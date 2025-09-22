Performans canavarı sahnede: MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör MediaTek, mobil işlemci pazarında çıtayı bir kez daha yükseltti ve en gelişmiş mobil platformu Dimensity 9500’ü tanıttı. Şirket, yeni nesil 5G amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanan bu işlemcinin yapay zeka, oyun performansı ve enerji verimliliğinde çığır açacağını belirtti.

CPU performansı zirveye oynuyor

Dimensity 9500, üçüncü nesil All Big Core CPU tasarımını benimseyerek, 4.21 GHz ultra çekirdek, üç yüksek performanslı çekirdek ve dört performans çekirdeğini bir araya getiriyor. Dört kanallı UFS 4.1 depolama ile desteklenen bu tasarım, selefine göre tek çekirdek performansında yüzde 32, çok çekirdek performansında yüzde 17 artış sağlarken ultra çekirdek zirve performansta yüzde 55 daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Bu da kullanıcıya daha uzun pil ömrü ve yüksek verimlilik getiriyor. Ayrıca, oyun ve sosyal uygulamalarla çoklu görev sırasında işlemci yüzde 30 daha verimli çalışıyor.

Yeni platform, endüstride ilk kez 4 kanallı UFS 4.1 desteği sunan bellek ve önbellek mimarisi ile okuma/yazma hızlarını iki katına çıkartıyor ve büyük yapay zeka modellerinin yüklenmesini yüzde 40 hızlandırıyor.

Oyunlarda ciddi performans artışı

Tam Boyutta Gör Grafik tarafında Arm G1-Ultra GPU ile güçlendirilmiş Dimensity 9500, yüzde 33 daha yüksek zirve performans ve yüzde 42 geliştirilmiş enerji verimliliği sunuyor. 120 FPS’ye kadar ray tracing ve yüksek kare enterpolasyonu, oyunseverlere konsol seviyesinde grafik deneyimi sağlıyor. MediaTek, önde gelen oyun stüdyolarıyla iş birliği yaparak Unreal Engine 5.5 ve 5.6 destekli AAA seviyesinde gerçek zamanlı render ve ışıklandırma sunuyor.

Samsung G Fold bekleyenlere kötü haber 5 sa. önce eklendi

Platform, dokuzuncu nesil MediaTek NPU 990 ve Generative AI Engine 2.0 ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş, iş birliğine dayalı ve güvenli yapay zeka deneyimi de vadediyor. BitNet 1.58-bit büyük model işleme ile enerji tüketimini yüzde 33 azaltan işlemci, 3 milyar parametreli LLM çıktısını iki kat daha hızlı üretebiliyor ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü görsel üretimini destekliyor. Ayrıca, Super Efficient NPU ile sürekli çalışan AI modelleri daha az enerjiyle çalışabiliyor.

Kamera ve ekran tarafında ise MediaTek Imagiq 1190, 200 MP’ye kadar görüntü yakalama, 30 FPS sürekli odak takibi ve yeni portre motoru sunuyor. MiraVision Adaptive Display teknolojisi, ortam ışığına ve içerik tipine göre kontrast ve renk doygunluğunu ayarlayarak hem parlak dış mekanlarda hem de karanlık iç mekanlarda net ve göz dostu bir görüntü sağlıyor.

Son çeyrekte geliyor

Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth çağrı geliştirme, Wi-Fi hızlı transfer ve çoklu ağ zekâsı yer alıyor. Yapay zeka destekli iletişim teknolojileri, 5G’de yüzde 10, Wi-Fi’de yüzde 20 daha az enerji tüketimi sağlarken, 5CC taşıyıcı birleşimi ile bant genişliğini yüzde 15 artırıyor. AI tabanlı konum ve ağ seçimi ise yüzde 20 daha yüksek doğruluk ve yüzde 50 daha düşük ağ gecikmesi sunuyor.

Dimensity 9500’lü amiral gemisi akıllı telefonların 2025’in dördüncü çeyreğinde çıkacağı açıklandı. Bu platformu Vivo ve Oppo’nun ilk olarak kullanması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı: İşte performans ve özellikleri

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: