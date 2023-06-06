Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone'lar için iOS 17 Developer Beta çıktı (İndir)

    Apple, iOS 17 geliştirici beta sürümü yayınladı. Peki, ücretsiz iOS 17 Developer Beta nasıl indirilir? İşte iOS 17 beta yükleme adımları:                        
    1
    ios 17 developer beta nasıl indirilir yüklenir Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC23 etkinliğinde iPhone’lar için iOS 17’yi tanıttı. Dünya Geliştiriciler Konferansı sona erdikten sonra iOS 17 beta geliştiriciler için indirilmeye açıldı. iOS 17’yi şimdiden deneyimlemek isteyenler için, iOS 17 developer beta nasıl yüklenir adım adım anlattık.

    iOS 17 beta indirme ve yükleme adımlarına geçmeden önce cihazınızı iCloud veya bilgisayara mutlaka yedeklemeniz gerektiğini unutmayın. iOS 17’nin ilk betası olduğundan kullandığınız bir uygulamanın açılmaması veya yavaşlık gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. iPhone XS ve daha yeni modele sahipseniz, ücretsiz olarak iOS 17 dev beta indirmek için izlemeniz gereken adımlar şunlar:

    iOS 17 Developer Beta indirme ve yükleme adımları

    1. iOS 16.6 beta profili buradan cihazınıza indirin.
    2. Yeni profili yükleyin.
    3. iPhone’u yeniden başlatın.
    4. Biraz bekleyin.
    5. iOS 17 beta güncellemesi görünecektir.

    iOS 17 developer beta profile yüklemeden iOS 17 betayı ücretsiz indirmek mümkün. iOS 17 dev beta yüklemenin başka bir yolu da; Apple ID’niz ile Apple Developer Center’a giriş yaptıktan sonra -herhangi bir ödeme yapmadan- Ayarlar’a dönüp Yazılım Güncelleme altında listelenen beta sürümlerinden iOS 17 Developer Beta’yı seçmek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    wd 40 pas söker mi hdmi ses aktarmıyor bulgaristandan ne alınır mezun olduktan sonra askerlik şubesine gitmedim pantolon üzerinden köpek ısırması

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI PULSE 15 B13VFK-498TR
    MSI PULSE 15 B13VFK-498TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    AFK-THREE
    AFK-THREE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız