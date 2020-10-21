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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

    AstraZeneca ile Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının denemelerine katılan gönüllü Covid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirdi.
    1 gün
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Tuğrul Güven Erturun
    Bilim, sanat, horoloji yazarı
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    7

    Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
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    Reuters haber ajansının son verilerine göre Brezilya’da koronavirüs aşısı denemeleri için gönüllü olan 1 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Kurumu Anvisa tarafından açıklanan bilgilere göre AstraZeneca ile Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının denemelerine katılan gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirdi.

    Aşı denemeleri devam edecek

    Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti
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    The Federal University of Sao Paulo kurumu, geliştirilen aşının faz 3 denemelerini Brezilya’da koordine ediyordu. Kurumun açıkladığı bilgilere göre hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında ve Brezilya vatandaşı olduğu belirtiliyor ancak gönüllünün yaşadığı bölge gizlilik sebebiyle açıklanmadı.

    Ayrıca Bkz. "Glioblastoma multiformenin metastaz yolağını aydınlatabilecek cihaz geliştirildi"

    Katılımcının ölümünden sonra aşı testlerinin devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Kurumun, katılımcılarıkorumak amacıyla daha fazla ayrıntı vermeyeceği belirtiliyor.



    Kaynakça https://www.newsnationnow.com/health/coronavirus/volunteer-in-astrazeneca-oxford-covid-19-vaccine-trial-has-died-brazil-health-authority-says/ https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-10-21/volunteer-in-oxford-covid-19-vaccine-trial-has-died-brazil-health-authority-says Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    hareketliperde

    MERHaba kız var mı :D

    1 saat önce
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    İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye

    2 saat önce
    ardicli2000

    yine de bir et değil...

    2 saat önce
    CrrystaL

    ne la bu

    2 saat önce
    TheJudgé

    bune la

    8 saat önce
    zOppOr

    Deneme

    12 saat önce
    hareketliperde

    v

    18 saat önce
    Steelo

    noluyo

    20 saat önce
    TR_mahmutpek

    bu ne la

    1 gün önce
    danlabilic

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    1 gün önce
    ikibinonlar

    👌🏻 test

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    içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım

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    Barni Moloztaş

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    1 ay önce
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    monacomen 1 gün en beğenilen Olgi
    Bu konuda gönüllü kişilere bir belge imzalatılıyor ve doğacak sorunlardan kendisinin sorumlu olduğu gönüllük amaçlı olarak bu deneye katıldığı kendisine ve belki ailesine de imzalatılıyordur.
    Bu konuda gönüllü kişilere bir belge imzalatılıyor ve doğacak sorunlardan kendisinin sorumlu olduğu gönüllük amaçlı olarak bu deneye katıldığı kendisine ve belk...
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün
    Bari ailesine filan tazminat verin adam aşı ve dünyanın geleceği uğruna hayatını öne koymuş.
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    th9 1 gün androidmakaleniz
    "gönüllü"
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    Yorumlar (9) Yorum Yaz Forumda Gör
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 21 sa.
    Bu gönüllü Kovid hastası değilken aşı sebebiyle hatalığa yakalanmış ve ölmüş yanlış anlamadım değil mi?

    Aşı karşıtı değilim ama aşıların geliştirilme sürecine bakarsak bence gerçekten birşeyler dönüyor bu Kovid aşısı konusunda.

