Performans canavarı sahnede: MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı

CPU performansı zirveye oynuyor
Dimensity 9500, üçüncü nesil All Big Core CPU tasarımını benimseyerek, 4.21 GHz ultra çekirdek, üç yüksek performanslı çekirdek ve dört performans çekirdeğini bir araya getiriyor. Dört kanallı UFS 4.1 depolama ile desteklenen bu tasarım, selefine göre tek çekirdek performansında yüzde 32, çok çekirdek performansında yüzde 17 artış sağlarken ultra çekirdek zirve performansta yüzde 55 daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Bu da kullanıcıya daha uzun pil ömrü ve yüksek verimlilik getiriyor. Ayrıca, oyun ve sosyal uygulamalarla çoklu görev sırasında işlemci yüzde 30 daha verimli çalışıyor.
Yeni platform, endüstride ilk kez 4 kanallı UFS 4.1 desteği sunan bellek ve önbellek mimarisi ile okuma/yazma hızlarını iki katına çıkartıyor ve büyük yapay zeka modellerinin yüklenmesini yüzde 40 hızlandırıyor.
Oyunlarda ciddi performans artışı
Platform, dokuzuncu nesil MediaTek NPU 990 ve Generative AI Engine 2.0 ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş, iş birliğine dayalı ve güvenli yapay zeka deneyimi de vadediyor. BitNet 1.58-bit büyük model işleme ile enerji tüketimini yüzde 33 azaltan işlemci, 3 milyar parametreli LLM çıktısını iki kat daha hızlı üretebiliyor ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü görsel üretimini destekliyor. Ayrıca, Super Efficient NPU ile sürekli çalışan AI modelleri daha az enerjiyle çalışabiliyor.
Kamera ve ekran tarafında ise MediaTek Imagiq 1190, 200 MP’ye kadar görüntü yakalama, 30 FPS sürekli odak takibi ve yeni portre motoru sunuyor. MiraVision Adaptive Display teknolojisi, ortam ışığına ve içerik tipine göre kontrast ve renk doygunluğunu ayarlayarak hem parlak dış mekanlarda hem de karanlık iç mekanlarda net ve göz dostu bir görüntü sağlıyor.
Son çeyrekte geliyor
Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth çağrı geliştirme, Wi-Fi hızlı transfer ve çoklu ağ zekâsı yer alıyor. Yapay zeka destekli iletişim teknolojileri, 5G’de yüzde 10, Wi-Fi’de yüzde 20 daha az enerji tüketimi sağlarken, 5CC taşıyıcı birleşimi ile bant genişliğini yüzde 15 artırıyor. AI tabanlı konum ve ağ seçimi ise yüzde 20 daha yüksek doğruluk ve yüzde 50 daha düşük ağ gecikmesi sunuyor.
Dimensity 9500'lü amiral gemisi akıllı telefonların 2025'in dördüncü çeyreğinde çıkacağı açıklandı. Bu platformu Vivo ve Oppo'nun ilk olarak kullanması bekleniyor.
