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    Yerli NFT pazarı Orderinbox kullanıma açıldı

    Kurucusu ve CEO’su Türk olan sosyal NFT pazar yeri Orderinbox, içerik oluşturuculara önemli iş fırsatları ve keşfedilme şansı sunuyor. Platform kullanıma sunulmuş durumda. 
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    NFT
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    Son dönemin kripto para dünyasından en önemli akımı NFT ülkemizden de önemli girişimlere ilham oluyor. NFT pazar yeri ve sosyal bileşenleri bir araya getirerek farklılaşan yerli girişim Orderinbox kullanıma açıldı.

    Orderinbox nedir?

    Tek tıkla NFT oluşturulabilen ve listelenebilen, çoklu blok zincir, kripto cüzdan ve dil erişimine de imkan tanıyan Vancouver merkezli Orderinbox’ın CEO’su Doğu Taşkıran’a göre metaverse için oyunu tamamen değiştiren ve yaratıcı ekonomiye destek veren bir platform yaratıldı.

    Herhangi bir NFT pazar yerinden farklı olarak bir sosyal bileşene sahip olan Orderinbox, içerik oluşturucularına hayran kitlelerini oluşturma fırsatı veriyor. Böylece her içerik oluşturucunun profilinin ve çalışmasının potansiyel koleksiyoncular tarafından keşfedilme şansına sahip olmasını sağlıyor.

    White List (Beyaz Liste) sürecinde dünyanın birçok yerinden NFT içerik oluşturucularına erişim sağlayan Orderinbox’ın kullanım basitliği ve sosyal tabanı çok ilgi gördü. Beyaz Liste döneminde NFT satışlarının gerçekleştiği ve yerel sanatçıların takipçi ağı oluşturduğu platformda öne çıkan benzersiz özellikler ise şöyle;

    • NFT’ler topluluğun küratörlüğünde sunuluyor. Orderinbox, yeni kreasyonların keşfedilebilirliğini artırarak trend olan NFT'leri sergiliyor.
    • Sosyal haber akışına sahip. Hareketli akışlara sahip sosyal profiller, pazar etkinliği ve takip etme, beğenme, paylaşma ve yorum yapma gibi etkileşim özelliklerini içeriyor.
    • Tek tıkla NFT oluşturuluyor. Orderinbox’ta bir NFT'yi mintlemek, bir sosyal medya gönderisi oluşturmak kadar kolay.
    • Tek tıkla NFT listeleniyor. Sabit fiyat veya rezerv açık artırmaları, ETH ve MATIC kripto para birimlerinde ve ayrıca USDC ve DAI gibi belirli ERC-20 sabit paralar da destekleniyor.
    • Çoklu blok zincire sahip. Ethereum ve Polygon desteği ile pazara giriş yapan platformda çok yakında daha birçok zincire yer verilmesi planlanıyor.
    • Birçok cüzdanı destekliyor. WalletConnect ve WalletLink aracılığıyla MetaMask veya yüzlerce başka kripto para cüzdanını kullanarak platforma bağlanabiliniyor.
    • Çok dilli bir erişim imkanı tanıyor. İngilizce olarak kullanıma sunulan platform, çok yakında Türkçe, İspanyolca, Fransızca, Çince, Portekizce ve Rusça dahil olmak üzere altı ayrı dilde daha kullanıma sunulacak.

    Orderinbox’ın Türkçe lansman videosuna https://www.youtube.com/watch?v=gb3FJlyympY linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Platforma ise https://www.orderinbox.com/ linki üzerinden ulaşabilirsiniz.

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    Sarı Mucit 6 saat önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 1 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 1 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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