Koronavirüs aşı denemelerine katılan gönüllü hayatını kaybetti

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Reuters haber ajansının son verilerine göre Brezilya’da koronavirüs aşısı denemeleri için gönüllü olan 1 kişi hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Kurumu Anvisa tarafından açıklanan bilgilere göre AstraZeneca ile Oxford tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının denemelerine katılan gönüllü Kovid-19’a bağlı komplikasyonlardan ötürü yaşamını yitirdi.
Aşı denemeleri devam edecek
The Federal University of Sao Paulo kurumu, geliştirilen aşının faz 3 denemelerini Brezilya’da koordine ediyordu. Kurumun açıkladığı bilgilere göre hayatını kaybeden gönüllünün 28 yaşında ve Brezilya vatandaşı olduğu belirtiliyor ancak gönüllünün yaşadığı bölge gizlilik sebebiyle açıklanmadı.
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Katılımcının ölümünden sonra aşı testlerinin devam edeceği açıklanan bilgiler arasında yer alıyor. Kurumun, katılımcılarıkorumak amacıyla daha fazla ayrıntı vermeyeceği belirtiliyor.
Kaynakça https://www.newsnationnow.com/health/coronavirus/volunteer-in-astrazeneca-oxford-covid-19-vaccine-trial-has-died-brazil-health-authority-says/ https://www.usnews.com/news/world/articles/2020-10-21/volunteer-in-oxford-covid-19-vaccine-trial-has-died-brazil-health-authority-says Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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En gerçekçi yapay et
MERHaba kız var mı :D
İthal yapay et satışlarımıza hazır mısın Türkiye
yine de bir et değil...
ne la bu
bune la
Deneme
noluyo
bu ne la
👌🏻 test
3D yazıcıya en kısa zamanda ötv geliyor zam geliyor desenize
test
içine etin besin değerlerini entegre etsinler ya da çok fazla abarttım
3D YAZICIYA BAS ÖTV BASSSSSS
Aşı karşıtı değilim ama aşıların geliştirilme sürecine bakarsak bence gerçekten birşeyler dönüyor bu Kovid aşısı konusunda.
D ve C vitamini yüksek tutup, iyi beslenerek bu dönemi geçireceğim.