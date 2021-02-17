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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor

    Nisan ayı sonuna kadar 100 milyon doz CoronaVac koronavirüs aşısı Türkiye'ye gelecek. Diğer aşılar için anlaşma çalışmaları sürüyor.
    17 Şubat 2021, 14:00 (14 sa.)
    1,4b
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor
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    Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu’na açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısı tedarik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

    Bakan Koca, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında Türkiye’nin 100 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladığı söylemiş ancak detay vermemişti. Koca, anlaşmanın detaylarını açıkladı. Nisan ayı sonuna kadar Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac ismindeki aşısından 100 milyon doz ülkemize gelmiş olacak. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon doz geldi. 5 milyon doz aşı vatandaşa uygulandı.

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    AstraZeneca/Oxford aşısı için Türkiye’ye sıra gelmemiş

    Bakan Koca, neden AstraZeneca/Oxford aşısı almadığımızla ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi:

    “Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz.”

    Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde"

    Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde aksamalar var

    Sağlık Bakanı'nın Pfizer/BioNTech aşılarının neden bugüne kadar Türkiye'ye gelmediği hakkındaki verdiği yanıt ise şöyle:

    “Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var.”



    https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/saglik-bakaniyla-asi-sohbeti-41742254 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    E Elektrikliarabasever 12 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen WB
    İsrailde 5 milyona yakın kişi vurdurdu kaç kişi öldü bu zamana kadar? Daha halkın %40 ı kısmi aşılanmış (Bak iki doz almış demiyorum bazıları 2 doz almış bazıları tek) olmasına rağmen %60 düştü vakalar Entübasyon oranıda yarı yarıya azaldı. Eğer Aşı karşıtlığı yaparsak 10 senede bile bitiremeyeceğiz bu hastalığı. Doktorlar bile aşı beğenmemezlik yapmayın vurdurun diyorlar yeni mezun olmuş doktor 6 yıl tıp eğitimi alıyor sonra bunun doçentliği profesörlüğü var insan vücudunu en iyi bilen insanlar bunlar. Benim çevremde bir sürü insan öldü, kurtulanlarında akciğerleri eskisi gibi değil, yakın arkadaşımın beynine vurdu ilk hasta olunca doğru dürüst konuşamadı hafızasını etkiledi. Bazıları grip gibi neyini abartıyorsunuz diyor ya onların ağzına kürekle vurmak istiyorum. Eğer canınızı önemsiyorsanız vurdurursunuz bu kadar diyorum zorlama yok ama ne yaparsanız kendinize yapacaksınız ya zor yoldan bağışıklık kazanacaksınız (belkide öleceksiniz yakınlarınızı geride bırakacaksınız) yada basit yoldan aşı olarak kazanacaksınız.
    İsrailde 5 milyona yakın kişi vurdurdu kaç kişi öldü bu zamana kadar? Daha halkın %40 ı kısmi aşılanmış (Bak iki doz almış demiyorum bazıları 2 doz almış bazıla...
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    1 Yanıt Yanıtla +16
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    cocainbar (Cocain bar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Kedi uzanamadigi cigere misali.... pfizer istemedigine gore vurdurmaya niyetin var belliki. Secenegin bol sec begen vurdur.
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    O Oktanzeynep 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bende hakkımı arkadaşlara veriyorum güle güle vurdurun
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    H hopeyoung 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Adamlara geçen sene zor zamanlarında tıbbi tekstil malzemesi gönderdik. İstemem yan cebime koy yaptılar, bizimkiler bir şey demedi. Şimdi de bize aşıyı vermiyor. Aşısında değilim ama yapılan terbiyesizliğe bakın.
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    setcom_2000 (Hakan AK) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hani 3milyon doz Pfizer Biontech aşısı bizim için depolarda bekliyordu? Ne oldu o iş?
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    deathless73 (Bülent ) 5 sa. ( Mesaj Silindi )
    1 ayda 5 milyon kişiye anca ulaşılan ülkenin sağlık bakanı söylüyor bunları!!?
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    oray (Oray G) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    günde 100bin kişi aşılanıyor, nasıl olacak bu iş? ayda anca 3 milyon kişi demek, 1 yıla 12 milyon kişi mi aşılanacak?
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    emrekaradag (emre karadağ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu aşı haberleri artık takvim gazetesinin emekliye zam müjdesi haberleri gibi oldu. Eğer bu hükümeti biraz yanıyorsa belirtilen tarihte yine gelmiş olmaz
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    WB 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zaten pfizer asisi olmak istemiyordum ölüm oranlari cok yuksek, gelmemesi daha iyi..
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    E Elektrikliarabasever 12 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    İsrailde 5 milyona yakın kişi vurdurdu kaç kişi öldü bu zamana kadar? Daha halkın %40 ı kısmi aşılanmış (Bak iki doz almış demiyorum bazıları 2 doz almış bazıları tek) olmasına rağmen %60 düştü vakalar Entübasyon oranıda yarı yarıya azaldı. Eğer Aşı karşıtlığı yaparsak 10 senede bile bitiremeyeceğiz bu hastalığı. Doktorlar bile aşı beğenmemezlik yapmayın vurdurun diyorlar yeni mezun olmuş doktor 6 yıl tıp eğitimi alıyor sonra bunun doçentliği profesörlüğü var insan vücudunu en iyi bilen insanlar bunlar. Benim çevremde bir sürü insan öldü, kurtulanlarında akciğerleri eskisi gibi değil, yakın arkadaşımın beynine vurdu ilk hasta olunca doğru dürüst konuşamadı hafızasını etkiledi. Bazıları grip gibi neyini abartıyorsunuz diyor ya onların ağzına kürekle vurmak istiyorum. Eğer canınızı önemsiyorsanız vurdurursunuz bu kadar diyorum zorlama yok ama ne yaparsanız kendinize yapacaksınız ya zor yoldan bağışıklık kazanacaksınız (belkide öleceksiniz yakınlarınızı geride bırakacaksınız) yada basit yoldan aşı olarak kazanacaksınız.
    1 Yanıt Yanıtla +16
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    cocainbar (Cocain bar) 11 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Kedi uzanamadigi cigere misali.... pfizer istemedigine gore vurdurmaya niyetin var belliki. Secenegin bol sec begen vurdur.
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    E Elektrikliarabasever 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Sputnik V'e ne oldu üretimi ne zaman başlayacak?
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    O Oktanzeynep 13 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    bende hakkımı arkadaşlara veriyorum güle güle vurdurun
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    C cand. 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ben çin aşısı olmak istemiyorum olmak isteyen sabah akşam bi doz benim yerime de vurdurabilir diğerleri gelince gideriz
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    O Oktanzeynep 14 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    benim aşı hakkımıda kullanabilirler sorun değil
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    1404 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    koronavirüs aşısı, coronavac ve
    9 etiket daha pfizer biontech astrazeneca oxford Türkiye Haberleri sağlık bakanı fahrettin koca aşı siparişi Bilim ve Teknoloji
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