Samsung Galaxy S23 FE için One UI 8.5 dağıtımı başladı, Galaxy Tab S10 FE ve FE+ de listede

Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy cihazları için ayın ilk günlerinde başlayan One UI 8.5 güncellemesi tüm hızıyla devam ediyor. İlk dalgada Galaxy S25 serisi, Galaxy S24 serisi, Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, Galaxy Tab S11 ve Galaxy Tab S10 serilerine One UI 8.5 güncellemesi veren Samsung ikinci dalgaya başlamış durumda.

Samsung Galaxy S23 FE için One UI 8.5

Kısa süre önce Güney Kore’de başlayan Galaxy S23 FE için Android 16 tabanlı One UI 8.5 güncellemesi ülkemize de geldi. Hafta sonu itibariyle pek çok kullanıcı One UI 8.5 güncellemesini tecrübe ettiğini dile getiriyor.

One UI 8.5 güncellemesi ile Galaxy S23 FE akıllı telefon modelinde bekleme modunda pil optimizasyonunda iyileşme görülürken oyun sırasında termal performans da daha kararlı hale geldi. Biraz daha genel kullanıcı deneyimine odaklanan güncellemede animasyonlar, çoklu görev ve sistem akıcılığı ile ilgili iyileştirmeler, güncellenmiş kilit ekranı kontrolleri ve genişletilmiş özelleştirme seçenekleri yer alıyor.

Samsung Galaxy S23 FE modelinin ardından Samsung Galaxy Tab S10 Fe ve Galaxy Tab S10 FE+ tablet modellerinin de Güney Kore’de One UI 8.5 güncellemesi almaya başladığı belirtiliyor. Ülkemizde de kısa süre içerisinde bu modellere güncelleme başlayacaktır.

