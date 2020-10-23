Remdesivir, Kovid-19 tedavisi için Amerikan Gıda ve İlaç Kurumu onayı alan ilk ilaç oldu

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ABD Gıda ve İlaç Kurumu (FDA), Gilead Sciences Inc. tarafından üretilen antiviral ilaç Veklury’nin (remdesivir) Kovid-19 hastalığının tedavisinde kullanılmasına yönelik onay verdi. ABD Başkanı Donald Trump’a da uygulanan remdesivir, bu kapsamda FDA onayı alan ilk ilaç oldu.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri’nce yürütülen bir çalışmada, ilacın iyileşme süresini beş gün kısalttığının görülmesi üzerine söz konusu onayın verildiği belirtiliyor. Onay kapsamında bir açıklama yayınlayan FDA, “Veklury, koronavirüs enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırılan en az 12 yaşında ve 40 kilonun üzerindeki kişilerin tedavisi için onaylanmıştır” ifadelerini kullandı. Remdesivir daha önce, tedavisi hastanede devam eden hastalar için sadece acil durumlarda kullanılıyordu.

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Gilead Sciences Inc. ise ilaç ile ilgili açıklamasında, remdesivir’in koronavirüsün kendi kopyalarını vücutta çoğaltmak için kullandığı bir maddeyi engellediğini belirtti. Şirket, ilaç etkinliğinin sıtma tedavisinde kullanılan hidroksiklorokin ile alınmaması halinde azalabileceğini de belirtti.

DSÖ: "Geliştirici şirket, sonuçlara itibar etmedi"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada remdesivir’in can kaybını azaltmaya yönelik bir etkisinin bulunmadığını ifade etmişti. DSÖ, içlerinde remdesivir ve hidroksiklorokin’nin de bulunduğu dört ilaç üzerinde testler yapmış ve bunların can kaybını veya tedavi süresini azaltmada etkilerinin olmadığı açıklamıştı.

30 farklı ülkede, 500 hastanede ve 11,266 yetişkin hasta üzerinde yapılan test sonuçları ise henüz bilirkişi onayından geçmedi. DSÖ, ilacı geliştiren Gilead Sciences Inc’nin kendi bulgularına itibar etmediğini de açıklamıştı. Remdesivir'in şimdiye kadar yaklaşık 50 ülkede onaylandığı ve geçici izne sahip olduğu belirtiliyor.

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