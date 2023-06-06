iPhone'lar için iOS 17 Developer Beta çıktı (İndir)

Tam Boyutta Gör Apple, WWDC23 etkinliğinde iPhone’lar için iOS 17’yi tanıttı. Dünya Geliştiriciler Konferansı sona erdikten sonra iOS 17 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 17’yi şimdiden deneyimlemek isteyenler için, iOS 17 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

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iOS 17 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce cihazınızı iCloud veya bilgisayara mutlaka yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. iOS 17’nin ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması veya yavaşlık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. iPhone XS ve daha yeni modele sahipseniz, ücretsiz olarak iOS 17 dev beta indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

iOS 17 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

iOS 16.6 beta profili buradan cihazınıza indirin. Yeni profili yükleyin. iPhone’u yeniden başlatın. Biraz bekleyin. iOS 17 beta güncellemesi görünecektir.

iOS 17 developer beta profile yüklemeden iOS 17 betayı ücretsiz indirmek mümkün. iOS 17 dev beta yüklemenin başka bir yolu da; Apple ID’niz ile Apple Developer Center’a giriş yaptıktan sonra -herhangi bir ödeme yapmadan- Ayarlar’a dönüp Yazılım Güncelleme altında listelenen beta sürümlerinden iOS 17 Developer Beta’yı seçmek.

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