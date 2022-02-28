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    Sony Xperia 1 Mark 4'ün tasarımı sızdırıldı

    Xperia Z serisi ile büyük satış rakamlarına ulaşan ve günümüz akıllı telefon sektöründe büyük pay kaybeden Sony'nin, yeni Xperia 1 Mark 4 modelinin tasarımı sızdırıldı.
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    Sony Xperia 1 Mark 4'ün tasarımı ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Amiral gemisi Xperia 5 Mark 4 modeli üzerinde çalışmalarını sürdüren Sony’nin Xperia 1 Mark 4 modeli hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

    Xperia 1 Mark 3'e benzer bir tasarımla geliyor

    Tipster tarafından paylaşılan görsellere göre düz kenar ve keskin hatlarla çevrili bir tasarıma sahip olan Mark 4, Xperia 1 Mark 3’ün tasarım hatlarını koruyacak. Bununla birlikte 164,7 x 70,8 x 8,3 mm boyutlarındaki yeni telefon, kamera çıkıntısı dahil toplam 9,55 mm kalınlığa sahip olacak.

    Ön kamera tasarımın da ise günümüz akıllı telefonlarından ayrılan Sony Xperia 1 Mark 4’ün, 6,5 inç boyutundaki ekranının kamera için ayrı bir bölüme sahip olduğu görüyoruz. Cihazın arka tarafında ise bir adet telefoto sensörü ve LED flaş bulunan üçlü bir kamera tasarımı bizi karşılıyor.

    Sony’nin bir önceki telefon serisinde bulunan Google Asistan tuşunu yeni seride kaldıracağı iddia edilirken, yeni telefonun teknik özellikleri henüz bilinmiyor. 

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    Yeni nesil Ford Ranger Raptor tanıtıldı

    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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