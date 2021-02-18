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    Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu

    Rusya’nın Dzerzhinsk kentinde terk edilmiş bir kimya tesisindeki zararlı kimyasallara maruz kaldığına inanılan köpeklerin tüyleri parlak maviye döndü. Hayvanlar, tedavi altına alındı.
    18 Şubat 2021, 01:30 (3 sa.)
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    Gökhan G.
    Editör
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    Rusya’da toksik bileşiklerle temas ettiği düşünülen ve tüyleri maviye dönmüş köpekler bulundu
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    Rusya’nın Dzerzhinsk kentindeki terkedilmiş bir kimya tesisi yakınlarında tüyleri mavi rengine dönmüş başı boş köpekler bulunduğunu duyuruldu. Ülkede faaliyet gösteren hayvan hakları derneklerini harekete geçiren gelişmeye, tam olarak ortadan kaldırılmayan zararlı kimyasalların neden olduğunu inanılıyor.

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    2015 yılında iflas eden tesisteki gerekli temizliğin yapılmadan terk edildiğini ifade eden yetkililer, boş tesise giren köpeklerin söz konusu kimyasallarla temas ettiğini düşünüyor. Rus Moscow Times’a göre köpeklerdeki parlak mavi renge neyin neden olduğu tam olarak bilinemese de talihsiz hayvanların burada üretilen hidrojen siyanüre veya bakır sülfata maruz kalmış olabileceğine inanılıyor. Her ikisi de oldukça zararlı inorganik bileşik olan kimyasallar, ne yazık ki köpeklere sahip oldukları mavi rengi verebileceği gibi onların hayatlarını da ciddi anlamda tehdit etmekte.

    Hayvanlarda deri yanığı, kaşınma, iç kanama ve ölümle sonuçlanan hastalıklara yol açma ihtimali bulunan durumla ilgili Dzerzhinsk’e bir saatlik mesafede bulunan Nizhny Novogrod’daki bir veterinerde tedaviye başlanmış olması ise olayın sevindirici tek tarafı.

    Benzer bir olayın 2017 yılında Hinditan’ın Mumbai şehrinde de yaşandığını hatırlatan yetkililer, söz konusu olayda ise Kasadi Nehri’nin fabrika atıkları nedeniyle aşırı bir şekilde kirlenmesine bağlı olarak köpeklerin maviye döndüğünü belirtmiş.

    Umarız, hiçbir suçu olmayan tüylü dostlarımız bir an önce sağlıklarına kavuşur.



    https://interestingengineering.com/blue-dogs-spotted-in-russia-likely-dyed-by-toxic-compounds Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Hoca 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizim yazlıkta da bir kedinin tüyleri pembeydi. O da, bizim içtiğimiz sudan içiyordu. :)
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