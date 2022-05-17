RouteQ yazılımı lojistikte teslimat maliyetlerini azaltmayı hedefliyor

Türkiye, ulaşım ve insan kaynakları rekabeti ile birlikte dünyanın lojistik merkezlerinden biri olarak hızla yükselirken, yakıt fiyatları da önemli ölçüde artıyor. Birçok tedarik zincirinin devam edemediği veya değiştirildiği bu dönemde, RouteQ, teslimat sürecinin en maliyetli kısmı olan son kilometre lojistiğini (Last Mile) tartışmak için perakendecileri, e-ticaret ve lojistik şirketlerini İstanbul’da bir araya getirdi

RouteQ yazılımından lojistik atılımı

Bir ürünün depo rafından müşteri kapısına kadar olan yolculuğunda, teslimatın kapıya ulaşmasını ifade eden Son Kilometresi tanımı sürecin en maliyetli kısmını temsil ediyor. Son kilometre lojistik maliyetinin sipariş başına toplam maliyetin %25’ine kadar çıkabildiği biliniyor.

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Son kilometre lojistiğinin maliyetini arttıran en önemli etken yüksek enflasyonun getirdiği yüksek yakıt fiyatları. Diğer bir faktörse bir kuryenin teslimatı zamanında yapmasını engelleyen, uygulanması zor olan rotalar. Son kilometre lojistiği, titiz bir şekilde organize edilmediğinde çok kırılgan olabiliyor. Yanlış adres, trafik sıkışıklığı, park yerinin olmaması ve kurye ile iletişimin zayıf olması gibi faktörler teslimat sürecini olumsuz etkileyebilir.

Ham trafik verilerinden yararlanan RouteQ, köklü maptech deneyimini kullanarak trafik sıkışıklığı, park yeri eksikliği ve teslimat sürecindeki diğer yaygın zorlukların olduğu şehir ortamlarında çalışan kuryeler için optimal teslimat rotalarını matematiksel olarak hesaplıyor ve oluşturuyor. İşletmeler, RouteQ yardımıyla aynı veya daha küçük bir filo ile %20 daha fazla sipariş teslim edebiliyor ve teslimatların %98’ini teslimat yerine zamanında ulaştırabiliyor. Bu da işletmelerin müşteri sadakati oluşturmasına yardımcı oluyor.

Günlük hayat örnekleri

Yerel bir kullanım örneği olarak, RouteQ’nun ‘Park Et ve Git’ modu, ulaşım araçlarını tek bir rotada birleştirebiliyor ve Türkiye’de özellikle şehir merkezlerinde yaygın olarak kullanılıyor. Yazılım bunu, İstanbul gibi büyük şehirlerde park yeri bulmanın kolay olmadığını bilerek, kuryenin bir yere arabasını park edip noktalar arasında araba kullanmak yerine yakın noktalara yürüyerek dağıtımın gerçekleşmesini destekliyor. Bunu kuryelerin gerçekte nasıl davranacağını taklit ederek yapıyor. “Park et ve Git” çözümü ağırlık limitlerini de hesaba katabiliyor.

RouteQ, belirli bir şirketin iş önceliğine bağlı olarak bir teslimat filosunun nasıl kullanılacağına dair seçenekler sunuyor. Bu seçenekler, mevcut tüm araçları eşit yüklerle veya en çok yüklü güzergâhlarda daha az araç kullanmaktan, talebin yoğun olduğu durumlar için kapasiteyi dış kaynak kullanarak genişletmeye kadar çeşitlilik gösteriyor. Seçenek hangisi olursa olsun, rota ve gidilen mesafe her zaman optimal oluyor.

Daha iyi ve optimal rotalar, lojistik uzmanlarının rollerini yeniden tasarlamalarının bir sonucu olarak onlara daha çok zaman kazandıracak. Böylelikle, sorunların oluşmasını önlemek için analize daha fazla zaman ayırabilmelerinin bir sonucu olarak teslimat sürecinde bir bütün olarak iyileştirme yaşanacak. RouteQ’nun güçlü algoritması, 40 dakikada tek seferde 40.000’e kadar siparişi planlayarak lojistik uzmanlarına yürütebilecekleri başka görevler için zaman kazandırabiliyor.

RouteQ, Türkiye’den İstegelsin ve globalde X5 Group, IKEA, Unilever, Coca-Cola HBC, Carlsberg Group, Pony Express, DPD gibi lider firmalara hizmet veriyor. İstegelsin, RouteQ yardımıyla siparişleri zamanında teslim etme konusundaki rekabet gücünü daha da arttırıyor.

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