Sony Xperia 1 Mark 4'ün tasarımı sızdırıldı

Amiral gemisi Xperia 5 Mark 4 modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren Sony’nin Xperia 1 Mark 4 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.
Xperia 1 Mark 3'e benzer bir tasarımla geliyor
Tipster tarafından paylaşılan görsellere göre düz kenar ve keskin hatlarla çevrili bir tasarıma sahip olan Mark 4, Xperia 1 Mark 3’ün tasarım hatlarını koruyacak. Bununla birlikte 164,7 x 70,8 x 8,3 mm boyutlarındaki yeni telefon, kamera çıkıntısı dahil toplam 9,55 mm kalınlığa sahip olacak.
Ön kamera tasarımın da ise günümüz akıllı telefonlarından ayrılan Sony Xperia 1 Mark 4’ün, 6,5 inç boyutundaki ekranının kamera için ayrı bir bölüme sahip olduğu görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise bir adet telefoto sensörü ve LED flaş bulunan üçlü bir kamera tasarımı bizi karşılıyor.
Sony’nin bir önceki telefon serisinde bulunan Google Asistan tuşunu yeni seride kaldıracağı iddia edilirken, yeni telefonun teknik özellikleri henüz bilinmiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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