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Iron Man 2 temalı USB bellek satışa sunuldu

Tyme Machines adlı bir firma Iron Man 2 temalı USB belleklerini satışa sundu
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Alternatif tasarımlı USB bellekler hazırlayan Tyme Machines firması,Darth Vader, Storm Trooper ve Yoda gibi film karakterlerini tema alan USB belleklerinin ardından Iron Man 2 temalı USB belleklerini de satışa sundu. USB 2.0 arabirimini kullanan USB bellekler, 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasitelerle satışa sunuldu.

Tyme Machines'in Iron Man 2 temasıyla hazırladığı USB belleklerinin depolama kapasitelerine göre 35$ ve 60$ arası fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.


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KruxeL 9 yıl
hazır olda duruyor :D uçar pozisyonda dursaydı bari
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koxp94 9 yıl
sadece hediyelik kullanılır bu
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TELESCOPE 9 yıl

koxp94

sadece hediyelik kullanılır bu




tasarımcısı bunu düşünmüşte olabilir,neden olmasınki
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nirvana34 9 yıl
Aynen pazar ürünü gibi duruyor...
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Farwynd 9 yıl
Birde tasarımı kaliteli olsa :(
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