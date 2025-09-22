Giriş
    Performans canavarı sahnede: MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı

    MediaTek, yapay zeka ve oyun performansında iddialı Dimensity 9500 yongasını tanıttı.  MediaTek Dimensity 9500 yüksek performans ve enerji verimliliğini bir arada sunuyor.

    MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı: İşte performans ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    MediaTek, mobil işlemci pazarında çıtayı bir kez daha yükseltti ve en gelişmiş mobil platformu Dimensity 9500’ü tanıttı. Şirket, yeni nesil 5G amiral gemisi akıllı telefonlar için tasarlanan bu işlemcinin yapay zeka, oyun performansı ve enerji verimliliğinde çığır açacağını belirtti.

    CPU performansı zirveye oynuyor

    Dimensity 9500, üçüncü nesil All Big Core CPU tasarımını benimseyerek, 4.21 GHz ultra çekirdek, üç yüksek performanslı çekirdek ve dört performans çekirdeğini bir araya getiriyor. Dört kanallı UFS 4.1 depolama ile desteklenen bu tasarım, selefine göre tek çekirdek performansında yüzde 32, çok çekirdek performansında yüzde 17 artış sağlarken ultra çekirdek zirve performansta yüzde 55 daha düşük enerji tüketimi sunuyor. Bu da kullanıcıya daha uzun pil ömrü ve yüksek verimlilik getiriyor. Ayrıca, oyun ve sosyal uygulamalarla çoklu görev sırasında işlemci yüzde 30 daha verimli çalışıyor.

    Yeni platform, endüstride ilk kez 4 kanallı UFS 4.1 desteği sunan bellek ve önbellek mimarisi ile okuma/yazma hızlarını iki katına çıkartıyor ve büyük yapay zeka modellerinin yüklenmesini yüzde 40 hızlandırıyor.

    Oyunlarda ciddi performans artışı

    MediaTek Dimensity 9500 tanıtıldı: İşte performans ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Grafik tarafında Arm G1-Ultra GPU ile güçlendirilmiş Dimensity 9500, yüzde 33 daha yüksek zirve performans ve yüzde 42 geliştirilmiş enerji verimliliği sunuyor. 120 FPS’ye kadar ray tracing ve yüksek kare enterpolasyonu, oyunseverlere konsol seviyesinde grafik deneyimi sağlıyor. MediaTek, önde gelen oyun stüdyolarıyla iş birliği yaparak Unreal Engine 5.5 ve 5.6 destekli AAA seviyesinde gerçek zamanlı render ve ışıklandırma sunuyor.

    Platform, dokuzuncu nesil MediaTek NPU 990 ve Generative AI Engine 2.0 ile kullanıcıya kişiselleştirilmiş, iş birliğine dayalı ve güvenli yapay zeka deneyimi de vadediyor. BitNet 1.58-bit büyük model işleme ile enerji tüketimini yüzde 33 azaltan işlemci, 3 milyar parametreli LLM çıktısını iki kat daha hızlı üretebiliyor ve 4K ultra yüksek çözünürlüklü görsel üretimini destekliyor. Ayrıca, Super Efficient NPU ile sürekli çalışan AI modelleri daha az enerjiyle çalışabiliyor.

    Kamera ve ekran tarafında ise MediaTek Imagiq 1190, 200 MP’ye kadar görüntü yakalama, 30 FPS sürekli odak takibi ve yeni portre motoru sunuyor. MiraVision Adaptive Display teknolojisi, ortam ışığına ve içerik tipine göre kontrast ve renk doygunluğunu ayarlayarak hem parlak dış mekanlarda hem de karanlık iç mekanlarda net ve göz dostu bir görüntü sağlıyor.

    Son çeyrekte geliyor

    Bağlantı özellikleri arasında Bluetooth çağrı geliştirme, Wi-Fi hızlı transfer ve çoklu ağ zekâsı yer alıyor. Yapay zeka destekli iletişim teknolojileri, 5G’de yüzde 10, Wi-Fi’de yüzde 20 daha az enerji tüketimi sağlarken, 5CC taşıyıcı birleşimi ile bant genişliğini yüzde 15 artırıyor. AI tabanlı konum ve ağ seçimi ise yüzde 20 daha yüksek doğruluk ve yüzde 50 daha düşük ağ gecikmesi sunuyor.

    Dimensity 9500’lü amiral gemisi akıllı telefonların 2025’in dördüncü çeyreğinde çıkacağı açıklandı. Bu platformu Vivo ve Oppo’nun ilk olarak kullanması bekleniyor.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 3 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 4 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

