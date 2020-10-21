Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

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Türkiye'de Covid-19 için aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları devam ediyor

Reuters haber ajansının son verilerine göre Brezilya’da koronavirüs aşısı denemeleri için gönüllü olan 1 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Kurumu Anvisa tarafından açıklanan bilgilere göre AstraZeneca ile Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının denemelerine katılan gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirdi.

Aşı denemeleri devam edecek

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The Federal University of Sao Paulo kurumu, geliştirilen aşının faz 3 denemelerini Brezilya’da koordine ediyordu. Kurumun açıkladığı bilgilere göre hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında ve Brezilya vatandaşı olduğu belirtiliyor ancak gönüllünün yaşadığı bölge gizlilik sebebiyle açıklanmadı.

Ayrıca Bkz. "Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi"

Katılımcının ölümünden sonra aşı testlerinin devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Kurumun, katılımcılarıkorumak amacıyla daha fazla ayrıntı vermeyeceği belirtiliyor.

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