan model 16 GB RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama alanıyla geliyor. 5600 mAh silikon karbon bataryası 80 W kablolu, 50 W kablosuz şarj destekliyor.

Kamera tarafında Hasselblad iş birliği yer alan ürün 50 MP ana kamera, 50 MP periskop telefoto ve 8 MP geniş açı barındırıyor. Oppo Find N5, uzun güncelleme desteği ince ve sağlam tasarımı yüksek batarya kapasitesi yanında parlak ekranıyla rakiplerine güçlü bir alternatif olarak öne çıkıyor.

00:00 - Giriş

00:22 - Tasarım

02:05 - Ekran

04:08 - Performans

05:28 - Kamera

07:41 - Batarya

09:20 - Ses

09:41 - Yazılım

10:32 - Güvenlik

10:49 - Bağlantı

11:52 - Değerlendirme

12:47 - Kapanış