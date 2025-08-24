Geriye Dönüş #3 HTC One M7

HTC One M7, 2013 yılında piyasaya çıkan ve Android dünyasında büyük ses getiren bir amiral gemisi telefondu. Alüminyum yekpare gövdesiyle rakiplerinden ayrılıyordu.

HTC One M7, 2013 yılında piyasaya çıkan ve Android dünyasında büyük ses getiren bir amiral gemisi telefondu. Alüminyum yekpare gövdesiyle rakiplerinden ayrılıyordu. Telefon 4.7" FHD Super LCD3 ekranı yüksek piksel yoğunluğu ve renk doğruluğu sayesinde dönemin en iyi ekranlarından biri olarak gösterilebilir.

Qualcomm Snapdragon 600 işlemci barındıran telefon 2 GB RAM ve 32/64 GB depolama seçenekleriyle geliyordu. Ancak microSD kart desteği bulunmuyordu. Kamera tarafında UltraPixel teknolojisiyle donatılmış 4MP arka kamera ve 2.1MP ön kamera yer alıyordu.

En çok öne çıkan özelliklerinden biri BoomSound stereo hoparlörleriydi. Ön yüze konumlandırılmış bu hoparlör kurulumu yüksek kalite sunuyordu. Android 4.1 Jelly Bean ve HTC Sense 5 arayüzüyle geliyordu. BlinkFeed özelliğiyle haberleri ve sosyal medya akışını ana ekrana taşıması da dikkat çekiciydi. HTC One M7 tasarım, ekran ve ses deneyimiyle döneminin ikonik ürünlerinden biri oldu.

00:00 - Giriş

03:19 - Tasarım

06:01 - Ekran

07:32 - Performans

09:41 - Yazılım

10:59 - Kamera

13:05 - Ses

14:14 - Bağlantı

16:47 - Batarya

18:02 - Ek Detay

19:01 - Kapanış