    • Kuduz - 4 yıl, 1881-1885
    • Kızamıkçık - 7 yıl, 1962-1969
    • Boğmaca - 8 yıl, 1906-1914
    • Kızamık - 9 yıl, 1954-1963
    • Grip - 14 yıl, 1931-1945
    • Japonensefaliti - 20 yıl, 1934-1954
    • Çocuk felci - 20 yıl, 1935-1955
    • Tüberküloz - 21 yıl, 1900-1921
    • Kabakulak - 22 yıl, 1945-1967
    • İnsan papilloma virüsü - 23 yıl, 1983-2006
    • Hepatit A - 24 yıl, 1967-1991
    • Rotavirüs - 26 yıl, 1980-2006
    • Çiçek hastalığı - 26 yıl, 1770-1796
    • Sarıhumma - 27 yıl, 1912-1939
    • Kolera - 30 yıl, 1854-1884
    • Su çiçeği hastalığı - 34 yıl, 1954-1988
    • Hepatit B - 38 yıl, 1943-1981
    • Keneyle geçen ensefalit - 39 yıl, 1937-1976
    • Difteri - 40 yıl, 1883-1923
    • Tetanos - 40 yıl, 1884-1924
    • Hemofilus influenza - 44 yıl, 1933-1977
    • Tifo - 58 yıl, 1838-1896
    • Pnömokok - 66 yıl, 1911-1977
    • Menenjit - 68 yıl, 1906-1974
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    hollowman_ (N. b.) 21 sa.
    Test yapılan kişi acaba plasebo aşı verilen mi yoksa gerçekten geliştirilen aşı yapılan biri miydi.
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    Denamint 1 gün
    aşıyı geliştirmeye devam edecekler demek bu. Yapbozun bir parçası eksik kalmış demek ki.
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    Olgi 1 gün
    Evet imzalatirlar iclerinde biraz insanlik kaldiysa ailesine yardim edilmeli.
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    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 gün
    Allah rahmet eylesin, insanlara fayda sağlamak için gönüllü olmuş.
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    Olgi 1 gün
    Adam Dunya icin sehit olmus. Bari ailesine tazminat odeseler
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    monacomen 1 gün Olgi
    Bu konuda gönüllü kişilere bir belge imzalatılıyor ve doğacak sorunlardan kendisinin sorumlu olduğu gönüllük amaçlı olarak bu deneye katıldığı kendisine ve belki ailesine de imzalatılıyordur.
    Yanıtla +15
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    FlyingUnderpants 1 gün
    Ben Karatay Hocacıyım. Aşı karşıtı kendisi. Ben de bugüne kadar olmadım, bundan sonra da olmam.



    D ve C vitamini yüksek tutup, iyi beslenerek bu dönemi geçireceğim.
    5 Yanıt Yanıtla
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    gun (Gün Oksay) 1 gün FlyingUnderpants
    Çocuklarınızada yapmazsınız ondan sonra hastalıklalarla acı çekmesini izlersiniz.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    Jevreyzist 1 gün FlyingUnderpants
    Hocayla hacıyla bu işler yürümez 2 şarlatanla dünya dönmez.
    Yanıtla +5
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    trooe199 (Skinoski Sama) 1 gün FlyingUnderpants
    Bilimde şu hocacıyım bu hocacıyım diye bir şey olmaz. Bilim hipotezler öne sürer test eder doğruysa kabul yanlışsa reddeder. Sırf popülerlik için ve para için ekran karşısına çıkıp, farklı görünüp, safsata yapan insanları izlemenin bilim ve gerçeklikle bağdaşan hiçbir yönü yoktur. Bunun aksine aşının kanıtlanmış tıbbi faydaları sadece bilimsel çalışmalarla değil tarihsel süreç içerisinde de gösterilmiştir. Bunun en yakın örneklerinden birisi çiçek(su çiçeği değil) hastalığıdır ve günümüzde tamamen ortadan kalkmıştır. Kısacası kar amacı güderek ekrana çıkanlardan uzak durun.
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    prowl12 1 gün
    Testlere devam edildiğine göre plasebo grubundakilerden biri olma ihtimali yüksek.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün prowl12
    Bencede öyle birde aşı antikor üretemeden de yakalanmış olabilir.
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    YigitErkin20 (Yiğit Erkin) 1 gün prowl12
    placebo değil bence hocam çünkü test sonuçlanana kadar ne verildiğini kimse bilmiyor büyük ihtimal aşıyı alan biri öldü
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    androidmakaleniz (Android Makaleniz) 1 gün
    Bari ailesine filan tazminat verin adam aşı ve dünyanın geleceği uğruna hayatını öne koymuş.
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    th9 1 gün androidmakaleniz
    "gönüllü"
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    Portraitclub 1 gün androidmakaleniz
    Brezilya, Meksika, Küba, Kolombiya, Şili, Venezuela gibi bir ülkelerde insan hayatının pek de bir önemi yok. Özellikle Brezilya’nın yeni devlet başkanı insan hayatına pek önem verdiği de söylenemez.
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