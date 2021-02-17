Bakan Koca açıkladı: Nisan sonuna kadar 100 milyon doz aşı geliyor

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Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu’na açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısı tedarik çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerdeki açıklamasında Türkiye’nin 100 milyon doz koronavirüs aşısı için anlaşma imzaladığı söylemiş ancak detay vermemişti. Koca, anlaşmanın detaylarını açıkladı. Nisan ayı sonuna kadar Çinli Sinovac şirketinin CoronaVac ismindeki aşısından 100 milyon doz ülkemize gelmiş olacak. Bugüne kadar yaklaşık 20 milyon doz geldi. 5 milyon doz aşı vatandaşa uygulandı.

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AstraZeneca/Oxford aşısı için Türkiye’ye sıra gelmemiş

Bakan Koca, neden AstraZeneca/Oxford aşısı almadığımızla ilgili soruya yanıt olarak şunları söyledi:

“Biz bu aşıyı da baştan beri dikkatle izledik. Güvenli ve değerli bulduk. Ne var ki üretici firma, aşının bizim de dahil olduğumuz bölge ülkelerine dağıtım hakkını Sputnik 5 aşısını üreten Rus firmasına vermiş. Biz Rus firmasıyla Sputnik 5 aşısı nedeniyle zaten temas halindeyiz. Bu aşıya da talip olduğumuzu söylediğimizde, ellerinde henüz Rusya’nın kullanımı için bile AstraZeneca aşısının bulunmadığını belirttiler. Kısacası bu ucuz, etkili ve güvenli aşıya henüz ulaşma şansımız yok ama her imkânı zorladığımızdan emin olabilirsiniz.”

Ayrıca Bkz. "Yapılan çalışmalara göre AstraZeneca aşısının Güney Afrika varyantına karşı etkisi düşük düzeyde"

Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde aksamalar var

Sağlık Bakanı'nın Pfizer/BioNTech aşılarının neden bugüne kadar Türkiye'ye gelmediği hakkındaki verdiği yanıt ise şöyle:

“Uğur kardeşime güveniyorum! Gösterdikleri başarı için de onları tekrar tekrar kutluyorum. Biliyorsunuz, bu aşı için de bizdeki Faz 3 çalışmaları tamamlandı. Toplamda 5 milyon doza yakın Pfizer/BioNTech aşısı için de üretici firmadan ve Dr. Uğur Şahin’den söz aldık, imzalarımızı da çoktan attık. Burada da en büyük sorun, aşı üretimindeki gecikmeler. Tıpkı SinoVac gibi, Pfizer/BioNTech aşısının üretiminde de ciddi aksamalar var.”

https://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/osman-muftuoglu/saglik-bakaniyla-asi-sohbeti-41742254

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