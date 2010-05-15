Iron Man 2 temalı USB bellek satışa sunuldu

Alternatif tasarımlı USB bellekler hazırlayan Tyme Machines firması,Darth Vader, Storm Trooper ve Yoda gibi film karakterlerini tema alan USB belleklerinin ardından Iron Man 2 temalı USB belleklerini de satışa sundu. USB 2.0 arabirimini kullanan USB bellekler, 4 GB, 8 GB ve 16 GB kapasitelerle satışa sunuldu.

Tyme Machines'in Iron Man 2 temasıyla hazırladığı USB belleklerinin depolama kapasitelerine göre 35$ ve 60$ arası fiyatlarla satışa sunulduğu belirtildi.