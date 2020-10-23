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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu

    ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Koronavirüs tedavisinde daha önce sadece acil durumlar için kullanılan remdesivir adlı ilacı onayladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu
    Tam Boyutta Gör

    ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Gilead Sciences Inc. tarafından üretilen antiviral ilaç Veklury’nin (remdesivir) Kovid-19 hastalığının tedavisinde kullanılmasına yönelik onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump’a da uygulanan remdesivir, bu kapsamda FDA onayı alan ilk ilaç oldu.

    ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nce yürütülen bir çalışmada, ilacın iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine söz konusu onayın verildiği belirtiliyor. Onay kapsamında bir açıklama yayınlayan FDA, “Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır” ifadelerini kullandı. Remdesivir daha önce, tedavisi hastanede devam eden hastalar için sadece acil durumlarda kullanılıyordu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Koronavirüs’ün 28 gün süreyle bazı yüzeylerde kalabildiğini gösteren bir araştırma yayınlandı

    Ayrıca Bkz. "Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti"

    Gilead Sciences Inc. ise ilaç ile ilgili açıklamasında, remdesivir’in koronavirüsün kendi kopyalarını vücutta çoğaltmak için kullandığı bir maddeyi engellediğini belirtti. Şirket, ilaç etkinliğinin sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ile alınmaması halinde azalabileceğini de belirtti.

    DSÖ: "Geliştirici şirket, sonuçlara itibar etmedi" 

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada remdesivir’in can kaybını azaltmaya yönelik bir etkisinin bulunmadığını ifade etmişti. DSÖ, içlerinde remdesivir ve hidroksiklorokin’nin de bulunduğu dört ilaç üzerinde testler yapmış ve bunların can kaybını veya tedavi süresini azaltmada etkilerinin olmadığı açıklamıştı.

    30 farklı ülkede, 500 hastanede ve 11,266 yetişkin hasta üzerinde yapılan test sonuçları ise henüz bilirkişi onayından geçmedi. DSÖ, ilacı geliştiren Gilead Sciences Inc’nin kendi bulgularına itibar etmediğini de açıklamıştı. Remdesivir'in şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkede onaylandığı ve geçici izne sahip olduğu belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-koronaviruste-flas-gelisme-ilac-onaylandi-41643672 https://www.bbc.com/news/world-us-canada-54654635 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En gerçekçi yapay et

    guneyk

    xd

    17 saat önce
    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 gün önce
    Bildiğin Odun

    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    1 gün önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    1 gün önce
    CrrystaL

    ne la bu

    1 gün önce
    TheJudgé

    bune la

    1 gün önce
    zOppOr

    Deneme

    1 gün önce
    hareketliperde

    v

    1 gün önce
    Steelo

    noluyo

    1 gün önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    2 gün önce
    danlabilic

    .

    2 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

    2 hafta önce
    bahtiyaruckun

    3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize

    1 ay önce
    Jeolog.

    test

    1 ay önce
    Ankaratıplı

    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

    1 ay önce
    Barni Moloztaş

    3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS

    1 ay önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Jon_Kar 20 sa. en beğenilen
    DSÖ ise yaramiyor diyorsa kesin işe yariyordur
    Yanıtla +16
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    Alqu 16 sa.
    ne kadar güvenilmez bir ortam söz konusu sağlık ama kimseye güvenemiyoruz herkesin iğrenç bağlantıları iğrenç lobileri var. böyle düzene selam edeyim.
    Yanıtla +7
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ufo 13 sa.
    üç kuruşluk vaxigrip gelmiyor ve remdesiviri.

    İç kelle paçayı otur aşşa
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    Alqu 16 sa.
    ne kadar güvenilmez bir ortam söz konusu sağlık ama kimseye güvenemiyoruz herkesin iğrenç bağlantıları iğrenç lobileri var. böyle düzene selam edeyim.
    Yanıtla +7
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    ChelseaNy 16 sa.
    Benim merak ettiğim Remdesivir Vs Favipiravir? Hangisi daha etkili ?
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    V4LKyR 17 sa.
    Donald Rumsfeld ;)
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    TTnetlover 18 sa.
    Bill Gates'in yorumunu alalım. FDA'e güvenim yok demişti.
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    Galatas4ray (ENVER A.) 19 sa.
    DSÖ nedir ağam
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    Darch 19 sa.
    Bu ilacı neredeyse her ülke kullandı veya kullanıyor. Sonuçların bu kadar çekişmeli olmaması gerekiyordu.
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    dontbuy (ahmet noyan) 19 sa.
    klordioksit(cl2O) i araştırmanızı öneririm.
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    Jon_Kar 20 sa. en beğenilen
    DSÖ ise yaramiyor diyorsa kesin işe yariyordur
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