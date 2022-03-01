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    Samsung doğruladı: Galaxy Note serisi tamamen sona erdi

    Güney Koreli teknoloji devi Samsung, popüler Galaxy Note serisine yeni bir cihaz eklenmeyeceğini resmi olarak doğruladı. Şirket yoluna Ultra modeli ile devam edecek.
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    Samsung, Galaxy Note serisinin sona erdiğini söyledi
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    Bir dönemin popüler telefonlarından Galaxy Note serisini geride bırakarak kalemli tasarımı S serisine getiren Samsung, serinin resmen emekliye ayrıldığını doğruladı.

    Ultra modeli ile yola devam edilecek

    Mobil Dünya Kongresi 2022’de Samsung akıllı telefon bölümünün başkanı Roh Tae-moon, Galaxy Note’un artık S serisine dahil olan Ultra modeli olarak piyasaya sürüleceğini söyledi. Şirketin Note serisinin ticari markasını yenilemediği zaten biliniyordu ancak şirketten resmi bir açıklama paylaşılmamıştı. Yeni paylaşılan bilgiler ile birlikte serinin artık tamamen sona erdiğini söyleyebiliriz.

    İlk olarak 2011 yılında düzenlenen IFA Berlin etkinliğinde Galaxy Note modelini tanıtan Samsung, dönemin telefonlarına kıyasla 5,3 inç boyutlarında büyük bir ekrana ve S Pen’e ev sahipliği yapan model ile kullanıcılardan olumlu yorumlar toplamayı başarmıştı. 2021’in Ağustos ayında geçmişten bugüne iyi bir başarı yakalayan seriye yeni bir cihaz eklenmeyeceğini açıklayan şirket, görünüşe göre tüm odağını S serisine kaydırmayı planlıyor.

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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